В Казахстане завершились казахстанско-кыргызстанские учения "Боевое содружество - 2023"

13:48 15.09.2023

На полигоне "Сарышаган" прошла активная фаза учения войск противовоздушной обороны Казахстана и Кыргызстана с боевой стрельбой "Боевое содружество - 2023", сообщает пресс-служба Министерства обороны РК. За совместными маневрами наблюдали министры обороны двух стран генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, а также члены Координационного комитета по вопросам ПВО государств-участников СНГ. В соответствии с замыслом учения были показаны боевые стрельбы расчетов войск ПВО и экипажей авиации Военно-воздушных сил СВО ВС РК по воздушным и наземным целям. Противовоздушная операция по прикрытию административно-промышленных центров, объектов и группировок войск проводилась в рамках стратегической оборонительной операции сил воздушной обороны ВС РК. По сценарию совместного учения вооруженные силы условного государства стремятся дезорганизовать систему государственного и военного управления, ослабить оборонно-экономический потенциал и боевые возможности оборонительных группировок войск, а также завоевать превосходство в воздухе.



