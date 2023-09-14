От аллергии скончалась 31-летняя популярная узб-телеведущая Рамина Ягафарова

13:17 15.09.2023

Скончалась тележурналистка Рамина Ягафарова



Ведущая программы "Своими глазами" телеканала "Dunyo bo’ylab" Рамина Ягафарова скончалась в возрасте 31 года. У нее произошел анафилактический шок после приема таблетки антибиотика.



