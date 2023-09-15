"Саммит „Центральная Азия - США" не направлен против какой-либо страны" - Джейк Салливан

00:00 17.09.2023

Советник президента США по национальной безопаоности Джейк Салливан заявил, что планируемый саммит президентов стран Центральной Азии и США "не направлен против какой-либо страны". "Он о позитивной повестке, над которой мы хотим работать с этими странами", - сказал он.



Первый саммит формата "Центральная Азия - США" ("С5+1"), запланированный на следующую неделю в Нью-Йорке, "не направлен против какой-либо страны". Об этом на брифинге 15 сентября сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



Президент США Джо Байден после выступления на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке проведет первую в истории встречу с главами пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщил Джейк Салливан.



"Фактически [диалог формата] „C5+1" начался в 2015 году. В последующие годы он укреплялся. И теперь мы впервые увидим встречу на уровне лидеров", - отметил он.



"Этот первый президентский саммит позволит лидерам обсудить целый ряд вопросов - от региональной безопасности до торговли и вззаимосяязанности, изменения климата и продолжающихся реформ с целью улучшения управления и верховенства закона", - добавил советник президента США.



На вопрос одного из журналистов о том, следует ли рассматривать саммит как сигнал Китаю и какие от него ожидаются результаты, Джейк Салливан ответил: "Послушайте, этот саммит не направлен против какой-либо страны. Он о позитивной повестке, над которой мы хотим работать с этими странами".



"Мы ожидаем по итогам принятие совместного заявления, в котором будут изложены конкретные вещи, над которыми мы намерены работать совместно в ключевых областях, а США предоставят определенные ресурсы для того, чтобы это сделать эффективно", - отметил советник.



Джо Байден пригласил Шавката Мирзиеева на саммит в августе. Пресс-службе президента Узбекистана на днях сообщила, что глава государства также выступит на сессии Генассамблеи ООН, где выдвинет ряд важных инициатив.