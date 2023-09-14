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|От аллергии скончалась 31-летняя популярная узб-телеведущая Рамина Ягафарова
13:17 15.09.2023
Скончалась тележурналистка Рамина Ягафарова
Ведущая программы "Своими глазами" телеканала "Dunyo bo’ylab" Рамина Ягафарова скончалась в возрасте 31 года. У нее произошел анафилактический шок после приема таблетки антибиотика.
В Ташкенте 13 сентября в возрасте 31 года скончалась ведущая программы "Своими глазами" телеканала "Dunyo bo’ylab" Рамина Ягафарова. Об этом 14 сентября сообщила журналистка Эльмира Тухватуллина. Информацию "Газете.uz" подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.
По данным ведомства, вечером 12 сентября Рамина Ягафарова приехала в частную клинику в Чиланзарском районе навестить маму.
Из-за боли в горле журналистка приняла таблетку имевшегося при ней левофлоксацина (антибиотик). Примерно через 10−15 минут у нее случился приступ, и она потеряла сознание.
Врач клиники оказал ей первую помощь, после чего Рамина Ягафарова была помещена в отделение реанимации. После лечебных процедур она пришла в сознание, ее состояние улучшилось.
Однако днем 13 сентября у женщины произошел повторный приступ. Несмотря на медицинские процедуры, примерно в 17:50 она скончалась, говорится в сообщении районной прокуратуры.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате "аллергической реакции на лекарство (левофлоксацин), острого отека головного мозга и легких, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, анафилактического шока".
Прокуратура Чиланзарского района ведет доследственную проверку по факту происшествия.
Эльмира Тухватуллина в публикации о коллеге написала: "Не верится, что больше с нами нет ее - улыбчивой, веселой, обаятельной, энергичной, полной надежд и новых идей… Врачи не смогли „завести" сердце, и оно остановилось".
На телеканале "Dunyo bo’ylab" Ягафарова также вела информационную программу "Актуально", выходила в прямые эфиры с разных мест и событий. В воскресенье она собиралась освещать фестиваль "Эхо любви" памяти Анны Герман. "Она преподавала в УзГУМЯ, работала над докторской диссертацией, мечтала с сыном поехать на море", - отметила журналистка.
"Она не так давно пришла на наш канал, но быстро влилась в коллектив и стала его неотъемлемой частью. Все это время я была редактором ее программ. Будучи по профессии филологом, а не журналистом, она росла прямо на глазах, осваивая азы тележурналистики", - написала Эльмира Тухватуллина.