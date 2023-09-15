Под антирос-санкции в KZ попало ледовое шоу Навки-Песковой

14:01 16.09.2023

Шоу супруги Дмитрия Пескова могут отменить в Алматы



На конец декабря в Алматы запланировано шоу российской фигуристки Татьяны Навки, однако сейчас продажи билетов приостановили, передает корреспондент NUR.KZ. По информации с официального сайта спортивного комплекса Almaty Arena, шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" запланировано на 23 декабря 2023 года. Однако приобрести билеты на сайте сейчас невозможно. При этом на сторонних агрегаторах сообщается, что продажу билетов на время приостановили. Ситуацию прокомментировали в акимате южной столицы.



