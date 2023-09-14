"Лукойл" хочет еще чего-нибудь подобывать в казахстанском секторе Каспия. Рыдайте, тюлени!

12:16 15.09.2023

"ЛУКОЙЛ" И "КАЗМУНАЙГАЗ" ДОГОВАРИВАЮТСЯ О ДЕТАЛЯХ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА КАСПИИ



Речь идет о реализации проекта "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов". Сейчас "Лукойл" и КМГ завершают формирование фирмы - оператора проекта - Kalamkas-Khazar Operating. До конца 2023 г. стороны планируют перейти к разработке проектной документации.



Также компании рассмотрели перспективы консорциума между дочерними организациями - "КМГ Инжиниринг" и "Лукойл-Инжиниринг". В консорциуме они смогут не только обеспечивать научно-техническую поддержку "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов", но и сотрудничать в сферах добычи и продажи ресурсов.



КМГ и "Лукойл" планируют совместное освоение каспийских нефтяных месторождений с 2021 г. В 2022 г. компании договорились о коммерческих условиях сотрудничества, а в августе 2023 г. КМГ согласился передать "Лукойлу" 50 % уставного капитала компании - оператора проекта.

У КМГ и "Лукойла" уже есть опыт совместной работы на Каспии: в 2019 г. компании договорились разведать участок Женис. На нем не обнаружилось углеводородов, что подтвердило оценки экспертов. Итоги работы на участке Женис должны скорректировать стратегию поиска нефти на шельфе.

Освоить месторождения Каламкас-море и Хазар поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Решение связано с постепенным истощением действующих месторождений и перспективами сокращения добычи углеводородов к 2030 г. Ранее ожидалось, что падение добычи компенсирует разработка Кашаганского месторождения, но надежды на это не оправдались.