Как США стравливают Вьетнам и Китай

14:36 16.09.2023 ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



Белый Дом стремится к укреплению связей с Вьетнамом в попытке противостоять Китаю



10-11 сентября президент США посетил Ханой, чтобы "повысить уровень отношений между двумя странами до всеобъемлющего стратегического партнерства". The Wall Street Journal считает, что, хотя это и не военный союз, новый статус является наивысшим для иностранных партнеров в рамках вьетнамской политической системы и ставит Вашингтон на один уровень с Ханоем, подобно Москве и Пекину.



Западные информагентства утверждают, что США рассчитывают улучшить дипломатические отношения со своим бывшим врагом Вьетнамом "до самого высокого уровня". И тут же отмечают, что "это может вызвать раздражение Китая и повлечь за собой неясные последствия для бизнеса". Опасаясь возможной реакции со стороны более крупного соседа, Вьетнам первоначально выразил осторожность в повышении уровня отношений с США. Это заставило администрацию Байдена активизировать усилия по убеждению властей Ханоя, в том числе путем многочисленных визитов высокопоставленных членов правительства США.



Венцом этих визитов стал приезд во Вьетнам самого Байдена, поданный в медиа как часть большого турне по Азии. Американский президент приехал в Ханой после Индии, вместе с которой Вьетнам стал главным бенефициарами торговой войны с Китаем. Товарооборот США и Вьетнама уже превысил рекордные 140 млрд. долларов. Вашингтон также обещает Ханою перевести немалую часть производственных мощностей и контрактов из Китая.



Американцам в ходе визита удалось выйти на определенные договоренности. Стороны заключили соглашения в сфере поставок полупроводников для американской промышленности и договорились начать "реализацию комплексных инициатив развития трудовых ресурсов во Вьетнаме" в области разработки и производства полупроводников. Свидетельством того, насколько серьезно Вашингтон подошел к привлечению вьетнамцев к кооперации в сфере чипов, стала и прошедшая в Ханое 11 сентября встреча руководства ведущих полупроводниковых и IT-корпораций США с главами полудюжины компаний Вьетнама из той же сферы. Многие крупные организации из США (Dell, Google, Microsoft, Apple) в последние годы и так перенесли часть своих цепочек поставок во Вьетнам, но, видимо, решили не останавливаться на достигнутом.



Bloomberg отмечает, что к началу осени Вьетнам оказался в центре глобальной реорганизации цепочки поставок Apple благодаря тому, что в условиях обострения американо-китайских отношений новые производственные площадки меняют процесс изготовления устройств технологического гиганта.



Ключевая цель американцев и визитов первых лиц – сделать Ханой стратегическим партнером Вашингтона. Это партнерство направлено против Пекина. На словах команда Байдена во Вьетнаме пыталась убедить мировую общественность, что якобы не пытается сдерживать рост влияния Китая. На деле Белый дом сразу же начал расследование по поводу создания Пекином собственного передового чипа, что грозит многомиллиардными убытками американским корпорациям. (Заодно заокеанские "ястребы" обрушились на "деменционного" Байдена и за то, что тот не пролоббировал в итоговом коммюнике осуждение России, и даже назвали это позорным поражением для Запада).



Вьетнамцы очень гордятся, что во второй половине ХХ века победили на своей земле три самых мощных державы Европы (Францию), Америки (США) и Азии (Китай). Поэтому нынешний приезд президента США на поклон – это яркий пример большого успеха и дипломатическая победа, ведь выглядит это так, что американцы через 50 лет после войны приехали с мольбами о помощи.



Несмотря на все американские манки, Ханой стремится лавировать между сверхдержавами, стараясь не оказаться в возможной войне в Тихом океане в роли Украины или Тайваня. Несмотря на весь пафос "победы над Китаем" (Китай, кстати, так не считает) почти полувековой давности, сегодня Вьетнам ведет себя по отношению к Пекину и Москве достаточно осторожно.



Вдобавок попытки Вашингтона перевести Ханой с российского на американское оружие не складываются. Также пока не удается стравить Вьетнам с Пекином, который в конце марта объявил свою юрисдикцию над участком шельфа, принадлежащим Вьетнаму. Это, кстати, коснулось и России тем, что добывающие нефть на данном участке компании РФ были поставлены перед фактом присутствия в зоне китайских военных кораблей. Последние, начиная с января, заходили около 40 раз непосредственно в разведочные блоки, эксплуатируемые или принадлежащие российским компаниям и расположенные в Южно-Китайском море в исключительной экономической зоне Вьетнама. В ответ, по информации Reuters, сославшегося на данные вьетнамской исследовательской организации South China Sea Chronicle Initiative (SCSCI), Вьетнам просто отправил свое судно для слежения за кораблями Китая, патрулировавшими российское газовое месторождение во вьетнамской зоне.



Акватория, о которой идет речь, является частью притязаний Пекина в Южно-Китайском море уже 90 лет. На китайских картах она отмечена т. н. линией из 9 пунктиров или U-образной линией, которая отчасти является результатом картографической ошибки, восходящей еще к 1933 году, когда Чан Кайши, как лидер Гоминьдана (на тот момент правящая партия Китая, позже ее члены сбежали на Тайвань, где провозгласили его независимость), решил дать китайские названия островам в Южно-Китайском море, руководствуясь неверно скопированными названиями с западных и американских карт.



В 2016 году международный арбитражный суд в Гааге постановил, что у Пекина нет оснований заявлять об исторических правах на все, что находится в пределах девятипунктирной линии. Но КНР продолжает настаивать на своих территориальных претензиях к Вьетнаму.



Необходимо отметить, что памятная для Ханоя китайско-вьетнамская война 1979 года, которую, по мнению вьетнамцев, Китай проиграл (хотя китайскому народу было заявлено о победе), велась в том числе с целью зафиксировать спорные приграничные территории и участки акватории в Южно-Китайском море. И интересы русских и американцев вкупе с поддержкой сторон конфликта сходились-расходились в то время сходным с нынешней ситуацией образом.



Это прекрасно осознают сегодня в Вашингтоне и пытаются бить в больную точку. В экономическом плане Вьетнам, несмотря на все успехи и колоссальный рост товарооборота с США (свыше 140 млрд долларов – в десятки раз больше, чем с РФ), заместить Поднебесную не способен хотя бы из-за нехватки рабочих рук. Зато Вашингтон уже легко может перекрыть кислород Ханою, оставив сотни тысяч вьетнамцев без работы. По такому нехитрому принципу экономическая зависимость превращается в политическую. А в политическом плане американцы, похоже, не прочь повторить финт полувековой давности.



Сегодня американцам Вьетнам нужен не только в качестве союзника в борьбе с Россией, но и для противопоставления и стравливания с Китаем. Провернуть это Вашингтон надеется через те вьетнамские элиты, что воспитаны на американских грантах и стипендиях.



Со стороны США наглядной демонстрацией "союзнических" намерений стал недавний (уже третий) визит 25 июня в порт Дананг американского флота. В гости к наследникам истинных героев Вьетнама зашли сразу три корабля ВМС США – авианосец "Рональд Рейган" и пара ракетных крейсеров. Подобным образом Вашингтон дает понять, что не удалось взять полвека назад, возьмем сейчас. И возможно, без стрельбы и крови.



То, что в Ханое воспринимается как поражение Китая в 1979 году, с этой точки зрения является весьма хитрым даже по азиатским меркам планом, обычно приписываемым части руководства КНР. Дескать, оно собиралось дистанцироваться от СССР, сблизиться с США и строить капитализм. Вторжение во Вьетнам демонстрировало, что КНР и СССР больше не друзья. А сами китайцы побеждать вьетнамцев якобы вовсе и не планировали.



На деле все обстояло гораздо сложнее. Если бы китайцы однозначно выиграли войну с Вьетнамом, никакого сближения Пекина с Вашингтоном и рыночных реформ Дэн Сяопина в том виде, в каком они состоялись, просто не было бы. Власти Китая позволили втянуть себя в войну не для того, чтобы пойти навстречу американцам и провести реформы, а для того, чтобы реформы смягчили эффект от "не выигранной" войны и окончательно поссорили Пекин и Москву.



С этой целью Вашингтон поддерживал иллюзии Дэн Сяопина и его сторонников, что вторжение во Вьетнам принесет Китаю легкую победу. А позже вполне благосклонно отнесся к тому, что Пекин объявил о ней на словах. На деле же "военный успех" был таким, что под Дэн Сяопином резко зашатался трон. Почувствовав угрозу своей власти, его группировка сыграла на опережение, резко переведя внимание на экономику – дескать, коли не совсем сложилось с военной победой, значит, будем одерживать победы на экономическом фронте



В результате в КНР стали больше ругать русских, заигрывать с американцами и разрешили в несколько этапов частное предпринимательство. Это дало положительный эффект: частный сектор разросся до колоссальных масштабов, основанная на нем экономика выросла настолько, что уже в 2010-х ее начали воспринимать в Пекине как проблему, требующую решения, а также задумались над полным сворачиванием "проамериканизма". Рыночные реформы западного типа для компартии КНР были не целью, а инструментом для сохранения власти.



Сейчас Вашингтон хочет стравить Китай не только с Тайванем и Индией, но и вновь с Вьетнамом. Однако на этот раз США добиваются в первую очередь не экономических результатов – посредством политического поражения КНР, а, наоборот, экономического поражения Китая посредством политического инструментария. Источник - ИноСМИ

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