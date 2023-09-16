 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зашквар грозит импичментом. У оголтелой русофобки президентши Эстонии Каллас оказался бизнес... в России
00:03 17.09.2023

Оппозиция Эстонии потребовала отставки Каллас после скандала с ее мужем

16 сентября 2023,
Совет Эстонской консервативной народной партии (EKRE) заявил, что самой острой проблемой эстонской политики сейчас является премьер-министр страны Кая Каллас, которая получала выгоду от предпринимательской деятельности в России через свою семью. Об этом 16 сентября пишет издание Postimees.ee.

"Каллас, которая долгое время являлась для страны моральным маяком, своей некомпетентной политикой и глубоко аморальным поведением завела Эстонию в серьезный кризис и тупик", - отметили члены партии на встрече в Таллине.

Оппозиционеры привели результаты опроса населения, которые показали, что жители страны не могут принять премьер-министра, которая "пришла к власти с помощью лжи". Они отметили, что правительство Каллас потеряло поддержку общества и подорвало свой авторитет. В связи с чем требуется проведение специальных выборов, "однако первым шагом является отставка премьер-министра", говорится в заявлении партии.

До этого, 13 сентября, сама Каллас назвала споры политических сил страны вокруг предполагаемых деловых связей ее мужа с Россией "охотой на ведьм", проводимой оппонентами, которые призывают к ее отставке. Политик добавила, что ее муж Арво Халлик не является публичной фигурой и что она не может нести ответственность за его бизнес.

О том, что муж эстонского премьера является совладельцем логистической компании, которая продолжала вести бизнес в России после начала Москвой спецоперации по защите Донбасса, стало известно в августе. 24 августа президент Эстонии Алар Карис призвал премьер-министра объяснить обществу скандал с ее мужем.

Источник - известия
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