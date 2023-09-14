 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Спутниковое телерадиовещание в Казахстане восстановлено
08:41 16.09.2023

Мухит Турсынали
16 сентября в 10:11 в Казахстане восстановили спутниковое телерадиовещание, сообщает Zakon.kz.
Команда АО "РЦКС" работала до самого утра для восстановления телерадиовещания в стране.

Продолжаются работы по восстановлению иных сервисов связи.

Также ведутся работы по выявлению причины возникновения данной нештатной ситуации на КА "KazSat-3".

15 сентября вечером стало известно, что все телеканалы Казахстана перестали вещать почти на всей территории страны. Причиной стали перебои в работе спутника Kazsat-3.

Как сообщили в ведомстве поздним вечером 15 сентября, произошел разряд батарейных блоков у аппарата связи.

Источник - Zakon.kz
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