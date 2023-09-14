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|Скончался легендарный "узбекский" генерал Александр Шишлянников (в 1993-95 - министр обороны Таджикистана)
07:25 16.09.2023
Скончался генерал-майор в отставке, профессор Академии Вооруженных сил Узбекистана Александр Шишлянников. В 1993-1995 годах он был первым министром обороны Таджикистана. Прощание состоится в 11:00 в Чирчике.
15 сентября на 73-м году жизни после тяжелой болезни скончался старший научный сотрудник Центра военных научно-прикладных разработок Академии Вооруженных сил Узбекистана генерал-майор в отставке, кандидат военных наук, профессор Александр Владимирович Шишлянников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Прощание с ним состоится 16 сентября в 11:00 в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище. Руководитель церемонии прощания - первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Шухрат Халмухамедов.
Александр Шишлянников родился 3 ноября 1950 года в Ташкенте. После окончания Ташкентского высшего танкового командного училища в 1971 году службу проходил в частях ЦГВ в Чехословакии и ЗГВ в Германии. В 1993-1995 годах занимал пост министра обороны Таджикистана.
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За более чем 30-летнюю действительную военную службу прошел все ступени военной службы: от курсанта танкового училища до начальника кафедры оперативного искусства и общей тактики Академии Вооруженных сил Узбекистана, первого министра обороны Таджикистана; от лейтенанта до генерала.
В 2012 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон говорил: "Я сам создал национальную армию на полигоне, в палатках. У нас не было вооруженных сил, у нас не было министра обороны, у нас не было генералов и офицеров. Мы попросили у другого государства более 200 офицеров. И среди них я выбрал полковника Шишлянникова, назначил министром обороны. У нас не было, мы с нуля начали".
"Широкая эрудиция, глубокое чувство ответственности за порученное дело, исключительное трудолюбие и высокие командирские навыки были характерными чертами А. В. Шишлянникова. Он проявил себя инициативным и энергичным военным руководителем, был требователен к себе и подчиненным, заботливо относился к людям, чем снискал всеобщее уважение", - говорится в сообщении Минобороны.
Генерал Шишлянников внес большой вклад в становление и развитие военно-научной деятельности в Академии ВС и в целом в развитие военной науки в Вооруженных силах Узбекистана. Он - автор более 70 научных и методических трудов, научный руководитель более 20 офицеров Вооруженных сил.
Александр Шишлянников был награжден высокими государственными наградами, в числе которых 3 ордена и более 50 медалей и памятных знаков. В 2019 году был награжден орденом "Дустлик".