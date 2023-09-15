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|Назначен новый замглавы МВД Узбекистана по ИТ
00:24 17.09.2023
Новым заместителем министра внутренних дел Узбекистана по ИТ назначен Зуфар Курбанов.
На должность заместителя министра внутренних дел Узбекистана по информационным технологиям назначен Зуфар Камилевич Курбанов.
Постановление об этом подписал президент Шавкат Мирзиеев, сообщило МВД.
До этого назначения Зуфар Курбанов занимал руководящие должности в компании "Узбектелеком".
В конце июля с поста заместителя министра внутренних дел по ИТ был уволен Нажмиддин Тураходжаев.