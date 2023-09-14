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Путин зловеще пообещал при Лукашенко пляски под "барыню" всему миру, - МК
09:35 16.09.2023

Украине придется танцевать не зарубежное танго

Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным через день после переговоров с Ким Чен Ыном и впервые после гибели Евгения Пригожина. Логично было заподозрить, что батька решил разобраться, как следует поступить с остатками ЧВК "Вагнер", расквартированными в Белоруссии, однако публично эта тема в разговоре не поднималась. Зато Ким продолжает оставаться героем дня.

Украине придется танцевать не зарубежное танго

Владимир Путин пообещал подробно рассказать о своей встрече с главой Северной Кореи, а Лукашенко предложил сообразить "на троих". "Кусок работы и для Белоруссии найдется", - уверен он.

Лидеры России и Белоруссии всегда поддерживали тесные контакты, но этот год побил все рекорды. Лукашенко приезжал к Владимиру Путину каждый месяц, кроме января, марта и августа. А когда не приезжал, президенты обязательно созванивались по телефону. И зачастую не один раз.

Нынешний визит в Сочи получился спонтанным. Ни Москва, ни Минск заранее ничего не сообщали: о том, что батька куда-то летит, стало известно из телеграм-канала, который, как считается, ведет его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Точный пункт назначения президентского борта в сообщении указан не был: только когда самолет уже находился в воздухе, Кремль уточнил, что встреча состоится в Сочи. И это совсем не удивительно: на Черноморском побережье как раз бархатный сезон.

О том, что батька едет не только работать, но и отдыхать, свидетельствовал также его расслабленный вид. Из самолета Лукашенко вышел в спортивной куртке и в кроссовках. К Путину приехал без обязательного на официальных мероприятиях галстука. Кстати, в отличие от переговоров с Эрдоганом и другими гостями из дальнего зарубежья, которых ВВП последнее время принимает в санатории "Русь", переговоры с белорусским лидером состоялись в резиденции главы государства - "Бочаров Ручей".

Обозначая тематику встречи, Владимир Путин на первое место поставил вопросы экономики и проблематику Союзного государства.

"У нас есть в этой связи обязательства взаимные. Есть необходимость, мне кажется, сверить часы по некоторым вопросам", - сказал он. Путин напомнил, что недавно встречался с лидером Северной Кореи, провел с ним дискуссию о ситуации в регионе, и тут тоже есть о чем рассказать. "И, разумеется, (поговорим) по нашему самому острому вопросу – по ситуации на украинском направлении, вокруг украинского кризиса", - уточнил он.

Александр Лукашенко сразу понял, на какие обязательства внутри Союзного государства ему намекает президент. "Были не то что перебои, некоторые сложности на рынке по топливу. Стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было Российской Федерации, сколько правительство попросило, по-моему, по 60 тысяч дизтоплива и бензина", - заверил Лукашенко, комментируя топливный кризис, который продолжается в РФ с начала августа. Он дал понять, что снижение компенсаций (демпфера), которые получают белорусские производители из бюджета РФ, не повлияет на снабжение братского государства: "Если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки и внутреннее потребление увеличить, это не проблема". Впрочем, зная батьку, нельзя исключать, что вопрос демпфера в итоге превратится в предмет торга.

Лукашенко не мог скрыть восхищения выносливостью российского президента, который всю неделю работал в условиях жесткого джетлага (разница во времени с Дальним Востоком составляет 7 часов), вернулся в Москву на один день, чтобы провести Совбез, и снова улетел теперь уже в Сочи. "Очень тяжелое для вас время – все-таки перелеты такие – а вы нашли время для того, чтобы посоветоваться, обсудить наши действия на будущее", - с чувством не то благодарности, не то удивления произнес он.

Владимир Путин напомнил, что посетил также несколько крупных строек, в частности, по газохимии. И на месте убедился, что затормозить развитие этой отрасли Западу также не удалось. "Мы восстановили все компетенции! Все абсолютно! Огромные мирового масштаба предприятия будут введены в ближайшее время. Да, действительно, что-то приходится сдвигать, где-то вести себя скромнее, но выигрыш очевиден", - с воодушевлением рассказывал Путин, пообещав еще дополнительно углубится в эту тему во время переговоров. Но Лукашенко сразу понял главное. "Пытались нас крепко наклонить – ничего не получилось. Наоборот, как-то мобилизовались", - подтвердил он.

По словам батьки, он с удовольствием наблюдал за Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным на космодроме "Восточный" - "потому что сам был там ранее". "Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то "на троих". Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам, – я думаю, кусок работы у Беларуси там найдется с учетом тех проблем, которые существуют", - предложил свои услуги Лукашенко.

А в качестве аллаверды пообещал рассказать Путину о своей встрече с "очень известным и продвинутым человеком" - руководителем Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема, который недавно посещал Беларусь (встреча Путина с г-ном Нгема должна была состояться 27 июня, но после попытки переворота 24 июня ее отменили без объяснения причин).

Обычно после протокольной части лидеры удаляются на переговоры, а по их завершении в случае необходимости и взаимного согласия выходят к журналистам. Однако на этот раз все пошло не по сценарию, и вопросы от СМИ прозвучали сразу после того, как Путин и Лукашенко обменялись вступительными репликами.

По всей видимости, у Кремля возникла настоятельная потребность прокомментировать наиболее резонансные темы недели, не имеющие отношения к российско-белорусским отношениям. В частности, Путина попросили рассказать о военно-техническом сотрудничестве с КНДР и о перспективах переговоров между Россией и Украиной.

Однако, задавая последний вопрос, его автор почему-то переврал слова Энтони Блинкена, который, говоря о возможности мирного процесса, использовал известную английскую идиому "it takes two to tango" (для танго - то есть для переговоров - нужны двое) В интерпретации журналиста фраза госсекретаря прозвучала следующим образом: "Россия и Украина все-таки станцуют свое танго". И Владимиру Путину это категорически не понравилось.

"Танго – это, конечно, хорошо. Но для Украины важно гопак не забыть, - язвительно заметил он, - А то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню, ну, или, в лучшем случае, казачка".

Что же касается переговоров, то тут все по-прежнему: Россия от них, по словам ВВП, никогда не отказывалась. Если другая сторона этого хочет - "пусть скажет об этом прямо". Но пока мы ничего не слышим.

Президент заверил, что добровольцы из КНДР не нужны российской армии - контракты уже подписали 300 тыс россиян. Да, они получают за это деньги. Но это не главное - прежде всего мужчины, по словам Путина, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Он подчеркнул, что, развивая отношения с КНДР, в Кремле осознают "определенные особенности, связанные с Корейским полуостровом". (Имеются в виду санкции Совбеза ООН) "Мы ничего никогда не нарушаем и в данном случае ничего не собираемся нарушать", - заверил он.

ЕЛЕНА ЕГОРОВА

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694846100


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