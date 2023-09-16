Центробанк Узбекистана срочно отменил свое решения о введении ограничений по валютным операциям

13:46 16.09.2023

"Решение, не одобренное обществом, - неправильное решение" - глава ЦБ Узбекистана

16.09.2023



Решение об ограничении валютных операций вызвало острые дискуссии. "Решение, которое не приняло общество, - это неверное решение", - сказал глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов, сообщая об отмене этого решения. "Никакой речи о сворачивании либерализации быть не может", - добавил он.



Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции в субботу объявил отмену принятого накануне Комитетом по банковскому надзору ЦБ решения о введении ограничений по валютным операциям для банков и бизнеса.



"Решение, принятое накануне комитетом банка, стало причиной острых дискуссий. Самое главное - мы не увидели позитивных мнений об этом решении", - сказал руководитель ЦБ.



"В философии есть такое понятие: „Решение, которое не приняло общество, - это неверное решение, какую бы цель оно ни преследовало"", - отметил Мамаризо Нурмуратов.



"Исходя именно из этого принципа, мы обсуждали ночью и сегодня, утром собрали заседание комитета, и комитет принял решение об отмене этого решения, оно отменено", - объявил глава регулятора.



Он добавил, что "никакой речи о сворачивании либерализации быть не может". "Никакого возврата назад не будет. Целью было усиление комплаенса, а не ограничение конвертации", - пояснил Мамаризо Нурмуратов.



