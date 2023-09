Байдена надо убрать... пока не поздно, - The Telegraph

12:43 15.09.2023 The Telegraph UK

Великобритания



Джо Байден становится опасен, и его нужно убрать, пока не поздно



Для США и всего мира будет лучше, если Джо Байден покинет пост по состоянию здоровья или откажется баллотироваться в президенты, пишет The Telegraph. По мнению автора, он попирает закон и дает возможность критикам называть весь Запад лицемерным и двуличным.



Аллистер Хит (Allister Heath)



Америка и свободный мир мало что могут сделать. Демократы должны сами заменить президента.



В компании вежливых людей так говорить не принято, но Джо Байден не может больше быть президентом Соединенных Штатов. Для Америки и для всего остального свободного мира было бы гораздо лучше, если бы он досрочно покинул свой пост по состоянию здоровья или, по крайней мере, отказался бы снова баллотироваться в президенты.



Такие мысли являются анафемой для американской столичной элиты. Она приходит в ужас от мысли, что в Белый дом может попасть какой-нибудь республиканец правых взглядов – либо Дональд Трамп, либо более компетентный, но такой же радикальный его соперник. Поэтому элита делает вид, будто не замечает ляпы и грубые ошибки Байдена, а также трагические симптомы быстрого ослабления его умственных способностей. Она игнорирует его попытки защитить от карающей руки закона своего беспутного сына Хантера.



По мнению левофлангового истэблишмента, отрицание этой неудобной правды является благородной ложью в платонических традициях, тем случаем, когда цель оправдывает средства. А вот по мнению многих других, это неуместная жестокость, бессердечное решение держать 80-летнего старика на важном государственном посту, хотя ему было бы гораздо лучше наслаждаться отдыхом на пенсии.



Несуразные случаи происходят ежедневно. На пресс-конференции Байден вдруг объявил, что отправляется спать, но его прервал на полуслове помощник. Он ушел с церемонии, оставив в одиночестве на сцене героя войны. Он говорит какими-то загадками и произносит странные цитаты, отвечая на вопросы. Похоже, он не может говорить без бумажки, не в состоянии импровизировать, когда идет речь о сложных вопросах.



Если посмотреть старые видеозаписи 1970-х и 1980-х годов, то почти невозможно признать в сегодняшнем одряхлевшем президенте великолепного Байдена былых времен. Рональд Рейган, здоровье которого безвозвратно ухудшилось после покушения на его жизнь и который страдал от болезни Альцгеймера, не был настолько плох, когда находился у власти.



Байден возглавляет самую сильную страну в мире, он лидер свободного мира, а не почетный председатель правления какой-нибудь компании. У него очень сложная и ответственная управленческая и исполнительная должность, и не только потому, что в его распоряжении ядерная кнопка. Все мы заинтересованы в том, чтобы на этом посту находился компетентный президент.



То делегирование полномочий по принятию решений, которое мы сегодня наблюдаем, "дает результат" в том смысле, что решения эти предположительно принимают компетентные технократы. Но многие не без оснований сомневаются, что это выбор Байдена. Это подрывает американскую систему государственного управления и дает деспотам из Китая и России стимул для того, чтобы пренебрежительно отмахиваться от западных претензий на моральное превосходство.



Между тем, Байден (или его ближайшие соратники) попирает власть закона в Америке и дает возможность критикам называть весь Запад глубоко лицемерным и двуличным. Я не фанат Дональда Трампа. Да, он был хорош, принимая решения по налогам, мерам регулирования и заключая Авраамовы соглашения. Но это вспыльчивый и неорганизованный человек. Он неоднократно допускал ошибки по важным вопросам политики и навсегда опозорил себя отказом признать совершенно очевидное поражение на выборах.



Наверное, он нарушил некоторые законы. Но администрация Байдена злоупотребляет своими властными полномочиями, пытаясь уничтожить Трампа с помощью министерства юстиции. Кому быть президентом – это решают выборы, а не судебные дела. Америка превращается в своеобразную банановую республику, где всех прежних правителей судят за действия, совершенные во время нахождения у власти.



Пожалуй, самое отвратительное заключается в том, что в основу американских выборов сегодня положена одна существенная неправда: утверждение о том, что в случае переизбрания в будущем году Байден будет президентом до 2028 года. Если посмотреть, с какой скоростью этот человек стареет и дряхлеет, становится ясно, что в Белом доме он сможет пробыть еще максимум пару лет.



Самое позднее к 2025 году даже New York Times, которая уделяет больше внимания критике Брексита, чем расследованию такого гораздо более важного вопроса, как здоровье американского президента, наверняка будет вынуждена признать, что игра окончена. Со временем он уйдет в отставку, оставив на посту президента Камалу Харрис, которая будет руководить страной два-три года.



Было бы намного лучше покончить с этим фарсом прямо сейчас. Байден должен объявить, что не будет участвовать в гонке, и тогда кандидатом от демократов выберут Харрис или кого-нибудь еще.



Это серьезно изменит ситуацию в рядах республиканцев. Трамп может победить Байдена, и он наверняка победит Харрис. Но у него будет меньше шансов против губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома или другого ведущего демократа.



Американская политика застряла в порочном круге, катастрофически повторяя предвыборную картину 2020 года, когда друг с другом боролись далеко не самые лучшие кандидаты. Если Байден уйдет, республиканцы наверняка задумаются, нужен ли им в качестве кандидата человек, который примерно через год может оказаться за решеткой.



Есть и более радикальная возможность. Байден уходит в отставку до истечения своего президентского срока и передает бразды правления Харрис. На посту президента Харрис будет еще хуже, чем Байден, но по крайней мере, она будет полностью контролировать администрацию. Лучше потерпеть ее в Белом доме год-другой, чем смотреть, как дуэт Байден-Харрис руководит страной еще один срок.



Если Байден и его семья будут против отставки (это на данный момент наиболее вероятно), демократы должны взбунтоваться, заставить его уйти и провести повторные праймериз. Есть и другой, еще более радикальный сценарий, о котором много говорили во второй половине президентского срока Трампа. Политики-демократы должны сейчас внимательно его рассмотреть и проанализировать. Согласно разделу четыре 25-й поправки к конституции США, вице-президент и большинство из состава кабинета могут решить, что "президент не в состоянии исполнять свои должностные обязанности и полномочия".



Президент вправе оспорить такое заключение, и в этом случае окончательное решение будет принимать конгресс в ходе голосования. Чтобы принять решение об отставке, понадобится две трети голосов. Можно предположить, что многие демократы будут за отстранение Байдена, если за это выступит большинство его кабинета. По меньшей мере, это поможет убедить Байдена не выставлять свою кандидатуру на переизбрание.



На самом деле, Америка, скорее всего, упустит такую возможность. Демократы наверняка будут за Байдена, а слабые и нерешительные попытки республиканцев подвергнуть его импичменту потерпят неудачу. Трамп, который тоже находится в преклонном возрасте, уверенно идет к тому, чтобы стать кандидатом от республиканцев.



Остальному демократическому миру Америка нужна как путеводная звезда, и поэтому мы в отчаянии наблюдаем за медленным, но неумолимым упадком ее политической культуры. Источник - ИноСМИ

