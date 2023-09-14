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Александр Храмчихин: Болгария гордится, что стала врагом России
00:25 16.09.2023

"Братушки" снабжают оружием исламских боевиков и строят военные городки для НАТО
Павел Еськов
Александр Храмчихин: Болгария гордится, что стала врагом России

Материал комментируют:
Александр Храмчихин

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на заседании профильной парламентской комиссии объявил, что в стране будет сооружен военный городок для размещения многонациональной боевой группы НАТО.

"Строительство необходимой инфраструктуры - казарм, зданий для хранения техники, подготовки дорожной сети для многонациональной боевой группы НАТО у нас будет стоить более 100 миллионов левов. […] База должна быть готова до 2025 года", - сообщил министр, уточнив, что окончательное решение о месте размещения городка пока не принято, а часть необходимых для его строительства средств будет обеспечена НАТО.

Политолог, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе со "Свободной Прессой", напомнил, что Болгария является членом Североатлантического альянса: "Какие могут быть вопросы? Болгария уже 20 лет входит в этот военный блок".

"СП": На ваш взгляд, данное решение каким-то образом связано с конфликтом на Украине?

- Безусловно. Ведь нас сейчас все боятся - на Западе-то постоянно муссируется тема, кто будет следующим, когда Россия "завоюет" Украину. Игнорировать этот факт, и делать вид, что наша спецоперация ничего не изменила для болгар, было бы странно.

"СП": Если болгары построят, что анонсировали, будет это представлять угрозу для нашей страны?

- Пока мы с вами не знаем, что будет размещено на этой базе. Поэтому сейчас очень трудно что-либо предсказывать.

"СП": Можно ли считать, что София окончательно отрывается от России, и "братушки" для нас таковыми уже не являются?

- А когда они ими являлись? Напомню, что в обе мировые войны Болгария воевала против нас.

Зачем был придуман этот идиотский миф про "братушек"? Болгария уже много лет продает в огромных количествах оружие исламским боевикам в Сирии, Ливии, по всему ближневосточному региону. Кстати, это один из главных источников экспортного дохода Болгарии. То есть фактически она выступает против нас, против наших тамошних союзников, причем это даже не скрывается. Более того, в каком-то смысле это даже является предметом гордости Софии.

Оружие продается через Соединенные Штаты Америки, через Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, но всем хорошо известно, кому оно идет. Напрямую на Украину болгары ничего не продают, зато через Польшу и Чехию - очень даже активно. Это тоже всем известно.

На мой взгляд, просто когда-то был придуман некий странный миф, который существует еще с царских времен, когда мы их спасали, а они, честно говоря, не очень-то хотели спасаться. Я читал еще дореволюционные отчеты российского Генштаба о Русско-турецкой войне 1877−78 годов, когда русские солдаты поражались, как хорошо живут болгары под турецким игом - им в России такое и не снилось.

Поэтому, думаю, надо забыть этот идиотский миф про братушек. Их никогда не было. Болгария от России никуда не уходит, потому что она и не приходила.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694813100


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