|Центробанк Узбекистана срочно отменил свое решения о введении ограничений по валютным операциям
13:46 16.09.2023
"Решение, не одобренное обществом, - неправильное решение" - глава ЦБ Узбекистана
16.09.2023
Решение об ограничении валютных операций вызвало острые дискуссии. "Решение, которое не приняло общество, - это неверное решение", - сказал глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов, сообщая об отмене этого решения. "Никакой речи о сворачивании либерализации быть не может", - добавил он.
Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции в субботу объявил отмену принятого накануне Комитетом по банковскому надзору ЦБ решения о введении ограничений по валютным операциям для банков и бизнеса.
"Решение, принятое накануне комитетом банка, стало причиной острых дискуссий. Самое главное - мы не увидели позитивных мнений об этом решении", - сказал руководитель ЦБ.
"В философии есть такое понятие: „Решение, которое не приняло общество, - это неверное решение, какую бы цель оно ни преследовало"", - отметил Мамаризо Нурмуратов.
"Исходя именно из этого принципа, мы обсуждали ночью и сегодня, утром собрали заседание комитета, и комитет принял решение об отмене этого решения, оно отменено", - объявил глава регулятора.
Он добавил, что "никакой речи о сворачивании либерализации быть не может". "Никакого возврата назад не будет. Целью было усиление комплаенса, а не ограничение конвертации", - пояснил Мамаризо Нурмуратов.
ОТМЕНЕНО: Банкам и бизнесу Узбекистана вводят ограничения по валютным операциям
15.09.2023
ОТМЕНЕНО: Центробанк Узбекистана ужесточает требования по валютным операциям. Валютные операции бизнеса будут проходить только через банки, где у них имеется основной счет, конвертация для них тоже будет через один банк. При несоблюдении требований банкам могут ограничить участие в валютной бирже.
РЕШЕНИЕ ОТМЕНЕНО: "Решение, не одобренное обществом, - неправильное решение" - глава ЦБ Узбекистана
Центральный банк Узбекистана с 18 сентября ужесточает требования по валютным операциям для коммерческих банков. Решение принято на заседании Комитета по банковскому надзору ЦБ 15 сентября, а потом - руководством регулятора. Информацию "Газете.uz" подтвердили несколько независимых источников в банковской сфере.
В частности, операции, связанные с покупкой иностранной валюты, и валютные операции хозяйственных субъектов теперь должны проводиться только через банки, где открыт основной счет.
Кроме того, банкам поручено установить строгий контроль за операциями по продаже иностранной валюты предпринимателям. Валюта будет продаваться на основании заключений структурных подразделений банков - экспертных групп под руководством заместителей председателей банков.
Банкам также запрещается переводить средства в национальной валюте с основных счетов клиентов на их вторичные счета в других банках для конвертации валюты.
Им также поручено принять меры по закрытию вторичных специальных валютных счетов хозяйствующих субъектов-клиентов, открытых в других банках. Другими словами, клиенты должны закрыть свои специальные счета в других банках, и иметь только один счет, то есть проводить конвертацию только через один банк.
Для конвертации используются специальные валютные счета, чтобы вести бухгалтерский учет и движение купленной валюты внутри страны. Конвертированная валюта со спецсчета может направляться для оплаты импорта по контракту или другие цели, на которые они были сконвертированы. Свободная валюта по экспорту или другие поступления (устав, займ) поступают на текущие валютные счета.
Кроме того, операции по удовлетворенным заявкам разрешается завершить в течение семи рабочих дней с момента покупки валюты. На текущий момент эта процедура занимает около одного дня.
Как пояснили источники, речь, вероятно, идет об обязательстве клиента использовать купленную иностранную валюту в течение семи дней с момента зачисления средств на специальный валютный счет (такие пункты уже есть в договорах некоторых банков).
Руководители всех коммерческих банков предупреждены, что в случае несоблюдения данных требований будут установлены ограничения на валютные операции, а также ограничения на участие банков в торгах на Республиканской валютной бирже.
"Газета.uz" направила запрос в Центральный банк для получения разъяснения новых требований.
Напомним, с начала года национальная валюта обесценилась на 8% (за весь 2022 год - менее 4%) - с 11246 до 12154 сумов. 10 августа доллар укрепился сразу на 400 сумов на фоне снижения денежных переводов и валютных поступлений от экспорта. Золотовалютные резервы с начала года сократились на 3 млрд долларов.