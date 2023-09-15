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|Под антирос-санкции в KZ попало ледовое шоу Навки-Песковой
14:01 16.09.2023
Шоу супруги Дмитрия Пескова могут отменить в Алматы
На конец декабря в Алматы запланировано шоу российской фигуристки Татьяны Навки, однако сейчас продажи билетов приостановили, передает корреспондент NUR.KZ. По информации с официального сайта спортивного комплекса Almaty Arena, шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" запланировано на 23 декабря 2023 года. Однако приобрести билеты на сайте сейчас невозможно. При этом на сторонних агрегаторах сообщается, что продажу билетов на время приостановили. Ситуацию прокомментировали в акимате южной столицы.
"Касательно шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Алматы, Управление спорта сообщает, что вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений напрямую между администрацией концертного отдела комплекса Almaty Arena и агентами Татьяны Навки. Вместе с тем, по информации администрации концертного отдела комплекса Almaty Arena, организаторы намерены отменить концерт. Продажа билетов в данный момент приостановлена", – говорится в сообщении.
Как пишет ТАСС, Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске в семье инженера и экономиста. С пяти лет начала заниматься фигурным катанием, ее первыми тренерами были Тамара Ярчевская и Александр Рожкин. С 12 лет специализировалась в танцах на льду. В 1988 году Татьяну Навку пригласили тренироваться в московском спортклубе "Москвич". Наставницей фигуристки стала Наталья Дубова, а партнером – Самвел Газелян. В 1991 года пара вошла в национальную сборную СССР. С 1998 по 2006 годы Навка выступала за Россию в паре с Романом Костомаровым. Вершиной карьеры Навки и Костомарова стала победа на XX зимних Олимпийских играх в Турине (Италия). Первый супруг – фигурист, тренер Александр Жулин. С 2015 года замужем за пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.