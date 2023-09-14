Запад готовит Киев к военной кампании 2024 года, - Вл.Мухин

00:02 17.09.2023

14.09.2023



Украинские пилоты освоят американские и шведские истребители через несколько месяцев

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

14.09.23



Не добившись ощутимых успехов в ходе контрнаступления, Киев готовит новые резервы для наступления в будущем году. При этом, пытаясь пробиться к Азовскому морю, Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают удары по важным целям в глубине территории России. По сообщению западных СМИ, Киев нарастил производство беспилотных летательных аппаратов, ждет поступления от США и Германии высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и ТAURUS, а также готовится к применению американских и шведских истребителей.



В ночь на 14 сентября 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа пытались атаковать цели на территории Крыма. По сообщению Минобороны РФ, все они были уничтожены.



Украинские беспилотники также были ликвидированы над Брянской (шесть дронов) и Белгородской (один БПЛА) областями. Рано утром Военно-морские силы Украины попытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Все цели также были уничтожены. Однако, судя по сообщениям в СМИ, количество атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военные и гражданские объекты РФ увеличивается. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, за минувшие сутки ВСУ обстреляли регион как минимум 131 раз.



На этом фоне агентство Reuters сообщило о том, что украинский концерн "Антонов" расширяет производство дронов, открывая новый центр беспилотных летательных аппаратов. По данным агентства, в Украине насчитывается около 200 производителей беспилотников, а ВСУ подписали контракты на поставку 30 новых моделей БПЛА местного производства. По данным издания, в разработках этих БПЛА дальнего радиуса действия участвуют бывшие инженеры-антоновцы. Ранее украинские СМИ утверждали, что в 2023 году в Украине будет произведено около 200 тыс. дронов.



Как ранее сообщала "НГ", США близки к решению поставить Киеву высокоточные дальнобойные ракеты ATACMS. К подобному шагу власти ФРГ призывают и некоторые немецкие политики. Как сообщил Spiegel, депутаты Бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц, а также главы комитетов парламента ФРГ по европейским делам Антон Хофрайтер и по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман попросили канцлера Олафа Шольца и министра обороны Бориса Писториуса как можно скорее передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Руководство Германии пока медлит с принятием решения. Но ряд экспертов считают, что Германия передаст свои ракеты ВСУ после того, как американцы отправят Киеву ATACMS.



Пока украинские БПЛА и западная военная помощь в виде ракет и других вооружений не помогли ВСУ добиться каких-то значимых результатов. Боевые сводки с линии боевого соприкосновения свидетельствуют, что там по-прежнему идут позиционные бои, при этом резервы Киева иссякают. В соцсетях и СМИ сообщают, что начавшаяся в Украине тотальная мобилизация и новые поставки бронетехники призваны сформировать в ВСУ как минимум еще один армейский корпус в составе пяти отдельных механизированных бригад и четырех отдельных пехотных бригад. Последние планируют сформировать к концу октября. "А четыре пехотных соединения, судя по перехватам, практически готовы, и в скором времени мы увидим их на поле боя. И это без учета 5-й танковой бригады 10 АК, которую рассчитывают ввести в состав к концу года", – сообщает Telegram-канал "Рыбарь".



"В армейском корпусе ВСУ может быть 30–40 тыс. бойцов, – сообщил "НГ" военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев. – В сравнении с формируемыми резервами Российской армии это немного. Только по контракту в Вооруженные силы РФ уже набрано 270 тыс. военнослужащих, которые сейчас проходят обучение и вскоре пополнят боевые ряды участников спецоперации". Неткачев обратил внимание на то, что "в Украине пополнение людскими ресурсами ВСУ идет принудительными методами – за счет мобилизации, когда как в РФ формирование боевых резервов идет на основе добровольного решения людей, подписывающих контракт на военную службу".



Между тем Reuters цитирует начальника Генштаба чешской армии Карела Ржехку, который прямо заявил, что Западу необходимо готовиться к длительным боевым действиям в Украине. "В настоящее время ни одна из сторон не способна в ближайшее время достичь своих конечных заявленных целей, – сказал Ржехка. – Это не продлится несколько недель, возможно, это продлится долго. И важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в течение длительного времени". Генерал Ржехка, прошедший школу боев в Афганистане и владеющий английским и русским языками, предположил, что "Москва будет действовать менее предсказуемо и представлять более серьезную угрозу для Запада даже после окончания конфликта в Украине".



О возможных затяжных боевых действиях в Украине и роли авиации, в частности истребителей F-16 для поддержки ВСУ, рассказывал на днях сенаторам США американский генерал Дэвид Олвин, претендующий на пост командующего Военно-воздушными силами Пентагона. Как сообщают американские СМИ, цитируя выступление генерала в Сенате, тот отметил, что боевые действия в Украине превратились "в жестокий, вялотекущий бой с наземной тактикой и окопной войной, напоминающей Первую мировую войну, и в этом случае способность F-16 подавлять вражескую ПВО и проводить атаки на малых высотах способна помочь Украине. Кроме того, в отличие от некоторых других систем, обещанных Украине, F-16 все еще находится в производстве, а поскольку он широко используется рядом международных партнеров, к нему имеется большое количество запасных частей".



Однако обучение украинских пилотов – это не столь быстрый процесс, считает генерал. Он сообщил сенаторам, что "в среднем обучение экипажей F-16 займет от шести до девяти месяцев", то есть самолеты могут появиться в составе ВСУ не ранее лета 2024 года. Олвин считает, что Украине потребуется до 50 F-16, что эквивалентно трем эскадрильям. Напомним, в августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен получить от стран НАТО 42 таких истребителя. Помимо них о перспективе поставок для ВСУ истребителей JAS-39 Gripen, которые по своим тактико-техническим характеристикам сходны с F-16, говорили в Швеции. Западные СМИ сообщают, что украинские пилоты и техники прибыли в эту страну для обучения на этих самолетах, а Украина заинтересована в закупке 14–16 шведских истребителей. Заметим, что президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что поставки ВСУ "новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребителей F-16, только затянут конфликт, но ничего не изменят на фронте".