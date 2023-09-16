Кайрата Боранбаева (свата Назарбаева) окончательно приговорили к шести годам л/с с конфискацией

08:55 16.09.2023

Апелляционный суд рассмотрел дело в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева. Ему вынесли приговор в виде шести лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Судебная коллегия по уголовным делам Астаны постановила признать виновным Кайрата Боранбаева и Романа Наханова в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 28 частью 5, 189 частью 4 пунктом 2 УК РК, статьей 218 частью 3 пунктом 3 УК РК. И назначили наказание каждому по статьям 28 части 5, 189 части 4 пункта 2 - в виде лишения свободы сроком на шесть лет с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке, его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финрынка и финорганизаций, в госорганизациях и субъектах квазигоссектора. По статье 218 части 3 пункта 3 УК РК - назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с конфискацией имущества.



"Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно Боранбаеву и Наханову назначить по шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке, его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финрынка и финорганизаций, в госорганизациях и субъектах квазигоссектора".

председатель судебной коллегии Айсулу Сламбекова

Она перечислила, какое имущество суд постановил конфисковать у Кайрата Боранбаева.



"Конфисковать у Боранбаева имущество в доход государства: коммерческое помещение с земельным участком в городе Алматы по улице Аль-Фараби 77/7-1 стоимостью 686 млн тенге, денежные средства, размещенные на счету в Народном банке в размере 1 млрд 270 млн 190 тысяч тенге, денежные средства, размещенные на разных счетах Боранбаева в Народном банке Казахстана на сумму 5 млн 685 тысяч 727 долларов, 1 млн 170 тысяч 329 долларов, 755 млн 859 тысяч 601 тенге, 193 млн 170 тысяч 137 тенге".

Айсулу Сламбекова

Тайыра Жанузака судебная коллегия приговорила признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 189 частью 4 пунктом 2 УК РК. И с применением статьи 55 части 4 УК РК назначить наказание в виде пять лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке, его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финрынка и финорганизаций, в госорганизациях и субъектах квазигоссектора.



"Отбывание лишения свободы Боранбаеву, Наханову, Жанузак назначить в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Начало срока отбывания наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу. Время содержания под стражей Боранбаева и Наханова - с 15 марта 2022 года, а Жанузак с 31 марта 2023 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок отбытия наказания из расчета - один день за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении средней безопасности. Время содержания Жанузак под домашним арестом с 30 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года зачесть в срок наказания из расчета два дня за один день лишения свободы".

Айсулу Сламбекова

Также суд постановил вынести постановление президенту РК о лишении Боранбаева госнаград, орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат", "Барыс" третьей степени.



15 сентября прокурор запросил для Кайрата Боранбаева шесть лет лишения свободы.



О задержании и аресте казахстанского предпринимателя Кайрата Боранбаева стало известно 17 марта 2022 года.



31 марта 2023 года Кайрата Боранбаева приговорили к восьми годам лишения свободы.



Позже постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 29 июня был отменен приговор в отношении Кайрата Боранбаева и других подсудимых по его делу: Романа Наханова и Тайыра Жанузака. Уголовное дело должны были рассмотреть в апелляционном порядке по правилам суда первой инстанции.



При этом, согласно тому же постановлению, мера пресечения в виде содержания под стражей для подсудимых осталась прежней.



16 сентября 2023

Жадра Жулмухаметова