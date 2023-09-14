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ВЭФ-2023. Геополитические приоритеты России продолжают трансформироваться. В нужном направлении
13:49 15.09.2023

ВЭФ-2023

Геополитические приоритеты России продолжают трансформироваться. В нужном направлении

13 сентября закончился трехдневный Восточный Экономический форум в Приморье, в котором участвовали делегации Мьянмы, Вьетнама, Филиппин, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Сингапура. Среди почетных гостей: вице-президент Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. Самыми ожидаемыми событиями стали, конечно, выступление Владимира Путина 12 сентября и его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 13 сентября, которая прошла в необычном для такого рода визитов месте - на космодроме "Восточный" в Приамурье. Предыдущая их встреча состоялась в 2019 году во Владивостоке, а для Ким Чен Ына этот визит еще и первый после начала пандемии: в последний раз Ким Чен Ын проводил переговоры с коллегой в июне 2019 года, когда он встретился с Дональдом Трампом в деревне межкорейского перемирия Пханмунджом.

Тезисы Путина

Владимир Владимирович Путин в своем выступлении на пленарном заседании Восточного Экономического форума подчеркнул, что, несмотря на то, что старый миропорядок безвозвратно канул в лету, отношения России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают развиваться: "В прошлом году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7%, а за первую половину текущего года прибавил еще 18,3%".

"За последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали во многом, выстраивали. Очень важно, что на этом фоне в мире расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому бы то ни было внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам. Таких государств становится все больше и больше, причем в разных регионах мира", - обратился Путин к "руководителям компаний, экспертам и представителям власти из нашей страны и из десятков других государств мира". Очевидно, речь лидера была предназначена прежде всего иностранным коллегам и инвесторам. Поэтому в первую очередь необходимо рассмотреть именно международную повестку в регионе и прежде всего - наших геополитических соперников.

Международный фон

За визитом Ким Чен Ына в Россию Запад следил крайне внимательно и не скрывая своих опасений. Это действительно можно назвать экстраординарным событием, несмотря на давнюю дружбу Москвы с Пхеньяном и периодически проходящие телефонные переговоры лидеров. Вид бронированного "роскошного" поезда КНДР, мчащегося по российским просторам, заполнил все мировые СМИ не случайно. Западные аналитики ожидают расширение оборонного сотрудничества, да и антураж выбран соответствующий. Известно об участии в переговорах министра обороны Сергея Шойгу. При этом в КНДР впервые во время отсутствия лидера в стране показательно проведены запуски баллистических ракет в Восточное море: "в преддверии встречи Ким Чен Ына и Путина", как выразилось официальное информагентство Южной Кореи. На этом фоне мировые СМИ пишут о встрече "на новом российском космодроме".

Все это не может не беспокоить Вашингтон и его вассалов. Так, Сеул опасается, что Москва передаст КНДР военные технологии: "такие, как спутники-шпионы и атомные подводные лодки", а взамен получит боеприпасы и вооружения для СВО. Впрочем, если их разведка работает так же, как их СМИ, считающие, что Москве необходимы северокорейские боеприпасы, поскольку отечественные истощились, то к этой "аналитике" всерьез относиться невозможно. Впрочем, определенные опасения "южан" все же не напрасны: расширение военного и научного сотрудничества между Россией и КНДР привело бы к интересным результатам, ведь Пхеньян показывает достойные итоги своей ядерной программы на фоне санкционной ситуации, как и другой партнер Москвы - Иран. Не зря на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ 12 сентября российский лидер заговорил о совершенно новом типе оружия. "Даже если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим", - заявил он за день до переговоров с северокорейским коллегой.

Не меньше, чем военно-научного сотрудничества, опасаются соседи и совместных военных учений. "Если Ким Чен Ын и Путин также договорятся об укреплении своего военного сотрудничества, включая трехсторонние военно-морские учения с Китаем, это станет серьезной проблемой безопасности на Корейском полуострове и за его пределами", - сообщает Yonhap News практически сразу после окончания совместных с США учений Ulchi Freedom Shield, отрабатывающих превентивный ядерный удар по КНДР "ради мира на Корейском полуострове" и на фоне достижения соглашения между США, Японией и Южной Кореей о расширении сотрудничества в области обороны, подписанного в прошлом месяце.

Вашингтон в панике

Сам Вашингтон тоже не скрывает опасений, но действует довольно предсказуемо. Так, представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что "США примут меры". Он сообщил, что любая передача оружия из Северной Кореи в Россию нарушит несколько резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. "Мы будем следить за тем, что происходит, и, не колеблясь, примем меры для привлечения виновных к ответственности, если это необходимо", - сказал пресс-секретарь на ежедневном брифинге для СМИ, отвечая на вопрос о потенциальной сделке по продаже оружия между Пхеньяном и Москвой, что было перепечатано ведущими СМИ Японии и Южной Кореи. Однако все их "меры" давно уже известны: очередные санкции, о чем высказался, например, кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами в своей колонке для American Conservative еще в августе 2023 года. Он заявил, что необходимо вернуть Россию на мировой рынок: "Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. Я положу конец санкциям и верну Россию обратно на мировой рынок". Очевидно, что обещанное выгоднее его избирателям, а не Москве.

Другие "меры", которые собираются предпринять США - это демонизация России и союзников на готовящейся Генассамблее ООН. К этому Вашингтон готовится давно и планомерно, именно поэтому недавно были вброшены в мировые СМИ материалы, дискредитирующие Кубу и Россию. Они представляли Кубу как государство - спонсора терроризма, несмотря на то, что даже западные страны обратились к ООН для снятия с Гаваны этого статуса. И именно поэтому уже сейчас, хотя итоги переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына не известны (да и не будут известны полностью, поскольку кроме официальной части была довольно длительная беседа тет-а-тет, а в конце недели предстоят переговоры Ким Чен Ына с Сергеем Шойгу), мировые СМИ разгоняют новости про "нарушение резолюций Совбеза ООН".

Итоги работы международных делегаций

Кроме нашумевшего визита, на полях форума состоялось еще несколько более тихих, но не менее важных встреч. Так, на встрече с вице-президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту президент России обсуждал финансовые расчеты и подчеркнул, что "есть пути решения этих проблем". Он рассказал, что между странами продолжается сотрудничество по военному направлению. И "все это имеет хорошие перспективы развития". Стало известно, что в октябре президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибудет в Россию. На встрече, вероятно, будут обсуждаться вопросы, связанные с построением многополярного миропорядка, куда входят и вопросы дедолларизации, и военного сотрудничества, и многое другие.

Лаос, расположенный в самом сердце Индокитайского полуострова, является участником международных организаций: Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения, АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Организации франкоязычных стран. Поэтому, несмотря на имеющиеся экономические проблемы, лаосское направление - действительно одно из перспективных в регионе.

Состоялась и уже традиционная встреча Владимира Путина с представителями Китая. На этот раз он встретился с заместителем лидера Государственного совета Чжан Гоцином. Встреча прошла в дружеской обстановке. Чжан Гоцин передал президенту России сердечный привет от председателя Си Цзиньпина. Несмотря на то, что сообщения для СМИ, пришедшие по итогам встречи, скорее формальны, на западе уже паникуют из-за "бездействия Китая" в северокорейском вопросе.

Таким образом, реальные итоги прошедшего форума еще только предстоит оценить. Вероятно, многое из них станет настоящим сюрпризом, правда, неприятным, для наших "геополитических конкурентов".

Источник - katehon.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694774940


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