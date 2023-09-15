Константин Ремчуков: Китай-АСЕАН: от всеобъемлющего партнерства к сообществу единой судьбы

14:39 16.09.2023 Константин Ремчуков. Китай-АСЕАН: от всеобъемлющего партнерства к сообществу единой судьбы



Мониторинг ситуации в Китайской Народной Республике по состоянию на 11.09.23



Константин Ремчуков



Глава Канцелярии ЦК КПК по работе с Тайванем и Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Сун Тао в провинции Гуандун на юге Китая встретился с председателем тайваньской партии Циньминьдан (Партия сближения с народом) Сун Чуюем, прибывшим в г. Чжуншань для участия в форуме берегов Тайваньского пролива. Подчеркнув, что мирное развитие межбереговых отношений является общим выбором соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и соответствует ходу исторического развития, Сун Тао выразил надежду на то, что партия Циньминьдан будет твердо придерживаться принципа "одного Китая", предпринимать практические шаги по противодействию сепаратистской деятельности, направленной на "независимость Тайваня", и вмешательству со стороны внешних сил, а также наращивать обмены и сотрудничество между двумя берегами, прилагая тем самым усилия для возвращения межбереговых отношений в правильное русло мирного развития. Сун Чуюй подтвердил, что партия Циньминьдан неизменно выступает за принадлежность обоих берегов пролива одному Китаю и неизменно выступает против "независимости Тайваня". Он призвал к более тесным обменам и сотрудничеству между двумя берегами пролива для великого возрождения китайской нации.



Политика



Президент США Джозеф Байден "испытал разочарование" из-за решения председателя КНР Си Цзиньпина пропустить саммит G20, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 6 сентября на брифинге. Кирби напомнил, что президент США надеялся на встречу с Си Цзиньпином на полях саммита, где "будет обсуждаться многое". Кирби добавил, что пока не готов анонсировать какие-либо контакты США и КНР на высоком уровне.



США пытаются задушить военный потенциал Китая и не позволят продавать ему самые сложные чипы, заявила министр торговли Джина Раймондо. Она подтвердила, что США также запретят своим компаниям продавать Китаю самые передовые полупроводники, отметив, что такие ограничения не распространяются на менее сложные чипы.



Посольство КНР в Вашингтоне выступило с заявлением, в котором назвало обвинения во вмешательстве в политику США через соцсети спекуляциями.



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Речь идет о подозрениях в адрес Пекина в том, что китайские власти якобы используют искусственный интеллект (ИИ) для влияния на политические процессы в США. В дипмиссии напомнили, что в последние годы ряд западных СМИ и экспертных центров пытались уличить Китай в применении этой технологии. КНР будто бы задействовала ИИ для создания поддельных учетных записей в соцсетях. В заявлении сказано, что китайская сторона выступает решительно против подобных обвинений. Дипломаты призвали придерживаться принципов "выдвижения человека на первое место" и "прогресса во благо" для контроля и обеспечения безопасности в процессе использования ИИ.



Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетил с официальным визитом Индонезию, где он также принял участие в 26-й встрече руководителей Китай–АСЕАН (10+1), 26-й встрече руководителей АСЕАН, Китая, Японии и Республики Корея (10+3) и 18-м Восточноазиатском саммите. Китай твердо поддерживает центральное положение АСЕАН в региональном сотрудничестве и повышение ее роли в международных делах, заявил в Джакарте премьер Госсовета. Китай рассчитывает вместе с Индонезией претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый главами двух государств, строить более тесное китайско-индонезийское сообщество.



Ли Цян выступил на 26-й встрече руководителей Китай–АСЕАН. По его словам, за последние 10 лет на фоне невиданных за столетие глубоких перемен в мире Китай и АСЕАН успешно проложили верный путь долгосрочного добрососедства и дружбы, а также совместного развития и процветания.



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Ли Цян выдвинул четыре предложения по формированию более тесного сообщества единой судьбы Китай–АСЕАН:



1. Китай и АСЕАН должны совместно создать центр экономического роста, укрепить взаимосвязанность и углубить сотрудничество в области производственно-сбытовых цепочек.



2. Стороны должны продвигать сотрудничество в новых отраслях и укреплять взаимодействие в таких сферах, как производство транспортных средств на новых источниках энергии, фотоэлектричество и ИИ.



3. КНР и АСЕАН должны совместно защищать мир и спокойствие в регионе, активно продвигать консультации по тексту Кодекса поведения в Южно-Китайском море и вести сотрудничество в борьбе с телекоммуникационным и интернет-мошенничеством.



4. Стороны должны совместными усилиями наращивать гуманитарные обмены и дальше укреплять сотрудничество в таких областях, как культура, туризм, подготовка кадров и молодежная сфера.



Как подчеркнул премьер Госсовета, Китай и АСЕАН являются хорошими соседями, братьями и партнерами, неразрывно связанными между собой. Китай готов работать со странами АСЕАН, чтобы оставаться верным первоначальному стремлению к сплоченности и самосовершенствованию, поддерживать дух взаимовыгодного сотрудничества, строить общий дом мира, спокойствия, процветания, красоты и дружбы.



Руководители стран АСЕАН, принявшие участие во встрече, в совместном заявлении тепло приветствовали Ли Цяна и высоко оценили результаты сотрудничества между АСЕАН и Китаем.



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По словам руководителей стран АСЕАН, всеобъемлющее стратегическое партнерство между АСЕАН и Китаем принесло народам региона огромную пользу и способствовало миру, развитию и стабильности в регионе. Страны АСЕАН рассчитывают и дальше укреплять взаимное доверие с Китаем, упрочивать сопряжение с инициативой "Пояс и путь", углублять сотрудничество в таких отраслях, как сельское хозяйство, торговля, инвестиции, цифровая экономика, наука и технологии, образование и культура, совместно реагировать на глобальные вызовы, включая изменение климата. Страны АСЕАН, заявили они, приветствуют достижение прогресса в выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море, надеются как можно скорее завершить переговоры о создании зоны свободной торговли Китай–АСЕАН версии 3.0 и совместно обеспечить успешное проведение 20-го ЭКСПО Китай-АСЕАН. Было заявлено о готовности вместе с Китаем использовать благоприятные возможности, реагировать на вызовы и строить сообщество единой судьбы Китай–АСЕАН.



В ходе встречи было опубликовано совместное заявление о взаимовыгодном сотрудничестве между инициативой "Пояс и путь" и Индо-Тихоокеанским видением АСЕАН, а также принят ряд итоговых документов, включая совместное заявление об углублении сельскохозяйственного сотрудничества между Китаем и АСЕАН, план действий по развитию зеленого сельского хозяйства Китая и АСЕАН на 2023–2027 годы, инициатива по укреплению двустороннего сотрудничества в области электронной коммерции и совместная инициатива по реализации программы развития научно-технических инноваций Китая и АСЕАН.



Участники встречи приветствовали подписание соглашения о техническом сотрудничестве Китая и АСЕАН и объявили 2024 год Годом гуманитарных обменов между Китаем и АСЕАН.



Выступая на 26-й встрече руководителей АСЕАН–Китай–Япония–-Республика Корея (10+3), Ли Цян заявил о необходимости противостоять новой холодной войне и обеспечить надлежащее разрешение споров между странами.



Индонезия продолжит продвигать "дух Бандунга" и готова сотрудничать с Китаем для содействия региональному сотрудничеству и совместной защиты мира, стабильности и процветания в регионе. Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он отметил, что Индонезия придерживается принципа "одного Китая". Премьер Госсовета КНР заявил, что Китай готов сотрудничать с Индонезией для проведения полной подготовки к вводу в эксплуатацию высокоскоростной железной дороги Джакарта–Бандунг. Ли Цян призвал к более тесному многостороннему сотрудничеству и обогащению концепции построения китайско-индонезийского сообщества единой судьбы. В ходе визита стороны подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве в области промышленности, сельского хозяйства, рыболовства, электронной коммерции и научно-технических инноваций.



На встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем Ли Цян констатировал, что необходимо укреплять реформу системы глобального экономического управления и надлежащим образом увеличивать представительство и право голоса развивающихся стран в международных финансовых институтах.



Ли Цян провел в Индонезии ряд встреч: с новым премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, с президентом РК Юн Сок Елем и др.



Ли Цян выступил на саммите G20 в Нью-Дели. В своей речи Ли Цян назвал наиболее актуальными вопросы глобального развития. Он отметил, что "двадцатка" должна создать более прагматичный механизм сотрудничества и предпринять конкретные действия, чтобы помочь развивающимся странам лучше справляться с вопросами сокращения бедности, привлечения финансирования, изменения климата, а также со сложностями в сферах продовольственной и энергетической безопасности.



Президент США Джозеф Байден на саммите G20 в Нью-Дели провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он также выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином. По словам Байдена, на встрече с Ли Цяном обсуждались проблемы мировой стабильности, стран глобального Юга, и это не было похоже на конфронтацию. Ранее в Белом доме сообщали, что Байден не планирует встречаться с Ли Цяном. МИД КНР и государственные СМИ не комментируют информацию о встрече.



США, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль и Иордания завершили работу над созданием нового экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа, заявил президент Джозеф Байден по итогам саммита G20 в Нью-Дели. Проект предусматривает инвестиции в железнодорожные и морские перевозки, что существенно облегчит торговлю в указанных регионах. Коридор будет состоять из железнодорожных и судоходных линий, которые пройдут через ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль. С его помощью США хотят избавить от китайского влияния не только своих союзников по НАТО, но и Саудовскую Аравию и ОАЭ, возможно, даже в виде развала ОПЕК+.



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По мнению российских специалистов по региону, проект экономически не жизнеспособен: он предусматривает пять перегрузок, включая таможни (Мумбай–ОАЭ–Иордания–Израиль–Греция).



Китай высказался против проведения саммита "двадцатки" в 2026 году в США. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg, отметив символический характер заявлений, так как решение вряд ли отменят.



КНР готова выступить посредником в разрешении кризиса в Нигере, заявил китайский посол в стране Цзян Фэн, который 4 сентября встретился с назначенным мятежниками премьер-министром Али Махаманом Ламином Зейном.



На Восточном экономическом форуме в этом году делегацию КНР возглавил Чжан Гоцин, третий по рангу вице-премьер Госсовета КНР, член Политбюро ЦК КПК. Чжан Гоцин в конце июня встречался в Пекине с вице-премьером правительства РФ, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.



Представители более чем 90 стран подтвердили свое участие в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути", который состоится в октябре этого года, объявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. 7 сентября отмечается 10-летие Экономического пояса Шелкового пути (компонент "Пояс" в инициативе "Пояс и путь"), сказала Мао Нин, отметив, что проведение в октябре 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" будет самым торжественным из событий, посвященных 10-летию выдвижения инициативы.



Киев ожидает от Пекина разъяснений целей приезда в ДНР из Китая группы блогеров и оперной певицы Ван-Фан, заявил 8 сентября представитель МИД Украины Олег Николенко.



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Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о приезде в Мариуполь делегации из Китая. Он также заявил, что Ван-Фан спела песню "Катюша" в городском драмтеатре, который ВСУ подорвали в марте 2022 года.



Экономика



Китайская Huawei выпустила в продажу в Китае мобильные телефоны на основе седьмой нанометровой технологии.



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Китайский телефон может делать звонки через спутник (технология 5.5G), имеет лучшую по разрешению фотокамеру.



Определение маршрута газопровода "Сила Сибири – 2" находится на завершающей стадии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Предполагается, что газопровод пройдет рядом с городами Ачинск, Красноярск, Канск, Саянск, Ангарск, Иркутск и далее по территории Республики Бурятия (южнее озера Байкал) до выхода к госгранице России в районе н.п. Наушки.



Объем торговли Китая с другими странами и регионами в январе–августе сократился в годовом сопоставлении на 6,5%, до 3,89 трлн долл. По данным Главного таможенного управления КНР, объем китайского экспорта уменьшился на 5,6%, до 2,22 трлн долл., импорт снизился на 7,6% и составил 1,67 трлн долл.



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Крупнейшие зарубежные торговые партнеры Китая – США (438,1 млрд долл.), Япония (208 млрд долл.), Республика Корея (202,4 млрд долл.), Россия (155,1 млрд долл.) и Австралия (152,9 млрд долл.). Объемы товарооборота с США, Японией и Южной Кореей снизились на 14,5%, 12,8% и 17% соответственно. Торговля с РФ выросла на 32%, с Австралией – на 4,4%. Таможенная статистика КНР отдельно учитывает объемы торговли материкового Китая с Гонконгом и Тайванем. На эти китайские регионы приходится значительная доля товарооборота. С Гонконгом он сократился на 5,9%, до 177,8 млрд долл., с Тайванем – на 21,3%, до 170,2 млрд долл.



Курс юаня к доллару США упал до минимума за 16 лет, достигнув самой низкой отметки с 2007 года. Днем 7 сентября китайская валюта торговалась по 7,3 юаня за доллар. С начала 2023 года юань подешевел почти на 6% к американской валюте. Эксперты связывают падение юаня с кризисом на китайском рынке недвижимости, а также с низкими темпами восстановления экономики КНР после пандемии COVID-19.



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Помимо этого, в августе на 8,8% в годовом сопоставлении упал объем китайского экспорта. Показатель импорта сократился на 7,3%. Положительное сальдо внешнеторгового баланса Китая в прошлом месяце уменьшилось до 68,36 млрд долл. В августе 2022 года оно составляло 78,65 млрд долл., в июле этого года – 80,6 млрд долл. Ранее стало известно о сокращении валютных резервов КНР с 3,204 трлн долл. до 3,16 трлн долл.



Власти Китая сформировали Управление по развитию частного сектора экономики при Госкомитете по делам развития и реформам КНР.



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Это первый орган национального уровня, занимающийся частным бизнесом. Основные задачи нового управления включают мониторинг, изучение и анализ развития частного сектора экономики. Ведомство также будет заниматься мерами стимулирования частного сектора и частных инвестиций. Оно будет нести ответственность за регулярный обмен информацией с частными предприятиями и работу по повышению конкурентоспособности на международном уровне. По официальным данным, доля частного сектора в Китае существенно выросла за последнее десятилетие – с 79% в 2012 году до 92% в 2023 году. Сейчас частный сектор обеспечивает более 50% налоговых поступлений, более 60% ВВП, более 70% технологических инноваций и более 80% занятости в городах Китая.



Китайские власти планируют создать инвестиционный фонд для поддержки сектора полупроводников, сообщает Reuters. В проект намерены привлечь около 300 млрд юаней (40 млрд долл.).



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Пекин уже реализовывал две аналогичные инициативы: в 2014 и в 2019 годах, однако тогда они собрали 139 млрд юаней (19 млрд долл.) и 200 млрд юаней (27 млрд долл.) соответственно. Основные расходы фонда составит оборудование для производства полупроводников. В октябре 2022 года США ограничили доступ КНР к микросхемам по всему миру. США ввели санкции против 28 китайских технологических компаний и ожидают аналогичных действий от стран-союзников. С тех пор Пекин постепенно наращивает инвестиции в полупроводниковый сектор по всей стране.



Власти городского округа Таншань китайской провинции Хэбэй потребовали от местных металлургических предприятий с доменным производством сократить загруженность мощностей на 20–30% до 30 сентября. Как сообщает MySteel, запрос на сокращение мощностей получили большинство таких предприятий округа. Уточняется, что это связано с экологической обстановкой. Источники MySteel отмечают, что запрет замедлит разгрузку железной руды, поставляемой в порт.



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Предыдущие ограничения по использованию мощностей перестали действовать 31 августа. Заводы Таншаня тогда были вынуждены сокращать производство на неделю. Подобные требования поступали металлургам также в июле и марте 2023 года. Тогда, как и в сентябре, ограничения распространялись на весь месяц. Власти Таншаня обеспокоены чересчур высоким уровнем загрязнения воздуха в округе – город находится в топе китайских муниципалитетов с худшим качеством воздуха. В округе сосредоточены 12% всех мощностей Китая по производству стали.



Представители китайской горнодобывающей группы CMOC объявили, что в 2024 году она поставит на рынок 600 тыс. т меди с предприятий в Демократической Республике Конго – Tenke Fungurume Mining (TFM) и KFM (ранее Kisanfu). Большую часть (450 тыс. т) выпустит TFM, а оставшиеся 150 тыс. т – KFM. Благодаря этому CMOC может войти в следующем году в топ-10 крупнейших производителей меди в мире. В этом списке на седьмом месте уже есть одна китайская компания, Zijin Mining (в 2022 году выпустила 670 тыс. т меди).



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CMOC заявила, что отправит к концу сентября в Китай 240 тыс. т меди и неназываемое количество кобальта, застрявшего в ДР Конго. Эти объемы хранились на складах из-за конфликта CMOC с конголезской госкомпанией Gecamines. В июле 2022 года власти ДР Конго обвинили CMOC в том, что та намеренно занизила резервы TFM для сокращения размеров платежей по роялти. Правительство страны тогда наложило запрет на экспорт продукции предприятия. Переговоры продолжались примерно год. В итоге CMOC согласилась выплатить Gecamines 800 млн долл., чтобы компенсировать ей недополученный доход. Кроме того, госкомпания получит не менее 1,2 млрд долл. из накопленных нераспределенных дивидендов. Выплаты начнутся в 2023 году и продлятся до 2028 года. Как уточняют представители CMOC, в первой половине 2023 года там скопились запасы в 240,7 тыс. т меди и 29,5 тыс. т кобальта. По данным издания Cls.cn, поставки этих запасов на рынок не окажут серьезного влияния на конъюнктуру рынка меди, но повлияют на котировки кобальта. TFM имеет большое значение для мировых поставок меди и кобальта в целом. В 2021 году на нем было получено 209 тыс. т меди в концентрате и 18,5 тыс. т кобальта, в 2022 году – 254,3 тыс. т меди в концентрате и 20,29 тыс. т кобальта. Разведанные запасы месторождения составляют 176,8 млн т медесодержащей руды. При нынешних объемах добычи в 5,54 млн т в год рудник сможет работать еще примерно 32 года. Разведанные запасы месторождения KFM достигают 6,3 млн т меди и 3,1 млн т кобальта. Производство меди на данном проекте началось в мае 2023 года. На первом этапе объем производства, как ожидается, составит 90 тыс. т меди и 30 тыс. т кобальта в год.



В Китае опубликован план действий по содействию стабильному росту сектора производства электронной информации.



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В плане, совместно обнародованном Министерством промышленности и информатизации КНР и Минфином КНР, предусматривается, что в 2023–2024 годах средний рост добавленной стоимости при производстве компьютеров, средств связи и другого электронного оборудования в Китае составит примерно 5%. Согласно документу, совокупная операционная выручка крупных предприятий данной сферы за этот период должна превысить 24 трлн юаней (3,34 трлн долл.). Для расширения платежеспособного спроса, как подчеркивается в плане, необходимо развивать потребление традиционных электронных товаров и создавать новые точки роста за счет поощрения инноваций в отношении технологий и форм товаров.



В августе 2023 года в Китае объем продаж легковых автомобилей вырос на 2,5% в годовом сопоставлении – до 1,92 млн единиц. С января по август розничные продажи легковых автомобилей в стране составили 13,22 млн единиц (+2%).



Экспорт легковых автомобилей в августе достиг 438 тыс. единиц, увеличившись на 42% в годовом сопоставлении. За первые восемь месяцев 2023 года экспорт автомобилей из Китая вырос на 69% и составил около 3,22 млн единиц.



Объем продаж легковых автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае в августе 2023 года вырос на 34,5% в годовом сопоставлении, до 716 тыс. единиц. За первые восемь месяцев общий объем розничных продаж автомобилей на NEV в КНР составил 4,44 млн единиц (+36%).



По данным европейского авиастроительного концерна Airbus, за последние 15 лет его заказчикам поставлено более 630 самолетов семейства А320, собранных на линии Airbus (FAL Asia) в г. Тяньцзинь на севере Китая.



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Созданный в 2008 году Тяньзциньский завод FAL Asia стал первой линией окончательной сборки коммерческих самолетов Airbus за пределами Европы.



С начала 2023 года отправлено 60 грузовых поездов "Шанхай", курсирующих в рамках маршрутов международных грузоперевозок Китай–Европа, что превысило общий показатель прошлого года. Общая стоимость перевезенных грузов составила почти 2 млрд юаней (273 млн долл.). Сейчас маршруты грузовых поездов Китай–Европа связывают Шанхай в основном с Центральной Азией, Россией и Европой.



Власти Китая запретили чиновникам правительственных учреждений использовать iPhone и другие устройства, изготовленные зарубежными компаниями, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Из-за планов Китая запретить использование iPhone в госкомпаниях акции Apple упали на 5,1%.



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Apple получает в Китае примерно пятую часть своих доходов и производит большую часть iPhone, указывает Bloomberg. Крупнейшие сборщики техники Apple, включая тайваньские Foxconn и Pegatron, начали переносить свои производства за пределы Китая на фоне ухудшения отношений Пекина и Вашингтона, сообщил в конце августа Bloomberg со ссылкой на источники. В Китае по-прежнему находится большинство заводов по сборке устройств Apple, однако переход к менее централизованной производственной системе неоспорим и ускоряется, констатирует агентство. Перенос производств приводит к росту издержек из-за неразвитой инфраструктуры и нарушенной логистики, а в конечном счете – к росту цен на продукцию Apple.



Американские власти планируют проверить происхождение чипов в процессорах новых китайских смартфонов Huawei Mate 60. Вашингтон обеспокоен тем, что китайский чип Kirin 9000 "всего на несколько лет"отстает от передовых разработок США. При этом производитель чипа для Huawei Mate 60 – китайская компания Semiconductor Manufacturing International ранее попала в санкционный список США. Эксперты признают, что новый китайский чип подтверждает успехи Пекина в обеспечении независимости от американских полупроводников.



Дополнительная информация



Совет директоров Альфа-банка принял решение об открытии двух филиалов в Китае. Банк подготовил заявки на регистрацию филиалов в Пекине и Шанхае. Процесс получения лицензий займет минимум полгода.



Девять центральных министерств во главе с Министерством сельского хозяйства и сельских дел выпустили документ, призывающий госслужащих на пенсии, ветеранов вооруженных сил и других специалистов вернуться в родные города и деревни. Согласно уведомлению, они могут консультировать по вопросам развития, курировать деревенские проекты, исследовать общественное мнение. "Важно привлечь группу талантливых людей, выпускников колледжей и квалифицированных рабочих к возвращению в родные сельские территории", – говорится в документе.



С 2024 года суды в Китае смогут рассматривать иски с участием иностранных государств. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял новый закон об иммунитете иностранных государств. Он впервые позволит китайским гражданам и компаниям подавать иски против иностранных государств во внутренних судах.



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Закон скорректировал прежнюю позицию Китая об "абсолютном иммунитете" и разрешил национальным судам рассматривать дела, в которых ответчиками выступают иностранные государства. Иммунитет не будет применяться, например, в судебных процессах, связанных с коммерческой деятельностью или трудовыми договорами, а также в некоторых арбитражных делах с участием иностранных государств. В законе говорится, что китайские суды "при строго ограниченных обстоятельствах" могут принимать принудительные судебные меры против коммерческой собственности иностранного государства. Закон ставит Китай в один ряд с большинством стран, которые придерживаются ограничительного подхода к государственному иммунитету, включая США, Великобританию и Россию.



Китайская академия наук выпустила обновленный кодекс поведения для своих членов. Теперь академикам запрещено публично выражать мнение, не относящееся к их области знаний. Также им запрещается принимать участие в консультациях и оценках, не связанных с их профессиональной сферой.



В Китае запретят "оскорбляющую чувства" одежду. На рассмотрение общественности представлен законопроект о запрете одежды и высказываний, которые "не подходят духу и оскорбляют чувства китайского народа". За нарушение предусмотрен арест на 15 суток или штраф до 5 тыс. юаней (680 долл.). Закон планируют принять до конца года. Какая именно одежда окажется под запретом, не уточняется. Журналисты предполагают, что власти запретят японские кимоно и одежду с символикой ЛГБТ.



Администрация киберпространства Китая оштрафовала платформу CNKI, крупнейшую в стране базу данных академических исследований. Штраф составил 50 млн юаней (7 млн долл.), причина штрафа – некорректное обращение с личной информацией. Сообщается, что 14 приложений CNKI собирали персональные данные без согласия пользователей. После того как пользователь удалял аккаунт, информация о нем сохранялась в базе данных.



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Китайская национальная инфраструктура знаний (China National Knowledge Infrastructure, CNKI) – крупнейшее государственное исследовательское и информационно-издательское учреждение страны. Платформа насчитывает десятки миллионов индивидуальных пользователей, а также 33,5 тыс. вузов, научных и других организаций. В декабре 2022 года платформа была также оштрафована на 87,5 млн юаней за злоупотребление доминирующим положением на рынке.



В Астане состоялся бизнес-форум по торгово-экономическому сотрудничеству между провинцией Шаньдун и Казахстаном, приуроченный к 10-й годовщине глобальной инициативы "Пояс и путь". На форум приехали более 100 бизнесменов из провинции Шаньдун, занимающей третье место по торговле с Казахстаном среди всех регионов Китая (после СУАР и Пекина).



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом корпорации Sinopec Юй Баоцаем. Глава государства был проинформирован об итогах деятельности Sinopec в Казахстане и планах на предстоящий период. Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в области геолого-разведочных работ и производства нефтегазохимической продукции.



Рекордный уровень осадков отмечается в провинции Гуандун (Южный Китай), в Шэньчжэне частично затопило метрополитен.



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Из-за ливней сложилась чрезвычайно высокая опасность разливов малых и средних рек, внезапных наводнений, геологических катастроф и подтопления городов и сельских районов. По данным метеорологической обсерватории Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун), мегаполис переживает сильнейший в этом году шторм, "который достиг особенно серьезного уровня воздействия". В г. Шэньчжэнь интенсивность осадков превысила исторические максимумы за все время метеорологических наблюдений. Затоплены некоторые ветки городского метрополитена. Судя по кадрам в соцсетях, в Шэньчжэне многие улицы покрыты водой до уровня второго этажа. Идут спасательные работы, о жертвах и разрушениях не сообщается. Метеорологи рекомендуют местным властям подготовиться к ливням. Энергетикам предложено отключить внешние источники питания, подверженные риску затопления. Во многих районах приостановлены работы на открытых площадках. Закрыты школы и дошкольные учреждения. В Гонконге из-за сильных ливней приостановили занятия в школах и движение наземного общественного транспорта. Гонконгская фондовая биржа 8 сентября отменила утренние торги из-за действующего в городе черного штормового предупреждения, связанного ливнем, который стал сильнейшим за всю историю метеонаблюдений с 1884 года.



Число выявленных случаев заболевания лихорадкой денге на Тайване с начала 2023 года превысило 4,3 тыс. человек (восьмилетний рекорд).



Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении шести участников китайской организованной преступной группы, занимавшихся обманом в отношении туристов из Китая.



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По версии суда, летом 2020 года лидер группировки Лю Цзюнь создал в Петербурге ОПГ из соотечественников, чтобы похищать людей (также граждан Китая) и вымогать у них деньги. Суд счел, что кроме причинения физической боли и телесных повреждений участники группы нанесли ущерб на суммы от 30 418 руб. до 1 784 955 руб. Лю Цзюнь получил максимальное среди всех наказание – пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные члены группы были осуждены на срок лишения свободы от двух до четырех с половиной лет.



Четыре человека, включая двоих граждан КНР, погибли в результате ограбления конвоя с золотом в ДР Конго. Инцидент произошел в провинции Южное Киву на севере африканской страны. По словам местных властей, нападавшие украли большое количество золота, которое принадлежало китайской горнодобывающей компании. Помимо китайцев, в списке погибших числятся конголезские военный и водитель. Подробности не сообщаются. Источник - НГ

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