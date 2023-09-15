Пашинян - второй Зеленский. Армения идет по пути Украины, - СП

14:30 16.09.2023 Пашинян - второй Зеленский. Армения идет по пути Украины



Разворот Еревана на Запад приведет к тому, что на Кавказе станет одним государством меньше



Людмила Николаева

Материал комментируют:

Алексей Анпилогов

Дмитрий Солонников



Очередными антироссийскими выпадами отметился премьер Армении. Он больше не считает РФ гарантом безопасности своей страны. Россия, по мнению Пашиняна, не может выступать в этой роли, поскольку сосредоточена сейчас на Украине и "возможности ее изменились".



Заодно припомнил Кремлю "провал" в Нагорном Карабахе. "После блокировки Лачинского коридора Азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась, - разглагольствует в западной прессе Пашинян. - Россия больше не может оказывать влияние на Баку. Поскольку Нагорный Карабах был зоной ответственности российского миротворческого контингента, а вопросы [по Лачинскому коридору - „СП"] существуют, это они провалили свою миссию". Без наших миротворцев "ситуация сейчас была бы лучше". Каким образом, не уточнил.



Ранее в интервью итальянской газете Repubblica Пашинян заявил, что Россия "сама уходит" с Южного Кавказа. И со стороны Еревана было ошибкой увязывать свою безопасность только с Москвой.



Очень активным стал в последние месяцы этот неудавшийся журналист, не раз уличенный в клевете (что однажды закончилось штрафом в 25 тыс. долларов). Переключившись на политику, он стал позиционировать себя как "борца за справедливость и равноправие". Последнее в его понимании это "разговор на равных" с Москвой. Как будто кто-то когда-то в России ему в этом отказывал.



Ожидать от приверженца западных идеалов любви к России было бы наивно. Он, едва придя к власти в 2018-м, стал выступать против сотрудничества наших стран. Стоит вспомнить заявление пятилетней давности о том, что вступление Армении в ЕврАзЭС "не добровольное, а вынужденное".



Понятно, что живет и правит он не совсем (скажем деликатно) своим умом, а с голоса - армянской диаспоры в США и сотрудников американского посольства. Его численность, к слову, превышает 2000 сотрудников. Это при населении Армении в 3 млн человек. В "пересчете" на Россию янки должны были бы иметь в штате своего дипкорпуса у нас в стране 125 тысяч служащих…



Резкие и все более частые выпады Пашиняна против Москвы в нынешней геополитической ситуации - не свидетельство ли это намерения спровоцировать ссору, чтобы затребовать на свою территорию натовские войска. Разорвать отношения с РФ. Запустить механизм вступления в ЕС, который уже обосновался в Армении, открыв там недавно второй так называемый оперативный центр. Первый, из ста человек, работает с февраля. Официально заявленная цель данной миссии - "способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах" и т. п.



- В последнее время Пашинян действительно очень много говорит не в пользу России. Так ведь американцы для того и привели его к власти во время переворота в Армении в 2018-м году, чтобы он вывел страну из пророссийского и евразийского контура! - напоминает Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. - Такой с ним был подписан контракт, после его обработки американскими политтехнологами. Финансирование все эти годы идет через американские НКО на армянской земле. С Пашиняном очень хорошо поработали за океаном, сформировав образ, как считается, близкий народу, - небритого человека в костюме цвета хаки с перевязанной рукой. Хотя с рукой у него во время переворота было все нормально, и к военной форме он не имеет никакого отношения. До этого ходил исключительно в цивильном костюме, в белой рубашке и при галстуке. Вам это никого не напоминает?



"СП": Как же? Зеленского!



- Да, одна технология. И, не исключено, одна судьба на двоих. Разница лишь в том, что Украину обрабатывали два десятилетия, а в Армении уложились за пять лет. Когда нынешний премьер пришел к власти, 80% населения страны были настроены пророссийски. Если бы он стал тогда выступать против РФ, люди бы просто смели его. Поэтому до недавнего времени он не особо декларировал поставленную ему Вашингтоном задачу превратить армянскую территорию в американский анклав. Молодец, выполняет установку. Обработку мозгов соотечественников проводит успешно. От тех 80% сейчас хорошо, если треть осталась…



"СП": Не очень понятно в такой ситуации, почему он все время оправдывается перед Кремлем после своих громких заявлений. Про ратификацию статута МУС, например, насчет совместных с натовцами военных учений.



- Его задача - вступить в НАТО. Для этого нужен внешний военно-политический зонтик. Если он выйдет сейчас из ОДКБ, то Азербайджан быстро и эффективно решит все свои вопросы. В частности, с Карабахом. Как это было во время 44-дневной войны 2020 года. Это - во-первых. Во-вторых, ему нужно сначала перевести свои вооруженные силы в натовский стандарт. А уже потом подписывать договор о вступлении в НАТО, создавать в Армении базы альянса. После этого он окончательно разорвет связи с РФ и выйдет из ОБКД. Только Организация коллективной безопасности защищает его сейчас от очередного военного поражения.



"СП": Тогда вопрос, видимо, к российской власти: неужели допустим все это, потеряем Армению?



- Наша власть занята в настоящее время другими важными вопросами.



"СП": Есть в этой республики здоровые силы, понимающие, куда ведут их США и ЕС?



- Ведут, увы, по украинскому пути. Украина сегодня - это Армения завтра… Что касается здравомыслящих политиков, они в стране, конечно, есть. Но к власти в ближайшее время вряд ли смогут прийти.



Тему продолжает Алексей Анпилогов, политолог, публицист, основатель и президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание".



"СП": Каким видится развитие событий в Армении, все больше отрывающейся от РФ?



- Пока наша военная бригада в три тысячи "штыков" стоит в Гюмри, нынешний status quo будет сохраняться.



"СП": Совместные с натовцами учения армянских военных - разве не провокация? Это же явно демонстрация России недружественных по отношению к ней намерений.



- Эти маневры проводятся силами нескольких сотен военнослужащих с обеих сторон. Основной вопрос, который не решают для Армении отношения ни с США, ни с ЕС - это безопасность, в том числе - Нагорного Карабаха, который Пашинян фактически сдал. Для армянского сознания - крайне болезненная тема. И вопрос об этом так или иначе, возникнет. А, возникнув, бумерангом ударит по самому премьеру.



"СП": С Арменией у России нет общей границы. Поэтому, как считают некоторые эксперты, не стоит уделять этой маленькой стране большого внимания.



- Я так не думаю. России нужно спокойное Закавказье, в котором не было бы конфликтов. Тем более, с уничтожением армянской идентичности. Наш МИД и Минобороны немало делают для этого.



"СП": Мы не опоздали? Пророссийских граждан в Армении все меньше…



- Ереван ведет нынче активную пропаганду против РФ. Явно не понимая, что для него это самоубийство. Потому, что Россия -главный торговый партнер как по экспорту, так и по импорту. И следствием поворота на Запад станет полное разрушение экономики данной страны. Фактически катастрофа. После чего вопрос нашего влияния будет решаться американцами другим способами. А в этом случае Армения вряд ли сможет сохраниться в том виде, как сейчас. Источник - СвободнаяПресса

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