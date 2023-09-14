Западные СМИ уверяют, что отстранен от должности министр обороны Китая Ли Шанфу

12:00 15.09.2023

FT: министра обороны Китая Ли Шанфу отстранили от должности



Издание Financial Times, ссылаясь на данные разведки, сообщило, что в настоящий момент глава Минобороны Китая Ли Шанфу находится под следствием.



Авторы издания уточнили, что его отстранили от занимаемой должности.



"Представители Соединенных Штатов Америки полагают, что сейчас министр обороны Китая находится под следствием", - отмечает FT.



Накануне СМИ сообщали, что Ли Шанфу перестал появляться на публике. В частности, министр обороны Китая отказался от проведения встречи с руководителями оборонных ведомств Вьетнама.



Авторы: АНТОН ТИХОНОВ