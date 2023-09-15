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Суровикин может возродить "Вагнер" в Африке, и Запад останется ни с чем, - СП
07:38 16.09.2023

Генерал "Армагеддон" замечен в Алжире, рядом Мали и Нигер
Сергей Аксенов

Материал комментируют:
Дмитрий Селезнев Сергей Балмасов
15 сентября 2023

Лучшие кадры Минобороны РФ, ранее курировавшие "Вагнер", либо контактировавшие с группой, замечены в Африке. Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин в настоящее время находится в Алжире.

МВД Британии 15 сентября внесло группу "Вагнер" в список террористических организаций. Несмотря на гибель Пригожина и Уткина легендарная военная структура продолжает наводить ужас на западников? Похоже, что так.

Между тем СМИ публикуют фото генерала армии Суровикина на встрече с военным руководством Алжира. Эта страна имеет общую границу с Мали, где активно действовали вагнеровцы. Рядом мятежные Нигер и Буркина-Фасо - союзники повстанцев из Ниамея. Что если Суровикин призван реорганизовать силы их поддержки? "Мы вместе с вами воевали, шли на риски, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины", - обращался генерал "Армагеддон" к бойцам Пригожина в дни мятежа.

А недавно поездку по африканским странам совершил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Он побывал в Ливии, Буркина-Фасо, ЦАР и Мали - опять в тех же странах, где действовали "музыканты". С высокой вероятностью военная помощь им будет продолжена. Замминистра обороны протоптал дорожку и теперь за дело возьмется боевой генерал? Вполне реальный вариант.

- Бросается в глаза нерасторопность британской бюрократии, - отмечает военкор WarGonzo Дмитрий Селезнев. - Сейчас "Вагнер" на спаде. Непонятно, продолжит ли группа существование. В прежнем виде после гибели Пригожина и Уткина такой мощной организацией она, наверное, уже не будет. Но России все равно нужно отреагировать и добавить британское МВД или Минобороны в список спонсоров терроризма в лице террористического образования "украинское государство".

"СП": Видимо, "Вагнер" выживет, но в ином формате. Суровикин знает больше нас…

- К нему имелись вопросы в связи с мятежом. Но раз мы видим его в Алжире, значит, претензии сняты. Поскольку он уже в Африке, ранее контактировал от Минобороны с "вагнерами", и они к нему хорошо относились, возможно, именно ему придется курировать "музыкантов". В той или иной форме. Будет ли это тот же "Вагнер" или они частично перейдут в "Редут"… Похоже, система нашла приемлемое решение.

И все-таки вызывает сожаление, что Суровикина фактически отстранили от СВО. Его заслуга в том, что он вовремя избрал верную тактику обороны, создал здесь мощные укрепления. В результате украинское контрнаступление фактически захлебнулось.

- Фотография Суровикина в Алжире в Сети появилась. Так что все может быть, - говорит специалист Института Ближнего Востока РСМД Сергей Балмасов. - В свое время я достаточно долго жил в Алжире и знаю, что у нас с этой страной есть не слабое военно-техническое сотрудничество. Мы по-прежнему держим там 70 процентов рынка вооружений.

Отношения с местными властями вполне теплые, несмотря на конкуренцию на газовом рынке Европы. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун приезжал в Москву на встречу с Путиным в июне. Еще важнее визит в начале августа начальника Штаба армии Алжира Саида Шангрихи. Заключили новые оружейные контракты, пообещали вложиться в нефтегазовые разработки.

"СП": Наши интересы в африканских странах требуют силовой защиты, а с "Вагнером" пока неопределенность…

- Слухи об уходе российских ЧВК из Африки несколько преувеличены. Есть ЧВК "Редут" и другие. Они пытаются при поддержке военных "прижиться" на континенте. Кроме того, наши белорусские братья, в той же Экваториальной Гвинее, тоже не дремлют. Лукашенко, пользуясь моментом, не прочь наследие "Вагнера" что называется "отжать". Так, мои знакомые вертолетчики находятся сейчас южнее экватора и пока не знают, в какой структуре окажутся. "Вагнер" делят.

Кстати, в этот процесс не прочь вмешаться и иностранцы. Вагнеровцев может ждать предложение и со стороны ЧВК Grey Stone, и от Black Water [сейчас Academi - "СП"] и других. Профессионалов не так много, они на вес золота. Поэтому и на них будет охота, и на сферы, которые они контролируют.

"СП": Как бы не России не упустить достигнутое…

- Пока структуры, близкие к Минобороны РФ, наоборот, наращивают свой вес. Визит Евкурова… Не буду утверждать, что он переподчиняет "Вагнер", но такая точка зрения есть.

"СП": Насколько обосновано отвлечение сил на Африку во время СВО? Есть ради чего?

- Многие упрекают в том, что "Вагнер" обошелся российскому бюджету слишком дорого, но почему-то никто не считает, сколько самолетов, с каким грузом (золото, алмазы и проч.) доставлялось в Москву с 2018 года, еще при Пригожине. И это было дело не только частного бизнеса.

Почему иностранцы так разволновались? Даже не потому, что французов или канадцев вагнеровцы выгнали с тех активов, которые они сами разными темными путями "прихватизировали", а потому что это борьба за куда более серьезные ресурсы, важные для сырьевых концернов.

Без золота и алмазов прожить можно, но 70 процентов редкоземов идет именно из Африки. Многие цветные металлы, медь, значительная часть бокситов, как в Гвинее, урана… Западники верно почувствовали, что наши "наемники" однажды могут переключиться на более серьезные активы.

Та же Замбия на днях захотела организовать у себя сборку грузовиков из России. Лукашенко давно окучивает поляну своими МАЗами и БелАЗами. А мы, имея КамАЗы, чего-то ждем [притом что КамАЗ - постоянный победитель ралли Париж - Дакар - "СП"].

Прямое авиасообщение Замбии с Россией стимулирует туризм, а некоторые страны даже стремятся поделиться излишком своего населения. Советское оружие, проданное ранее, тоже нуждается в модернизации, боеприпасах, обучении военных.

Вообще, тема улучшения транспортной сети - больная тема африканских стран. Это их мечта. Но наша РЖД, сидя на государственных деньгах, традиционно не чешется и участвует в таких проектах очень слабо. Вот китайцы крайне энергичны.

Не зря Катар и ОАЭ активно скупают африканские земли вблизи хорошей воды и извлекают из этого гигантскую прибыль. Углеводороды - отдельная тема. Есть и нефть, и газ. В Зимбабве громадные запасы платиноидов, которые давно уже стоило под себя подмять.

"СП": Получается, в Африке можно заработать деньги, необходимые, в частности, для ведения СВО? И западникам подножку поставить можно…

- Запад действует далеко не честными методами. Давят санкциями тех, кто сотрудничает с нашими компаниями, например, с "Алросой". Нечестная конкуренция может спровоцировать ответные жесткие действия с нашей стороны. Они сами вынуждают действовать такими методами, как группа "Вагнер". Но, видимо, наше руководство пока не хочет обострять. Хотя возможности пережать западникам поставки сырья есть… Есть признаки того, что они объявили нам войну на континенте. Это мутят американцы, а британцы и французы - лишь отголоски.

Источник - svpressa.ru
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