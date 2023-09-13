Турецкий "патриарх" Варфоломей напрашивается на анафему. Давно пора

17:13 15.09.2023

13.09.2023



Патриарх Варфоломей усиливает давление на западные рубежи РПЦ



Константинопольский иерарх прибыл в Таллин

Милена Фаустова



Президент Эстонии Алар Карис первым встретился с патриархом Варфоломеем. Фото со страницы Алара Кариса в социальной сети Х (Twitter)

Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей прибыл в Таллин для того, чтобы отпраздновать 100-летие самостоятельности эстонской православной церкви. Но двусмысленность ситуации в том, что автокефалию эстонскому православию дала Русская церковь, а за это наследие сейчас соперничают Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) и Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ), учрежденная Константинополем в 1996 году.

В среду, 13 сентября, патриарх Варфоломей возглавил торжественную литургию в соборе Святых Симеона и Анны в Таллине, посвященную 100-летию автономии Эстонской церкви. До этого он побеседовал с президентом Эстонии Аларом Карисом, премьер-министром страны Каей Калласс, а также с председателем Рийгикогу (парламента Эстонии) Лаури Хуссаром. Как указывается в официальном релизе, на всех встречах Вселенского патриарха сопровождал митрополит Таллинский и всея Эстонии Стефан Хараламбидис. Эстонские СМИ подчеркивают, что во время разговора с Карисом Варфоломей "обсудил роль и деятельность православной церкви в эстонском обществе".



На сайте ЭАПЦ заявлено, что первые три дня (до 15 сентября) визит константинопольца носит государственный характер, и он проведет ряд встреч с политическими деятелями страны, а затем поездка станет "пастырской" и до 20 сентября Варфоломей посетит ряд эстонских городов.



ЭАПЦ появилась в 1996 году после раскола с ЭПЦ МП. Последняя получила право самоуправления от Москвы еще в 1920 году, однако Константинополь тогда этого не признал. Собственную автокефалию он дал на тот момент еще единой православной церкви Эстонии лишь в июле 1923 года. С конца 1990-х из-за церковного раскола в стране существуют две православные юрисдикции, а два патриархата – Московский и Константинопольский – тогда даже на несколько месяцев прервали евхаристическое общение. После того как Варфоломей в 2018 году подписал томос о создании Православной церкви Украины (ПЦУ), РПЦ опять порвала общение с Константинопольской церковью и стала обвинять ее в расколе, припомнив и эстонскую историю.



С февраля 2022 года правительства стран Балтии решили как можно дальше дистанцироваться от России и потребовали у глав православных церквей, входящих в состав РПЦ, выйти из-под омофора Московского патриарха. Осенью прошлого года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пригрозил главе ЭПЦ МП митрополиту Евгению (Решетникову) лишением вида на жительство и высылкой из страны, если тот не осудит позицию патриарха Кирилла по отношению к действиям РФ в Украине. Решетников это сделал. В июне с.г. Таллин запретил въезд главе РПЦ в страну. Не было митрополита Евгения и на Архиерейском совещании, которое прошло в июле этого года в подмосковной Троице-Сергиевой лавре.



Константинопольский патриарх в июне этого года уже был в Таллине в рамках работы Ассамблеи европейских церквей, где выступил с антироссийской речью.



В марте патриарх Варфоломей также посещал одну из трех прибалтийских республик – Литву. После встречи с премьер-министром страны Ингридой Шимоните он заявил о необходимости создания там экзархата под управлением Вселенского патриархата. Незадолго до этого восстановил в сане пятерых священнослужителей, которые пожелали уйти из Литовской православной церкви Московского патриархата (ЛПЦ МП) в юрисдикцию Константинополя. Патриарх Кирилл стал персоной нон грата в стране с лета 2022 года. Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (Васильев) еще весной 2022 года попросил у РПЦ предоставления православной церкви в Литве статуса самоуправляемой. Сейчас в парламенте страны готовится к рассмотрению законопроект "о запрете религиозных общин или объединений под предлогом обеспечения безопасности, общественного порядка или защиты прав и свобод других лиц".



Можно предположить, что Варфоломей поедет и в Латвию. Сейм этой страны в сентябре прошлого года большинством голосов утвердил подготовленные президентом Эгилсом Левитсом поправки к закону о Латвийской православной церкви Московского патриархата (ЛатПЦ МП), в соответствии с которыми она была объявлена автокефальной. В национальной церкви противиться этому решению не стали и 20 октября обратились в РПЦ с просьбой о даровании полной независимости. С тех пор отношения между ЛатПЦ и РПЦ стали натянутыми. Синод РПЦ от 24 августа с.г. осудил действия предстоятеля ЛатПЦ МП Александра (Кудряшова), который самочинно произвел в епископы одного из архимандритов, а также разрешил не поминать имя патриарха Кирилла во время богослужений в храмах страны. В республике также действует Латвийская православная автономная церковь, которая относит себя к юрисдикции Константинопольского патриархата, но пока им официально не признана.