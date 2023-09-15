Первый президент Кыргызстана, совместо с ректором МГУ, выпустили монографию, посвященную прогнозу для мировой экономики

13:56 16.09.2023

Назгуль Абдыразакова



Аскар Акаев выпустил монографию, посвященную прогнозу для мировой экономики



Первый президент Кыргызстана, почетный профессор академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского математического института сложных систем МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор физико-математических наук в соавторстве с ректором МГУ Виктором Садовничим выпустили монографию под названием "Математические модели для прогнозирования большого цифрового цикла развития мировой экономики (2020-2050 гг.)". Об этом нашему изданию сообщили источники из окружения бывшего главы государства.



Аскар Акаев выпустил монографию, посвященную прогнозу для мировой экономики



Сообщается, что книга книга вышла в серии "Труды выдающихся ученых МГУ"



"В монографии впервые систематически излагаются математические основы грядущей цифровой экономики (2020-2050 гг.), представляющей шестой большой цикл Кондратьева (БЦК) в развитии мировой экономики. Первая часть книги посвящена анализу инновационно-циклической теории долгосрочного экономического развития Шумпетера - Кондратьева, которая наиболее подходит для прогнозирования неравновесного и нестабильного экономического развития. Также изложена нелинейная модель макроэкономической динамики, учитывающая взаимодействие тренда и циклических колебаний, которая наиболее адекватно описывает указанную теорию колебаний.



Аскар Акаев выпустил монографию, посвященную прогнозу для мировой экономики



Во второй части книги даны математические модели, показавшие свою эффективность на практике и предназначенные для кратко- и среднесрочного прогнозирования кризисных явлений в экономике. В основе моделей долгосрочного прогнозирования лежит информационная модель для расчета и прогнозирования технологического прогресса в зависимости от скорости производства информации. Также показано, что в цифровую эпоху основной движущей силой станет симбиоз "человек + интеллектуальная машина (ИМ)", в которой человек играет ведущую роль.



В третьей части книги представлены примеры моделирования и прогнозирования национальных, региональных и глобальных проектов, реализуемых в цифровую эпоху китайского мегапроекта "один пояс, один путь" и российского проекта по расширению и высокоскоростной модернизации железнодорожной сети Сибири и Дальнего Востока и их влияния на экономики стран евразийского континента; стратегии иннвационного прорыва в развитии экономики России; революционной роли широкого использования ИМ в цифровую эпоху на изменение восходящего тренда глобально демографической динамики на нисходящий.



Книга предназначена для студентов, аспирантов и научных работников, интересующихся вопросами математического моделирования и прогнозирования долгосрочно развития неравновесных и нестабильных процессов мировой динамики", - говорится в описании книги.