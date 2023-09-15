Отложенная независимость Африки. Кто ее спасет? - Сергей Кожемякин

14:42 16.09.2023 Кто спасет Африку? Перевороты и прогресс - не одно и то же



Спустя десятилетия после свержения колониального ига Африка раздирается противоречиями. Это приводит к переворотам, как недавно в Нигере и Габоне. Однако взрывы возмущения обречены пропасть втуне, если их не сопровождает прогрессивная социальная программа.



Неудобная правда капитализма



Африка - наглядный пример несправедливости капиталистической системы. Континент обладает колоссальными ресурсами. По приблизительным подсчетам, в его недрах находится треть всех полезных ископаемых планеты, в том числе богатейшие запасы хрома, кобальта, алмазов, платины, золота, урана, лития и т.д. Без этих источников немыслимо существование современной экономики, и Африка много лет выполняет роль их исправного поставщика - благо добыча природных богатств находится преимущественно в руках западных монополий. Например, добычу кобальта контролирует швейцарская корпорация "Гленкор", монополистами в добыче алмазов выступают принадлежащие англичанам компании "Де Бирс" и "Петра Даймондс", уран добывает французская корпорация "Орано".



Буржуазные идеологи привычно утверждают, что проблемы Африки связаны с недостаточным развитием капитализма. Но ситуация прямо противоположная: континент губит избыточная встроенность в глобальный рынок. Это хорошо видно по доле внутриконтинентальной торговли в суммарном товарообороте африканских стран - всего 12 процентов. Для сравнения: в Европе тот же показатель составляет 67, в Азии - 64, в Северной и Южной Америках - 44 процента. Другими словами, ресурсы материка поставлены на службу чужим интересам.



В целом положение Африки мало изменилось по сравнению с прошлыми веками, когда она снабжала капиталистов "живым товаром" - рабами. Эта бесчеловечная практика сыграла огромную роль в становлении капитализма, как эксплуатация африканских недр - в поддержании его жизнеспособности. Крушение колониальных империй не сильно изменило эту схему. Как отмечал видный деятель национально-освободительного движения, первый президент Ганы Кваме Нкрума, новые государства обрели внешние атрибуты суверенитета, но их экономический и политический курсы диктуются извне. Вот почему каждый пятый житель Африки - 278 млн человек - страдает от голода.



За эти горестные рамки десятилетиями не вырывался Нигер - страна в Западной Африке площадью больше двух Франций и с громадным экономическим потенциалом. Долгое время он входит в число мировых лидеров по добыче урана, а не так давно здесь были открыты богатые запасы нефти. Несмотря на это, Нигер остается одной из беднейших стран. По индексу человеческого развития, уровню грамотности, распространенности голода и т.д. он занимает худшие места в мировых рейтингах. И еще один пример жестокой иронии буржуазного мира: в стране, обеспечивающей топливом французскую атомную энергетику, доступ к электричеству имеют 17,5 процента населения.



Участь экономического придатка дополняется политической зависимостью. Под предлогом борьбы с терроризмом западные страны разместили здесь крупные контингенты. Полторы тысячи французских, 1,1 тыс. американских, сотни итальянских, немецких и проч. военнослужащих дают капиталу контроль над Нигером и всем регионом.



Явные и тайные рычаги



Уже несколько лет отлаженные механизмы дают сбои. В соседних Мали и Буркина-Фасо произошли военные перевороты, оттуда выведена большая часть иностранных войск. В конце июля по этому же пути пошел сам Нигер. Силовики во главе с командующим президентской гвардией Абдурахманом Тчиани отстранили руководителя государства Мохаммеда Базума. Причиной названы коррупция, экономический кризис и провалы в обеспечении безопасности. Теперь страной управляет Национальный совет спасения родины, руководимый Тчиани. Деятельность парламента и всех партий приостановлена, новые власти обещают возвращение к гражданскому управлению не ранее чем через три года.



Перспектива потери важного опорного пункта всерьез встревожила бывшую метрополию. Правда, Париж предпочитает действовать чужими руками. Нигер исключен из Африканского союза, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввело против него - как раньше против Мали и Буркина-Фасо - санкции и пригрозило интервенцией для "восстановления конституционного порядка". Предлогом стало обращение Базума, отказавшегося признать свое свержение.



Дальше угроз, впрочем, дело пока не идет. Против военной операции выступили власти Мали, Буркина-Фасо, Алжира, Гвинеи, Чада. Растет недовольство и в странах, руководимых более прозападными режимами. В Нигерии, председательствующей в ЭКОВАС, сенат отказал президенту в использовании армии за рубежом. Организация западноафриканских народов - региональный альянс антиимпериалистических сил - заявила, что давление на Нигер связано с желанием западных держав удержать в подчиненном положении богатую ресурсами страну. От агрессии предостерегают Социалистическое движение Ганы и Компартия Бенина. Там заявляют, что подобная авантюра погрузит в глубокий кризис весь регион, и советуют ЭКОВАС обратить внимание на бедность и зависимость от внешних сил.



Что успеху смены власти способствовало массовое недовольство, несомненно. Об этом говорят масштабные демонстрации в поддержку хунты. Однако уверенности в том, что новая власть оправдает эти надежды, пока нет. Африка пережила десятки переворотов, пять из них произошли после 1960 года в Нигере. Подавляющее большинство не завершилось выходом за рамки эксплуататорской системы, оказавшись банальной борьбой за власть и ресурсы.



Первые шаги Тчиани и его окружения трудно назвать последовательными. Вопреки циркулирующим в российских СМИ слухам, хунта не изгнала из страны французские золото- и уранодобывающие компании. Несмотря на денонсацию ряда военных соглашений, остается в стране французский контингент, не говоря о военнослужащих других западных государств. А назначенный главой временного правительства Нигера экс-министр финансов Али Ламин Зейн и вовсе заявил, что "профранцузский вектор внешней политики останется неизменным". "Нет никаких намерений сотрудничества с Россией, - добавил он. - Мы просто хотим, чтобы нас уважали". Это наводит на мысль о том, что пришедшие к власти силы не смотрят дальше частичного перераспределения финансовых потоков. То же самое можно сказать о военных, захвативших власть в Габоне. Они объявили о приверженности выполнению всех международных обязательств страны.



Не последнюю роль в событиях в Нигере сыграл этнический фактор. Базум, как и значительная часть руководителей до него, является выходцем из арабских племен, составляющих менее 1 процента населения. Остальные этносы чувствуют себя обделенными, в том числе крупнейший из них - хауса. К последнему принадлежат Тчиани и большинство его соратников.



В числе тайных рычагов могут быть и международные интриги. Так, Вашингтон занял нейтральную позицию, старательно избегая термина "переворот" и явно пытаясь "подвинуть" Францию. Нигер уже успела посетить замгоссекретаря США Виктория Нуланд, в Ниамей прибыла новый американский посол Кэтлин Фицгиббон. Как сообщили в госдепартаменте, этот шаг должен "поддержать усилия по разрешению кризиса". Американские инструкторы продолжают обучение местных солдат.



Любопытна версия алжирских СМИ о причастности к перевороту ОАЭ. Интерес арабской монархии к региону действительно растет. В июне она подписала соглашение о военном сотрудничестве с Чадом, за этим последовали поставки крупных партий оружия. Тесные связи в сфере безопасности налажены у ОАЭ с Марокко, в Ливии Эмираты оказывают поддержку войскам фельдмаршала Хафтара и "восточному" правительству в Тобруке.



Кто спасет Африку?



Что касается России, присутствие ее "руки" не просматривается, хотя некоторые силы внутри страны и за рубежом не прочь в пропагандистских целях раздуть "много шума из ничего". Например, израильские СМИ ударились в конспирологию относительно "российско-иранского заговора". Нельзя вместе с тем отрицать, что среди простых африканцев Россия как формальная преемница СССР пользуется определенной популярностью и рассматривается в качестве альтернативы неоколониализму.



К сожалению, отождествление двух эпох сильно натянуто. На роль флагмана национально-освободительного движения буржуазная Россия точно не годится, регулярно это доказывая. Например, на обоих саммитах "Россия-Африка" (в 2019 и 2023 годах) отсутствовала делегация Фронта ПОЛИСАРИО, признанного ООН единственным законным представителем народа Западной Сахары. Позицию Кремля не поколебали даже соответствующие просьбы Алжира и ЮАР. Говоря о "54 африканских странах", организаторы и вовсе отказали Западной Сахаре в праве на существование, хотя оккупация последней - одно из ярчайших проявлений неоколониализма. Причина лежит на поверхности: российские власти не хотят портить отношения с Марокко - ведущим торговым партнером. То, что королевство является главным оплотом американского влияния на континенте и в этом качестве устраивает регулярные провокации против Алжира (вроде как союзника Москвы), они словно не замечают…



Столь же приземленными мотивами руководствуется ЧВК "Вагнер". Если отбросить манипуляционный флер, его мотивы сводятся к поддержке одной из политических (в условиях Африки чаще - этнополитических) групп в обмен на доступ к ресурсам. В Центрально-Африканской Республике связанные с ЧВК компании завладели месторождениями алмазов и золота, схожие схемы реализуются в Судане, Мали и других странах.



Опыт Мали показывает, что такое сотрудничество не подразумевает перехода на прогрессивные рельсы. Социально-экономическая ситуация ухудшается: уровень крайней бедности за последний год вырос с 16 до 19 процентов. Военная хунта Ассими Гойты демонстрирует явное нежелание делиться властью. Против левых сил начаты гонения. Руководителя коммунистической партии "Африканская солидарность за демократию и независимость" Умара Марико несколько раз бросали в тюрьму и в конце концов вынудили покинуть страну.



Обещая передать власть гражданскому правительству, Гойта видит в качестве руководителя себя самого. Принятые в июне поправки в Конституцию резко расширили полномочия президента. Помимо увеличения полномочий с пяти до семи лет и снятия ограничений числа сроков, они наделяют главу страны правом единоличного определения государственной политики. Явка на референдуме, впрочем, составила 38 процентов, а в северных областях (Кидаль и др.) голосование вовсе не проводилось. Это связано с позицией племен туарегов. В 2015 году, после нескольких лет гражданской войны, они подписали с властями Мали соглашение об автономии для населяемого ими региона. Режим прекращения огня поддерживается миротворцами ООН.



Теперь же центральное руководство не только пошло на несогласованную с племенами реформу, но и потребовало вывести миротворческую миссию. В августе туареги обвинили правительственные силы и "вагнеровцев" в нападении на их базы. По их словам, это подрывает мирное соглашение. Одновременно растет влияние исламистов. По сравнению с 2019 годом количество атак выросло впятеро, зона их активности за последние полгода увеличилась с 5 до 6 тыс. квадратных километров. В конце августа экстремисты взяли в осаду ключевой город Томбукту.



Редким примером, когда пришедшие к власти силы меняют не только "форму", но и "содержание" государственной политики, является Буркина-Фасо. Новое руководство во главе с армейским капитаном Ибрагимом Траоре объявило политику "комплексной модернизации". В экономике это означает достижение самодостаточности в сельхозпроизводстве, в политике - борьбу с клиентелизмом и коррупцией. Принятый закон о госслужбе ограничил полномочия чиновников, лишив их рычагов влияния на экономику. В области внешней политики власть занимает антиимпериалистическую и антиколониальную позицию. Активизированы отношения с незападными странами. Премьер-министр Аполлинер Тамбела совершил визиты в Иран, Венесуэлу и Никарагуа, где принял участие в праздновании годовщины Сандинистской революции. Этот шаг имеет символическое значение: у двух стран были союзнические связи в 1980-е годы, при президенте-марксисте Тома Санкаре. В целом новые власти всячески подчеркивают преемственность курса. По словам Тамбелы, "Буркина-Фасо не может развиваться вне линий, намеченных Санкарой".



Только такие шаги, направленные на разрыв с системой внутренней и внешней эксплуатации, дадут Африке силы для движения вперед. В противном случае континент еще долго будет страдать от несправедливости.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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