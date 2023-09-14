Страны Центральной Азии готовы мириться ради транспортных проектов, - В.Панфилова

17:10 15.09.2023

Азербайджан становится ключевым звеном в повестке региона

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

14.09.23



На консультативной встрече глав государств Центральной Азии почетным гостем был президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Душанбе во Дворце наций 14 сентября состоялось торжественное заседание V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В качестве почетных гостей впервые в нем приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. На фоне меняющейся геополитической ситуации страны региона ищут возможность объединить усилия и обеспечить транспортные коммуникации с Европой и миром. Поможет в этом Азербайджан.

Двусторонние встречи Эмомали Рахмона начались с переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Отношения между Таджикистаном и Киргизией осложнены затяжным приграничным конфликтом, решить который стороны пока не могут. На границе периодически происходят перестрелки, порой с применением артиллерии и беспилотников, итог которых исчисляется десятками погибших и раненых, сгоревшими домами и многочисленными беженцами. Сегодня уровень взаимоотношений между этими странами остается на беспрецедентно низком уровне, несмотря на то что президенты встречаются, пожимают друг другу руки, говорят о многовековой дружбе и политике добрососедства. При этом решить главный вопрос – демаркации и делимитации совместной границы стороны пока не могут.



Неслучайно Таджикистан в прошлом году отказался подписывать пятисторонний (между странами Центральной Азии) Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, сославшись на необходимые внутренние процедуры согласования. Этот документ также не подписал и Туркменистан.



Впрочем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил на саммите активизировать работу по данному договору. В своей речи он отметил, что мир сегодня оказался в крайне сложной ситуации и каждая из центральноазиатских стран испытывает определенные трудности в связи с международной обстановкой. "По мере обострения геополитической напряженности нам как никогда важно объединить усилия для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса в регионе", – заявил Токаев. Сегодня, по его словам, первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу Договора о дружбе. "Это станет наглядным политическим свидетельством зрелости наших государств, готовности самостоятельно определять судьбу нашего региона. Мы с пониманием относимся к позициям сторон, поскольку эти вопросы затрагивают национальные вопросы. Вместе с тем для полной реализации важно как можно быстрее прийти к общим позициям", – сказал он.



Противоречий между участниками данного пятистороннего формата достаточно (см. "НГ" от 07.08.23), но тем не менее, признают эксперты, идет поиск общей позиции. Таджикский лидер выразил уверенность, что "результаты мероприятия глав государств Центральной Азии окажут эффективное содействие развитию позитивных процессов в нашем регионе".



Точками соприкосновения могут быть инфраструктурные проекты. Так, Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан планирует стать "удобной транзитной зоной". "Странам Центральной Азии надо стремиться к реализации крупных транспортно-инфраструктурных проектов", – заявил он.



Накануне саммита состоялось заседание министров транспорта пяти стран, на котором был одобрен проект соглашения "Об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии", который подпишут по итогам консультативной встречи главы государств Центральной Азии.



Неслучайно на саммит в качестве почетного гостя пригласили президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Азербайджан для стран Центральной Азии является надежной транзитной страной на пути к рынкам Турции и Европы", – заверил на саммите Ильхам Алиев центральноазиатских коллег. Он отметил и важность транзита в обратном направлении: "Наши братья в Центральной Азии знают, что вся транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для них". Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук считает, что Азербайджан увеличивает свою активность в Центральной Азии по разным причинам, включая свои стратегические интересы.



"Группа стран Центральной Азии, бывших советских республик в последние годы проявляет повышенную активность по трем направлениям. Это внутрирегиональная активность, активность в связях с Китаем и, наконец, в связях с США. Тем самым Россию – будем смотреть на вещи прямо – автоматически и неуклонно отодвигают в сторону. Азербайджан также повышает активность в контактах с Центральной Азией по разным причинам. Во-первых, Азербайджан растет стратегически, и для него важна связь с Центральной Азией через Каспий, например вся транспортная и сырьевая инфраструктура, которая имеет отношение к этой стратегии", – сказал "НГ" Григорий Трофимчук.



Напомним, что Ильхам Алиев не так давно посетил Душанбе с визитом, где обсуждал вопрос подключения Таджикистана к транспортному Транскаспийскому коридору через Узбекистан и Туркменистан и далее через Каспий в Азербайджан, Турцию и Европу. Естественно, в этом маршруте заинтересован и Узбекистан. Этот вопрос обсуждался на переговорах Ильхама Алиева и Шавката Мирзиеева в Баку, куда узбекский лидер прибыл с первым визитом победы на президентских выборах (см. "НГ" от 09.08.23). Кстати, на переговорах тет-а-тет Ильхам Алиев пригласил Эмомали Рахмона посетить Азербайджан с ответным визитом.



Эксперт обратил внимание на то, что Баку также расширяет свою деятельность в Организации тюркских государств (ОТГ), куда входят наряду с Азербайджаном и Турцией ряд ключевых стран Центрально-Азиатского региона: Казахстан, Киргизия и Узбекистан. У Туркменистана статус наблюдателя. Таджикистан может участвовать в заседаниях в качестве гостя. Ну и наконец, считает Трофимчук, Азербайджану надо не только усиливать себя через карабахскую тему, но и обратить особое внимание на конфессиональный фактор, который тоже играет здесь определенную роль.



"Поэтому для стран Центральной Азии участие Баку приобретает большое значение. Наверное, отсюда появилось желание пригласить и выступить на консультативной встрече Ильхама Алиева. Это действительно первое приглашение такого рода, и оно символично. Надо сказать, что Баку ведет себя крайне дипломатично и аккуратно в сфере большой политики, куда только-только начинает входить, и не позволяет, например, себе резких выпадов в адрес Москвы. Но все эти страны вместе интуитивно. И не только они, а по более широкому кругу готовятся к дальнейшему распаду постсоветского пространства и, в общем-то, хотят себя видеть в дальнейшем в каких-то союзах. По крайней мере они хотят сохранить сами себя, жить, работать и развиваться", – резюмировал Трофимчук.



На саммите была также затронута тема безопасности региона и ситуация в Афганистане, которая напрямую влияет на весь регион. "Таджикистан ставит целью обеспечить благоприятные социально-экономические условия для стабилизации гуманитарной ситуации в Афганистане и создает условия для доставки гуманитарного груза в эту страну", – сообщил Рахмон.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил создать экономический совет государств Центральной Азии, подчеркнув, что это нужно для расширения практического взаимодействия по всему комплексу торгово-экономической повестки.