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США разоряют Европу, превращая ее в рынок сбыта, - В.Прохватилов
02:18 16.09.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

США разоряют Европу, превращая ее в рынок сбыта
Вашингтон выбивает Евросоюз из числа своих экономических конкурентов

Надежды правительства Шольца на восстановление экономики ФРГ после жесточайшей рецессии прошлого года не оправдались. Короткий и скромный всплеск экономического роста имел место лишь в марте и феврале текущего года, во втором же и третьем кварталах наблюдаются ударные темпы спада промышленного производства.

Во втором квартале 2023 года промышленное производство в Германии упало на два процента по сравнению с первым, в третьем просело еще на два.

"Существует риск дальнейшего сокращения немецкой экономики, так как впервые с 2008 года экономика сокращается больше двух кварталов подряд", – заявил агентству Bloomberg аналитик Франкфуртского филиала голландского банковского холдинга ING Group Карстен Бжески.

"Представители правительства Германии настраивают избирателей на то, что экономические проблемы в стране будут длиться долгие годы. Снижение производства в Германии отразилось на снижении промышленного производства во Франции и Испании в течение месяца. Из четырех крупнейших экономик еврозоны только в Италии наблюдался рост, но это произошло в первую очередь за счет производства автомобилей", – отмечает Bloomberg.

Западные экономисты приводят самые разные причины падения промышленного производства в Германии и Евросоюзе, умалчивая о главной – целенаправленной политики США по разорению ЕС и превращению его в рынок сбыта своей продукции.

Основные причины всех проблем европейской экономики – вынужденный давлением США отказ от российского газа и протекционистская политика администрации Байдена.

Высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить производство в США, пишет The Wall Street Journal.

"Столкнувшись с заоблачными ценами на природный газ, европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие товары, служащие основой экономической активности, постепенно переносят свои предприятия в Соединенные Штаты, где их привлекают более стабильные цены на энергоносители и мощная поддержка правительства", – пишет издание. Это грозит Европе "новой эпохой деиндустриализации", что в первую очередь касается производителей энергоемкой продукции.

Штефан Боргас, исполнительный директор австрийской компании RHI Magnesita, производящей огнеупорные материалы, сообщил об увеличении инвестиций в США. В ArcelorMittal сообщили о сокращении производства на немецких заводах и о более высоких, чем ожидалось, доходах от инвестиций в завод в Техасе, выпускающий горячебрикетированное железо, которое используется в производстве стали.

Исполнительный директор крупного норвежского завода по производству удобрений Yara International Свейн Торе Холсетер отметил, что европейским производителям будет трудно сохранять конкурентоспособность в отсутствие более низких цен на газ и что "некоторые отрасли безвозвратно перенесут свое производство в другие страны", в первую очередь в США.

Наиболее пострадала европейская металлургия. К середине сентября 2022 года 15 сталелитейных заводов в Европе приостановили или планируют приостановить производство.

Второй по величине производитель стали в мире ArcelorMittal фактически выбросил белый флаг. Компания объявила, что закроет из-за "непомерного роста цен на энергоносители" ряд своих заводов в Германии, Франции, Испании и Польше. Как заявляет ArcelorMittal, при сложившихся ценах на газ европейская металлургия не может быть конкурентоспособной.

К деиндустриализации идет дело и в Великобритании. Из-за роста цен на энергоносители 60% британских заводов могут в ближайшее время приостановить работу, сообщает Bloomberg.

"Европейские производители не могут прийти в себя после прекращения поставок российского газа", – сетует The Wall Street Journal. "Поскольку европейские страны стремятся прекратить закупки российских энергоносителей, это уже привело к резкому спаду в их экономике", – сообщает Daily Telegraph.

"Если разрыв в стоимости энергии между США и остальным миром сохранится, некоторые производственные отрасли обрабатывающей промышленности вполне могут переместиться в США", – заявила Сильвия Арданья, глава отдела исследований европейской экономики в банке Barclays Bank, давая понять, что в Америку будут переводить свои мощности не только европейские производители.

К протекционистским мерам правительства США добавляются последствия энергетического кризиса. Летом 2022 года, когда цена газа на европейском рынке достигала $3000 за тысячу кубометров, в США газ стоил в семь раз дешевле. Как сообщил председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге, летом 2022 года цены на электричество в ЕС были в десять раз выше, чем в США.

Перспективы стабилизации и восстановления европейской экономики не просматриваются. Генеральный директор Dassault Aviation и президент Французского объединения металлургической промышленности Эрик Траппье в интервью Le Figaro предупредил, что во Франции счета за газ и электроэнергию будут расти и впредь.

Голландская химическая компания OCI NV в сентябре прошлого года резко сократила производство аммиака в Европе и расширила мощности аналогичного завода в Бомонте (штат Техас). Датская ювелирная компания Pandora и немецкий концерн Volkswagen также объявили о расширении деятельности в США. Tesla Илона Маска отменила свои планы по производству аккумуляторных батарей в Германии и изучает возможность получения налоговых льгот в соответствии с законом о снижении инфляции, подписанным президентом Байденом в августе 2022 года.

Согласно этому закону США снизили налоги и предоставили льготы в сфере энергообеспечения для предприятий, которые откроются на территории США. Этот закон вызвал бурю негодования в Евросоюзе, так как наотмашь ударил по европейской промышленности. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон сочли это недобросовестной конкуренцией и даже намеревались провести переговоры с США по этому поводу, но Байден не снизошел до страданий своих европейских сателлитов.

Принятие в США этого закона "стало неожиданностью для Европы, привыкшей к традиционному экономическому порядку", пишет Atlantico. "Но мир меняется. США адаптировались, а ЕС – нет. Причина – наивность лидеров региона, доходящая до некомпетентности", – считает собеседник издания профессор экономики Калифорнийского университета Франсуа Жерольф.

"Эта ситуация крайне необычна для мирового управления под руководством США, особенно в отношении ВТО, – признал американский экономист. – Правила должны были регулировать организацию международной торговли на равных условиях. Это предполагало отсутствие чрезмерных субсидий для строительства заводов, которые можно было бы рассматривать как искажение конкуренции в целях содействия занятости на своей территории. Евросоюз был построен вокруг идеи свободной торговли с приоритетом на ограничение торговых барьеров между его членами, которая постепенно распространялась на партнеров за пределами Европы".

Но когда США стало выгодно, они эти правила отбросили, полностью проигнорировав интересы своих союзников и партнеров. Байден проводит откровенно протекционистскую политику, распространяя ее на все стратегические сектора.

"Это касается всех технологий будущего. Американцы хотят, чтобы современные технологии развивались на их территории, и пользуются отсутствием конкурентоспособности со стороны Европы из-за роста цен на энергоносители, чтобы убедить производителей приехать и обосноваться в Соединенных Штатах. Так они стремятся ослабить своих соперников, в частности промышленность Германии... Европейская комиссия, как и многие другие европейские эксперты, очень некомпетентна в вопросах защиты свободной торговли", – отмечает Франсуа Жерольф.

США вытягивают капиталы не только из Евросоюза. Субсидирующий микропроцессорную промышленность в Америке закон о чипах, который был принят летом прошлого года, затронул и Азию. Тайваньская компания по производству полупроводников TSMC еще при Дональде Трампе построила завод в Аризоне, объявила, что утроит инвестиции в свой американский завод.

В итоге инспирированного США энергетического кризиса Европа теряет свою промышленность, которая перебирается в Америку при мощной поддержке администрации Байдена. Евросоюз неотвратимо выбывает из числа цивилизационных и экономических конкурентов Вашингтона.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694819880


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