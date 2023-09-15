Исламисты (мусульмане) угрожают Франции и Швеции террористической атакой. За горящий Коран, - Le Figaro

08:05 16.09.2023

Le Figaro

Франция

15 сентября 2023



Le Figaro: исламисты пригрозили Франции новыми терактами

Противостояние радикальных исламистов и сил правопорядка в Исламабаде



Угроза терактов вновь нависла над Францией, сообщает Le Figaro. "Аль-Каида"* заявила, что может нанести удар по одному из министерств в Париже, а также уничтожить шведское посольство за сожжение Корана. Читатели газеты призывают отнестись к угрозам серьезно и хорошо подготовиться.



Повышенная тревога объявлена во Франции и Швеции. "Аль-Каида на Аравийском полуострове"* (террористическая организация, ответственна за массовые убийства, французская аббревиатура AQPA, запрещена в РФ – прим. ИноСМИ) пригрозила нанести удар по одному из министерств в Париже и уничтожить шведское посольство. Угроза была размещена в последнем номере журнала "Сада аль-Малахим", подлинность информации подтверждена "Фигаро" 14 сентября. В журнале опубликованы, в частности, иллюстрации с изображением мужчины в закрывающей лицо шапке с винтовкой. На заднем фоне – плачущие французские полицейские.



"Теперь совершенно очевидно, что Швеция решила возглавить войну против ислама и мусульман в странах Европейского Союза, конкурируя таким образом с Францией, Данией и другими за первое место в гонке противостояния Богу и Его Посланнику", говорится в журнале. Очевидно, это отсылка к недавним "акциям" с публичным сжиганием священных книг в Швеции.



"Они не понимают абстрактных слов"

Далее следует: "Швеция, Франция и другие страны, которые борются с Богом ( ... ), не понимают слов, им неясен язык абстрактных слов и идей… Они неспособны ни к диалогу, ни к общению ( ... ). Они не поймут и не будут принимать во внимание ваше мнение, пока не услышат в новостях слова "шведское посольство разрушено", "мощный взрыв" или "вооруженное нападение на министерство в Париже".



Министерство внутренних дел Франции отказалось реагировать или дать Figaro комментарий. Однако в мае прошлого года глава французского МВД Жеральд Дарманен выразил тревогу по поводу возрождения в Европе угрозы "исламистского терроризма", особенно в преддверии Олимпийских игр 2024 года. Президент Центра анализа терроризма Жан-Шарль Бризар также считает, что эти угрозы демонстрируют сохраняющуюся террористическую опасность. Во многом ее провоцирует само французское правительство такими мерами, как, например, запрет на ношение элементов мусульманской одежды в школах. Надо подчеркнуть постепенное возвращение угроз "не уважающим нас французам" не только от "Аль-Каиды"*, но и от так называемого "Исламского государства"* (террористическая организация, запрещена в России). Все новые обещания совершить насилие в отношении Швеции или других стран, где жгут книги, исходят из Афганистана, сирийско-иракской зоны, Сахеля и Йемена.

AQPA, которая также называет себя "Ансар аш-Шариа", является террористической исламистской организацией, действующей в основном на территории Йемена. Именно взяла на себя ответственность за террористическую атаку на редакцию в Париже журнала Charlie Hebdo (сборник комиксов, "рассуждавший" о религии при помощи порнографических карикатур и обсценной лексики – прим. ИноСМИ).

Стив Танре (Steve Tanree)

*"Аль-Каида", "Исламское государство" - террористические организации, запрещенные в РФ



Комментарии читателей:

Laure

Будем надеяться, что русские не снабдят их оружием по схеме "враг моего врага – мой друг".



Marco54

Пахнет терактом во время Олимпийских Игр.

RGB895



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Было бы чудесно, если бы вы ошибались, но, признаюсь, вокруг и вправду пахнет порохом.



Jan atmos

Как завладеть страной и ее землями, не развязывая военные действия? На это нужно время, но это произойдет обязательно в течение 30-50 лет.....



dutch

Ничего нового... Нужно быть твердыми и успеть нанести удар до того, как вас атакуют.



Jan atmos

Они полны решимости, чтобы нацелиться на Елисейский дворец... Им удался теракт в Нью-Йорке в 2001 году....



Danmal35

К этому следует относиться, увы, очень серьезно, поскольку взгляды и доктрины, которые кажутся нам нереальными, даже сюрреалистическими, на самом деле являются основой для мотивировок части приверженцев полностью искаженного ислама! Нам нужно быть хорошо подготовленными!



LobbyCratieFrancaise

Учитывая то, как безобразно макронисты управляют Францией, угроза серьезная.