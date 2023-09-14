Ось Москва - Пхеньян, - Валерий Панов

00:20 16.09.2023 На Дальнем Востоке состоялись переговоры президента РФ и председателя Госсовета КНДР

Валерий Панов

14.09.2023

Ось Москва - Пхеньян

Это уже вторая личная встреча двух руководителей государств. До этого Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 г., тогда переговоры прошли во Владивостоке. Нынешний его визит носит статус официального.



Владимир Путин принял Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Место для встречи, естественно, было выбрано заранее. "Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас, и это наш новый объект. Надеюсь, и вам, и вашим коллегам это интересно", - сказал Путин.



У Пхеньяна серьезные космические амбиции. Одиннадцать лет тому назад КНДР стала десятой державой, выведшей спутник ("Кванменсон-3") на околоземную орбиту. Российская делегация постаралась в полной мере удовлетворить интерес главы КНДР к ракетам. Ему показали монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя космического ракетного комплекса "Ангара", рассказали, что ее модульный характер позволяет собирать ракеты разного класса, отдельно представили возможности "Союза-2". Ким Чен Ын интересовался техническими характеристиками ракет, их параметрами, мощностью двигателей и нагрузкой, которую они могут нести. Были вопросы о характеристиках топлива для ракет, принципах ее движения, даже о том, куда падают отработавшие ступени.



В таком же активном режиме продолжился осмотр и других объектов Восточного. Отсюда уже стартовали 15 ракет. Руководителю КНДР в деталях рассказали, как устроен и функционирует стартовый комплекс ракеты "Союз-2", провели по строящейся стартовой площадке для "Ангары". Затем в командном пункте космодрома гостю объяснили, как производится руководство пусками.



Пожалуй, трудно вспомнить, чтобы, во-первых, здесь были иностранные делегации, во-вторых, чтобы им столь подробно обо всем рассказывали и так детально показывали. В свою очередь, Ким Чен Ын выразил признательность и отметил, что на нынешнем этапе для КНДР "самый первый приоритет - отношения с Российской Федерацией".



"Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и безопасности в противовес гегемонистским силам, - подчеркнул он и отметил: "Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, правительства России. Также я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства".



В ООН, добавим, Северная Корея одна из тех немногих стран, что последовательно выступает против антироссийских резолюций. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва будет развивать отношения с Пхеньяном, несмотря ни на какие упреки третьих стран. Кстати, Песков предупреждал, что совместных итоговых заявлений не предусмотрено.



Тем не менее Путин рассказал об обширных планах Кима в России. Глава КНДР посетит Комсомольск-на-Амуре, осмотрит заводы, в том числе военные. Во Владивостоке его познакомят с возможностями российского Тихоокеанского флота. Президент указал, что у Москвы и Пхеньяна широкие перспективы развития военно-технического сотрудничества (ВТС), даже, несмотря на внешние факторы. "Есть же определенные ограничения, Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, - мы обсуждаем, думаем об этом", - уточнил Путин. Глава КНДР сообщил, что на переговорах обсуждали вопросы безопасности на Корейском полуострове и в Европе. "Пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия", - пояснил он.



"Такой контакт в нынешних международных условиях - важный знак, - отмечает руководитель Центра изучения современного Китая Института востоковедения Андрей Виноградов. - Россия демонстрирует, что у нее есть союзники - и это деятельные игроки. Символично и то, что встреча состоялась на космодроме. Значит, сотрудничество в этой сфере более чем возможно, и речь не только о спутниках. Это, безусловно, заставит встрепенуться и Сеул, и Токио, и Вашингтон". Наконец, значимости переговорам придает и то, что была беседа с глазу на глаз, добавляет эксперт. Несмотря на санкции, обе страны готовы взаимодействовать в самых разных областях. И это непременно обеспокоит Запад, вновь высветив безрезультатность его политики.



К тому же полтора года СВО доказали, что у Запада по-прежнему нет шансов победить нашу страну в горячем военном конфликте. Радужные иллюзии по обе стороны Атлантики стремительно развеиваются прямо сейчас при наблюдении за ходом абсолютно провального т.н. украинского контрнаступления. Сейчас для противника единственный шанс для сохранения условного "лица", состоит в том, что Россия проиграет социально-экономически. Государство извлекло уроки из прошлых испытаний и ошибок и целью движения выбрало не только победу на фронте, но и социально-экономический и технологический прорыв страны в будущее. Частью этого прорыва является давно назревшая, и даже перезревшая, задача - развитие Дальнего Востока.



Заметим, что визит Ким Чен Ына состоялся в то же время, когда во Владивостоке проходил Восточный экономический форум. В большой политике таких случайных совпадений не бывает.



На ВЭФ Владимир Путин озвучил как стратегические, так и среднесрочные планы, а также свежие инициативы по стимулированию развития региона. Стратегическая задача однозначна: опережающее развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом для России на весь XXI в. Отсюда - необходимость обеспечить безопасность региона, притом что в АТР США и НАТО наращивают угрозы вооруженных конфликтов.



Как считает политический обозреватель Царьграда Андрей Перла, Корея - это точка постоянной напряженности мирового масштаба. Точка, в которой в любой момент может вспыхнуть война. Та самая мировая. Корея разделена по 38 параллели. С юга - контингент США. Один из главных американских страхов, что кровопролитная и не выигранная ими война возобновится. С севера - научились делать баллистические ракеты, обзавелись ядерным оружием, оснастили им подводные лодки. С севера очень ценят дружбу с Россией и очень нуждаются в военных технологиях. А еще в продовольствии, напомнил Андрей Перла.



Так зачем же России звать на запад корейских солдат и везти на запад корейские снаряды, если все это нужно нам на востоке? Если все это создает напряжение именно там, где нашему главному врагу это неприятнее всего?



Союз Северной Кореи и России против США должен реализоваться там, где стоит этот антиамериканский форт. На Тихом океане. По словам Станислава Ткаченко, профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперта клуба "Валдай", Москва и Пхеньян, очевидно, нацелились на усиление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Нынешняя встреча глав государств - это сигнал к началу всестороннего сотрудничества между двумя странами.



Многие российские эксперты сходятся во мнении, что настала пора создавать в АТР коалицию в составе - Россия, Китай и КНДР. Для этого есть и основания, и основа. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, член Молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин рассказал "360", что одной из задач переговоров руководителей Северной Кореи и России является обсуждение сотрудничества в области военных технологий. Вырисовывается логический треугольник Москва - Пекин - Пхеньян, который сможет стать гарантом безопасности в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане. По мнению Самонкина, военно-политический альянс Японии и Южной Кореи напрямую угрожает КНДР.



Напомним, что СБ ООН запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет и ввел санкции с 2006 г., чтобы перекрыть финансирование ее ядерной и баллистической ракетной программ. Они включают запрет на экспорт угля, железа, свинца, текстиля и морепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти и нефтепродуктов.



Эксперты ООН регулярно сообщают, что Северная Корея продолжает развивать свои программы. Ей помогает якобы Китай, проводя транзакции через свои банки. Как бы то ни было, Пхеньян уже обладает ядерным оружием, и держать его в изгоях непродуктивно. Надо принимать в ядерный клуб и снимать санкции.



"В новой военно-политической конфигурации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где активны попытки США и других ведущих западных стран сколотить антикитайские и антироссийские военные блоки - это и AUKUS, и другие форматы - целесообразно провести военно-стратегические консультации высокого уровня России, КНР и Северной Кореи на предмет оценки обстановки и выработки мер совместного реагирования на новые вызовы и угрозы", - считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По оценке Коротченко, военно-политическая ситуация после начала спецоперации изменилась, и в этих условиях российской дипломатии надо рассматривать Пхеньян как надежного партнера "во всех сферах, где такое партнерство будет обоюдовыгодно и даст ощутимый результат".



России пора восстанавливать полноформатные отношения с КНДР, понимая, что эта страна признала воссоединение РФ с землями Малороссии, то есть является надежным партнером. Страна, заметим, разрабатывает очень перспективное оружие, как и Иран - ракеты среднего радиуса действия. У КНДР есть баллистические и ракеты малой дальности KN-23 и KN-24, которые аналогичны ракетам, которыми обладают Россия и США. КНДР создала технологию, позволяющую ракетам маневрировать во время полета: как говорят, "нырять" для изменения высоты, а также маневрировать вправо и влево. Также есть гиперзвуковые ракеты. Северная Корея производит и 152-мм артиллерийские снаряды (подходят для российских гаубиц) и ракеты типа РСЗО "Град", которые подходят и для российских систем залпового огня. А еще в перспективе - практически неограниченные поставки других видов боеприпасов, которые могло бы серьезно помочь армии РФ в зоне СВО.



КНДР располагает примерно тысячью БТР уровня БТР-60, а также аналогами БТР-70 и БТР-80 в неизвестном количестве. Но что еще важно, так это китайстие БМП Тип-63, которые производили и северокорейцы под индексом М-1973. Эта машина сделана с оглядкой на американский М-113, обладает более прочным бронированием, особенно в бортовых проекциях, в сравнении с классом советских БМП и БТР. Их количество также неизвестно, но есть мнения, что их довольно много. В армии РФ нет аналогов таких машин, поэтому их поставки могли бы серьезно улучшить оснащение пехоты, машину к тому же можно снабдить дополнительными пакетами бронезащиты (как уже делают с БМП-2). Однако есть основания предполагать, что этот вопрос обстоит гораздо шире. В Вооруженных силах КНДР намного больше самых различных образцов вооружения и военной техники, которые аналогичны советским/российским.



Москва может дать КНДР гарантии безопасности, прикрыть страну ядерным зонтиком и поделиться технологиями в обмен на полный перевод северокорейских предприятий на нужды русской армии вплоть до конца текущего конфликта. Кроме того, не следует забывать, что проблемы Северной Кореи из-за санкций колоссальны.



И дело не только в технологиях. Все имеющиеся у корейцев проблемы мы в состоянии закрыть: поделиться сельскохозяйственной продукцией, металлами, углем. Главное - военные поставки и рабочие руки, которых отчасти не хватает нашему военно-промышленному комплексу (дефицит рабочих рук в ВПК оценивается в 400 тыс. человек, как заявил несколько месяцев назад Юрий Борисов).



Да и в целом важность Северной Кореи для России очевидна потому, что мы начинаем осознавать себя евро-тихоокеанской державой. Мы поняли: что наша страна находится и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), куда уже сместился центр мировой экономики. Владивосток, Магадан, Камчатка, Сахалин - это часть того же геоэкономического региона, что и Китай, Япония, Калифорния, Гонконг, Тайвань, Австралия, Вьетнам. Но сейчас мы пребываем "на задах" этого важнейшего региона. Ничего, для России здесь все только начинается "по-серьезному".



Думается, настало время, чтобы, говоря словами канцлера Безбородко, "ни одна пушка в Европе без нашего позволения выпалить не смела". Так же должно быть и в АТР. Ось Москва - Пхеньян (для американцев - очередная "ось зла") - первый, но весьма решительный шаг в достижении этой цели.



Прошедшие переговоры Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный в Амурской области возбудили нездоровый интерес стран Запада. Они испугались. Испанская Advance уже написала: Северная Корея станет большим оборонным заводом России. И далее: "…теперь, когда возникла реальная вероятность того, что Северная Корея будет вооружать Россию, США буквально молят Пхеньян этого не делать. Правда, американское влияние на Северную Корею, пусть даже тысячи американских солдат стоят на ее границе, равно нулю".



Добавил Западу нервной дрожи и случившийся в среду запуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Зарубежные аналитики подметили: для Пхеньяна необычно проводить запуск, пока Ким находится за пределами страны. The Washington Post делает вывод: "два лидера будут поддерживать друг друга до конца, давая отпор усилиям США изолировать их" от международного сообщества. Насчет изоляции - это, конечно, полная чушь. А вот с тезисом о том, что руководители России и КНДР "будут поддерживать друг друга до конца" можно согласиться. Запад, похоже, просто не способен оценить значение визита Ким Чен Ына в Россию и едет по накатанной за годы колее. Надо объяснять делом. Источник - столетие

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