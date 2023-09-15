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Президент Сердар предложил поставлять свой газ и электроэнергию в страны ЦА и через их территории на внешние рынки
14:43 16.09.2023

14 сентября президент Сердар Бердымухамедов принял участие в пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая прошла в Душанбе.

В саммите приняли участие Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и почетный гость - президент Азербайджана Ильхам Алиев. Они обсуждали увеличение торговли, вопросы безопасности, расширение транспортных коридоров и вопросы изменения климата.

Приводим краткие тезисы из выступлений участников саммита.

Сердар Бердымухамдеов, как пишет госинформагентство ТДХ, заявил о готовности к поставкам газа и электроэнергии из Туркменистана в страны Центральной Азии и далее, транзитом, на внешние рынки.

Также глава Туркменистана предложил:

• создать под эгидой ООН Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии (страна готова провести в 2024 году у себя первое заседание Диалога);

• определить формат и структуру Спецпрограммы ООН по вопросам Аральского моря, а также учредить Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии (страна готова предоставить всю необходимую инфраструктуру для размещения Центра в Ашхабаде);

• создать Центральноазиатскую Торговую палату для развития региональной торговли и привлечения инвестиций в крупные региональные проекты;

• создать Совет стран Центральной Азии по новым технологиям. "Он мог бы взять на себя функции мозгового центра по формированию стратегии наших государств по новым технологиям, выступать с рекомендациями и вырабатывать предложения", – отметил С.Бердымухамедов.

• запустить транспортно-логистическую платформу для создания и координации в регионе транспортных хабов, транзитных коридоров, регулирования таможенных и миграционных процедур.

Эмомали Рахмон в своем выступлении заявил, что "в связи с сегодняшней политической ситуацией в мире" региональная безопасность и стабильность должны быть в центре внимания. "Мы всегда должны помнить, что фактор безопасности является важнейшим условием успешного осуществления наших созидательных планов и действий", - заявил президент Таджикистана, не уточняя какие именно события угрожают стабильности Центральной Азии.

Без подробностей сообщается, что глава Таджикистана затронул темы эффективного использования гидроэнергетических ресурсов и создания Ассоциации средств массовой информации государств Центральной Азии.

Шавкат Мирзиеев был также обеспокоен нарастанием "геополитического соперничества" и последствиями этого для региона.

"Речь идет о нарушении торговых и транспортно-логистических цепочек, ограничениях в доступе к инвестициям и технологиям, обострении проблем энергетической и продовольственной безопасности", – цитирует его пресс-служба.

Далее глава Узбекистана предложил создать зону свободной торговли и общие электронные платформы для таможенного и санитарного контроля, сертификации продукции.

"С учетом географической отдаленности от основных внешних рынков доля затрат на транспортировку грузов в наших странах доходит до 50% от конечной стоимости товаров. В то же время среднемировой показатель не превышает 11%. В результате наши экономики вынуждены нести транспортную нагрузку в два – три раза больше, чем в развитых странах", – сказал Мирзиеев.

Также президент Узбекистана отметил технологическую неразвитость аграрного сектора, острый дефицит водных ресурсов, длинные и неэффективные цепочки создания дополнительной стоимости, неустойчивость к климатическому кризису и логистическим сбоям.

Касым-Жомарт Токаев также призвал устранять существующие барьеры, уйти от избыточного протекционизма, создать транспарентные и стабильные условия торговли, чтобы увеличить товарооборот.

По его мнению, страны региона могут на взаимовыгодной основе заместить друг для друга многие виды импортируемой продукции. В частности, речь идет о товарах сельскохозяйственной и строительной отрасли, химической и текстильной промышленности.

Говоря о безопасности, глава Казахстана предложил в 2024 году провести Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей советов безопасности.

Садыр Жапаров высказал озабоченность по поводу изменения климата. "В последние годы в нашем регионе все сильнее ощущается негативное воздействие изменения климата: наблюдаются аномальные морозы, чрезвычайные ситуации, длительная засуха и маловодье. В результате, зимой у нас в Кыргызстане и в соседних странах Центральной Азии из-за аномальных холодов резко выросло потребление электроэнергии, а летом из-за засухи и маловодья – повсеместная нехватка воды. Воды с каждым годом будет все меньше, а потребность в ней будет все больше возрастать", – сказал он.

По мнению главы Кыргызстана, деятельность региональных организаций по вопросам водопользования в Центральной Азии должна отвечать интересам и потребностям всех стран – как верховья, так и низовья. Он предложил создать в Бишкеке Региональный центр по внедрению в регионе Центральной Азии энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Что касается торговли, то "для устранения барьеров и препятствий, улучшения процедур прохождения границ и транзита между странами нужна только политическая воля", – уверен Жапаров.

Для коллективной информационной безопасности и совместного противодействия киберугрозам, предотвращения использования интернет и социальных сетей террористическими и экстремистскими организациями предложено сотрудничать по линии Советов безопасности.

Выступление Ильхама Алиева было полностью посвящено транспортно-логистическим вопросам. Он призвал упростить таможенные процедуры, цифровизировать транспортный коридор Восток-Запад и оптимизировать тарифы для привлечения большего объема транзитных грузов.

По итогам саммита подписаны:

• Совместное заявление по итогам Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;

• Соглашение об укреплении солидарности наземного транспорта в Центральной Азии;

• Соглашение между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном по общим направлениям молодежной политики.

Источник - Хроника Туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694864580


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