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Евгений Сатановский: импичмент Байдену - это шоу
16:28 15.09.2023

Брать пример с Ивана Грозного и Петра Великого президент США не станет
Павел Еськов Евгений Сатановский
Большое жюри суда в штате Делавэр утвердило выдвинутые американской прокуратурой обвинения сыну президента США Джо Байдена Хантеру по трем правонарушениям, связанным с владением оружием.

Как следует из обнародованного документа, по двум обвинениям Хантеру Байдену вменяется в вину, что в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra он в письменной форме соврал, что не принимает наркотики. Еще одно связано с нарушением закона, который запрещает наркозависимым владеть огнестрельным оружием.

По совокупности предъявленных обвинений Хантеру Байдену может грозить до 25 лет заключения: по двум пунктам предусматривается максимальное наказание в виде десяти лет тюрьмы и 250 тыс. долларов штрафа, третье тянет на пять лет заключения и 250 тыс. долларов штрафа.

Как признался в беседе со "Свободной Прессой" российский политолог, президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский, все, что происходит сейчас в Соединенных Штатах, его просто развлекает.

- Наверняка, не был бы Джо Байден президентом США, никого бы его сын, все аферы Хантера, нарушения им закона и все остальное не интересовало - "мало ли в Бразилии Педро?", как говорили в старом советском фильме. Но, поскольку Байден - глава государства, почему бы не посмотреть пристальнее на его сына?

Когда вы попристальнее посмотрите на сына Джо Байдена, выяснится столько всего - даже помимо нарушений с оружием. Это и наркомания, и взятки, и тягчайшая коррупция, в том числе с компанией Burisma на Украине. Остается только развести руками и сказать: Бог ты мой! У нас в истории, да и в литературе, таких сыновей было принято собственными отцовскими руками ликвидировать. Взять, к примеру, Ивана Грозного, Петра Первого или Тараса Бульбу. Однако, не американский это метод - там "чадо" пестуют, какой бы дрянью оно ни было.

"СП": Сегодня стало известно и о начавшемся расследовании по импичменту самому президенту, инициированном американскими законодателями. Как ранее заявлял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, Байдену-старшему также вменяют в вину взяточничество, измену и иные тяжкие преступления. Как полагаете, есть у этого расследования перспектива?

- Есть перспективы у расследования или нет - гадать даже не хочу, потому что Демократическая партия просто не даст провести импичмент. И совершенно не важно, какие там факты, заслуживает ли он отставки.

Вот чего, совершенно точно, Байден не заслуживает, так это быть президентом не только Соединенных Штатов, но и Гондураса или Буркина-Фасо. Но другого у демократов не нашлось. Они пропихнули Байдена на этот пост, так как же теперь его сдадут?

С другой стороны, а почему нас, собственно говоря, это расследование должно интересовать с какой угодно точки зрения, кроме как шоу? Что ж, запасемся попкорном, как делают американцы, и с удовольствием посмотрим на то, как работает американская Фемида, как действует политическая система, что будут говорить и делать республиканцы, а что - демократы. На мой взгляд, это все довольно забавно, если, конечно, есть время и желание смотреть, потому что будет у Байдена импичмент или нет - как это изменит наши отношения с Соединенными Штатами? К лучшему они, совершенно точно, не изменятся, а к худшему - так они и так все время развиваются в этом направлении. Но Байден у всех, кто с ним сталкивается, по крайней мере, вызывает глубокое и искреннее презрение к Соединенным Штатам.

На мой взгляд, на сегодняшний момент наши отношения с американцами довольно быстро идут к фазе прямого ядерного столкновения, к обмену ударами. Многие говорят, что это будет взаимное уничтожение, однако американское начальство, судя по всему, в это не верит. То есть они вообще не предполагают, что ядерная война хоть как-то затронет их территорию. А если и зацепит какой-то кусок, то это будет абсолютно безразлично людям в Вашингтоне - видно же, что происходящее на Гавайях или в городе Ист-Палестайн в штате Огайо никого совершенно не волнует.

Сегодняшнее американское начальство интересует лишь максимальное нагнетание ситуации на Украине, вот они и действуют так, что, видимо, войны не избежать. А исходя из этого, будет Байден президентом США до конца своего первого срока или нет - какая нам разница?

"СП": После всех этих скандалов, на ваш взгляд, будет Байден все же выдвигаться на второй срок или снимет свою кандидатуру?

- Он-то будет. Но будут ли его выдвигать - вопрос. Что скажет клан Обамы, клан Клинтона, предсказать трудно.

Понятно, что сейчас демократы лихорадочно мечутся, пытаясь найти хоть кого-нибудь, кого воткнуть в президентство вместо Байдена. Может, и найдут - Америка же, как известно, страна небольшая. Что такое - 300 с лишним миллионов человек? Но пока никого, кроме Байдена, у демократической партии нет.

Источник - svpressa.ru
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