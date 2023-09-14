Спутниковое телерадиовещание в Казахстане восстановлено

08:41 16.09.2023

Мухит Турсынали

16 сентября в 10:11 в Казахстане восстановили спутниковое телерадиовещание, сообщает Zakon.kz.

Команда АО "РЦКС" работала до самого утра для восстановления телерадиовещания в стране.



Продолжаются работы по восстановлению иных сервисов связи.



Также ведутся работы по выявлению причины возникновения данной нештатной ситуации на КА "KazSat-3".



15 сентября вечером стало известно, что все телеканалы Казахстана перестали вещать почти на всей территории страны. Причиной стали перебои в работе спутника Kazsat-3.



Как сообщили в ведомстве поздним вечером 15 сентября, произошел разряд батарейных блоков у аппарата связи.