 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава Узбправительства Абдулла Арипов требовал, чтобы чиновники выбрали "либо религию, либо госслужбу"?
17:07 15.09.2023

В Кабмине опровергли, что Абдулла Арипов говорил о выборе между религией и госслужбой
В пресс-службе премьер-министра Узбекистана опровергли сообщения о том, что глава правительства Абдулла Арипов требовал, чтобы чиновники выбрали "либо религию, либо госслужбу".
Сегодня, 11:56 Политика
В Кабинете министров Узбекистана опровергли сообщения о том, что премьер-министр Абдулла Арипов потребовал от чиновников выбрать "либо религию, либо госслужбу".

Радио "Озодлик" сообщило, что 10 сентября в Кабмине прошло совещание под руководством премьер-министра и председателя Службы государственной безопасности Абдусалома Азизова с участием глав государственных и общественных организаций. На нем якобы выражалась обеспокоенность по поводу "роста религиозной радикализации" в стране.

Пресс-секретарь премьер-министра Бекзод Хидоятов заявил, что подробности о совещании с участием Абдуллы Арипова "интерпретируются неправильно".

"Сообщения о том, что премьер-министр заявил должностным лицам, что им следует выбрать религию или госслужбу, совершенно не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

В законе "О свободе совести и религиозных организациях" законодательно гарантируются свобода вероисповедания и религиозные убеждения граждан, указал Бекзод Хидоятов.

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Источник - gazeta.uz
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