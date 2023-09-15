Открытое два года назад Копетдагское водохранилище в Туркменистане почти полностью пересохло

14:08 16.09.2023

Водохранилище в этрапе Берекет



Несмотря на полноводность Амударьи этим летом, водохранилища в Туркменистане продолжили мелеть, сообщает "Метеожурнал". Вся вода уходила на орошение полей, не оставляя лишних объемов для заполнения водоемов.



До рекордного минимума уровень воды в водохранилищах опустился в мае, с тех пор ситуация только ухудшалась. Объем воды в Копетдагском резервуаре стал самым низким как минимум за последние 22 года. Сравнить его с более ранними показателями невозможно из-за отсутствия спутниковых снимков. Площадь водного зеркала водоема сократилась с 25,5 квадратных километра в апреле до 15,6 к концу августа, при проектных показателях равных 33 кв.км.



Площадь водной поверхности Хаузханского водохранилища на Каракумском канале к концу мая сократилась до 75,4 кв.км при проектных значениях, равных 218 кв. км. До конца августа объем воды продолжил сокращаться.



Открытое же в августе 2021 года водохранилище в этрапе Берекет уже в середине мая почти полностью пересохло. В марте объем воды в резервуаре был близок к проектным значениям (18 млн кубометров), но уже в середине мая оно обмелело полностью.