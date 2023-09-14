Украина прокладывает зерновой путь по дну Дуная, - Св.Гамова

00:12 16.09.2023

Бухарест предупредил Киев, куда в Черном море лучше не ходить

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

14.09.2023



Маршрут украинского зерна начинается с порта Измаил на Дунае.

Президент Республики Молдова (РМ) Майя Санду встретилась в четверг с представителями агропромышленного сектора и обсудила с ними существующие проблемы. Одна из них касается поставок украинского зерна, обанкротивших молдавских производителей пшеницы. Санду не поддержала требование ассоциации "Сила фермеров" наложить запрет на украинский экспорт. В то же время Минсельхоз Румынии обозначил для Киева красные линии на пути зернового потока. Бухарест назвал попытку Украины углубить канал на Дунае, чтобы обеспечить независимый выход в Черное море, шагом за запретную черту.



Молдавские производители зерна продолжают борьбу за выживание, требуя, чтобы правительство запретило ввоз в республику украинской пшеницы. Дешевое зерно соседей делает неконкурентным национальный продукт. В прошлом году в Молдавию ввезли рекордные объемы украинского зерна и масличных культур. По данным ассоциации фермеров, импорт пшеницы вырос в 74 раза, подсолнечника – в 60, кукурузы – в 43. Массовый импорт привел к обвалу цен на молдавском рынке. Сейчас тонна пшеницы стоит почти в два раза ниже себестоимости. На грани банкротства оказалось более 500 мелких и средних хозяйств.



"Дело в уровне цен, которые позволяют вести эффективное сельское хозяйство в Украине. У нас при этих ценах сельское хозяйство, наоборот, неэффективно. Это влияние разорительное, оно убивает молдавского сельхозпроизводителя", – пояснил экономический эксперт Михаил Пойсик.



Еще весной фермеры потребовали от правительства ввести временный запрет на импорт зерна из Украины, как это сделали пять стран Восточной Европы: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Но власти Молдавии аграриям отказали.



Ассоциация "Сила фермеров" заявила о намерении как можно скорее организовать конгресс фермеров с массовым участием сельхозпроизводителей, чтобы "детально проанализировать деградацию аграрного сектора, сформулировать гражданскую позицию по отношению к властям и вновь предложить решения". И высказала недоумение в связи с тем, что на встречу с аграриями, организованную в четверг Министерством сельского хозяйства с участием президента Майи Санду, ассоциацию не пригласили.



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Дунай – место пересечения интересов

сразу нескольких государств.

Фото Dreamstime/PhotoXPress.ruПо мнению фермеров, руководство отраслевого министерства обязано "взять на себя изрядную долю вины за катастрофическую ситуацию в сфере зерновых и масличных культур", а правительство – "немедленно найти быстрые решения, которые могут помочь тысячам микро-, малых и средних фермеров избежать банкротства".

Отметим, что Молдавия после выхода РФ из зерновой сделки стала основным транзитным коридором для украинской пшеницы. Через территорию РМ автомашинами, по железной дороге, а также по Дунаю украинское зерно поставляют в Румынию, а оттуда – в страны ЕС. При этом Майя Санду объясняет своим гражданам, что помощь Украине будет продолжена даже в ущерб интересам национальных производителей.



Между тем ближайший сосед Молдавии – Румыния – пытается защитить своих фермеров и предостерегает Киев от необдуманных шагов. Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну заявил, что Бухарест будет считать "переходом красных линий" попытку Украины найти альтернативные пути выхода в Черное море через углубление дунайского канала Быстрое. Он отметил, что офису президента Украины Владимира Зеленского позволено пользоваться другим дунайским каналом – Сулина, однако альтернатив этому быть не может.



Украина, несмотря на запреты, пытается найти альтернативные пути для выхода в море. В Киеве планируют продолжить углубление дунайского канала Быстрое с 3,9 до 6,5 м, чтобы обходить зону контроля Румынии. Это грозит Румынии значительными денежными потерями.



Напомним, Дунай перед выходом в море делится на два рукава: Килийский и Сулинский. По второму проходит большая часть грузов. Суда загружаются в порту Измаил и следуют далее через Румынию в черноморскую акваторию. Канал Быстрое находится на территории биосферного заповедника Дельта Дуная. Он проходит по территории Украины, связывая Дунай и Черное море. После начала специальной военной операции РФ Украина через свои дунайские порты увеличила экспорт зерна до 1,5 млн т в месяц. Углубление канала позволит нарастить эти объемы еще на 500 тыс. т в месяц.



Но глава Министерства окружающей среды, водных ресурсов и лесов Румынии Барна Танцош заявил, что Бухарест "воспрепятствует любым работам на канале, которые могут повредить биоразнообразию и экосистеме дельты Дуная… тем более что ни румынское, ни украинское законодательства не позволяют проводить работы в этой зоне".



Власти страны уже отправили письмо в Еврокомиссию с требованием не допустить включение канала в официальную транспортную сеть ЕС TEN-T. Фактически речь идет о потенциальном запрете движения судов по данной артерии.Следует отметить, что углубление украинского канала было запрещено международными нормами более 20 лет назад. Тем не менее Киев пытается запреты обойти.



Украинский экономист Иван Лизан считает, что Бухаресту нечего противопоставить Украине: "Никто не запретит местным властям рыть на суверенной территории где им заблагорассудится. Не поможет даже бойкот европейских транспортных списков: если канал будет углублен, то транспортировку грузов по нему можно вести без оглядки на ЕС".



С мнением экономиста соглашается Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов Украины: "Румыны уповают на то, что ЕС запретит прокладку канала по экологическим соображениям. Также у Румынии есть свои рычаги воздействия на Киев: по территории страны идет значительный транзит военных и гуманитарных грузов в Украину. Поэтому в ближайшее время не исключены экономические войны между двумя странами или дипломатические пикировки. Позиция Румынии однозначно демонстрирует ситуацию, что в Европе каждый за себя".



Но именно поэтому Румыния, которая может понести очередные убытки, негативно отнеслась к желанию Украины "создать маленький канал, который бы позволил перегонять зерновозы". У ЕС нет возможностей давить на Бухарест или Варшаву. Следовательно, Украине и Румынии предстоит борьба за транзит. Правда, вчера парламент Болгарии проголосовал за отмену запрета на импорт украинского зерна, сославшись на новые прогнозы правительства.