Глава правительства Кыргызстана пригрозил чиновникам увольнением в случае аварий в отопительный сезон

13:54 16.09.2023

Глава Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров пригрозил чиновникам увольнением, если во время отопительного сезона произойдут крупные аварии. "Чтобы я не слышал от вас слов, что зима пришла неожиданно. Подготовка к зиме должна быть на 100%", - сказал он.



Глава Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров пригрозил должностным лицам немедленным увольнением, если во время предстоящего отопительного сезона произойдут аварии. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.



"Чтобы я не слышал от вас слов, что зима пришла неожиданно. Подготовка к зиме должна быть на 100%. Если повторится ситуация, подобная в Майлуу-Суу в прошлом году, вы не успеете дойти до кабинета, как будете уволены", - заявил Жапаров на совещании с членами Кабмина по подготовке к осенне-зимнему периоду.



В январе прошлого года власти ввели режим чрезвычайной ситуации в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Из-за холодов там замерзли водопроводные трубы, вода перестала поступать на городскую электростанцию, и подача тепла остановилась. В результате более 1800 жителей многоквартирных домов остались без отопления.



Глава Кабмина также поручил "провести разъяснительную работу" среди населения по экономии электроэнергии, отметив, что "каждый гражданин" и "в особенности государственные учреждения" должны быть готовы к отопительному сезону.



На прошлой неделе Жапаров уже призывал жителей Кыргызстана экономно расходовать электричество из-за ожидающегося дефицита энергии зимой, вызванного маловодием. Он отметил, что в стране строятся новые ГЭС и попросил население "потерпеть еще три года".



Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, также присутствовавший на совещании, заявил, что подготовка к осенне-зимнему периоду "идет в штатном режиме" и заверил, что "веерных отключений по республике не будет".