Может ли геронтократия развалить США, как в свое время - Советский Союз, - Дмитрий Родионов

00:47 17.09.2023 16 сентября 23

Америке придется выбирать между аксакалом-маразматиком и стариком-разбойником. Третьего не надо

Дмитрий Родионов



Америке придется выбирать между аксакалом-маразматиком и стариком-разбойником. Третьего не надо



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Андрей Милюк Михаил Нейжмаков



Возрастной кризис сковал политическую систему в США, считает американский историк Дэн Лазар. Сегодняшняя американская геронтократия напоминает ему ситуацию, предшествовавшую распаду СССР.



"По сути, Соединенные Штаты оказались в возрастном кризисе, подобном тому, что был в Советском Союзе", - заявил эксперт, его цитирует РИА "Новости". "Помните, когда Рейган сказал, что не вел переговоры с предшественниками Горбачева потому, что они помирали? Он был прав, - напоминает Лазар. - Шутка вызвала тогда много смеха, но сейчас она словно говорит о самих США, где престарелые законодатели держатся слабеющими руками за свои места в сенате, не говоря уже о растущей дряхлости самого Байдена".



Ранее экс-спикер Палаты представителей 83-летняя Нэнси Пелоси заявила о намерении переизбираться в следующем году. Свое место в Сенате сохраняет 90-летняя демократка Дайэнн Файнстайн. Лидером республиканского меньшинства в сенате остается 81-летний Митч Макконнелл.



При этом, по данным опроса, проведенного телеканалом CNN, 75% американцев беспокоятся о возрасте президента Джо Байдена и его психической дееспособности, а 67% демократов не хотят, чтобы он баллотировался на следующих президентских выборах.



"После того как сверхдержава впадает в геронтократию, почему же получается так, что другая сверхдержава делает ровно то же самое 40 лет спустя? Ответ заключается в политическом тупике - все боятся перемен", - считает Лазар. Такая ситуация, по его мнению, не может продолжаться вечно: в СССР "лед треснул", когда к власти в 1985 году пришел Михаил Горбачев, правда, произошло это "слишком поздно".



Как бы остро ни стояла проблема возраста Байдена, угроза со стороны Дональда Трампа, по словам Лазара, страшнее, а потому демократы заставляют его "держаться любой ценой".



"То, что Трамп выглядит бодрым и здоровым, объясняется лишь тем, что ему только 77, по меркам американской политики - это фактически ребенок", - иронизирует эксперт.



Так ли все плохо, или Лазар сгущает краски? Хотя он совершенно прав, указывая на то, что среди основных кандидатов в президенты США почти нет молодых. Даже Роберт Кеннеди-младший - далеко не юноша (69 лет).



- Передачи власти молодым в США стоит требовать тем, для кого нынешние изменения кажутся слишком уж радикальными, - считает политолог Андрей Милюк. - Обычно геронтократию критикуют за сопровождающий ее застой в политике. В случае США это абсолютно неверно. 70-летний Трамп пришел к власти благодаря прорывной предвыборной стратегии, опиравшейся на социальные сети. После чего попытался провести "консервативную революцию сверху", предпринял ряд нестандартных шагов во внешней политике (например, экстравагантные попытки помириться с КНДР) и до сих пор собирает многочисленные титулы типа "первый президент США, который…".



Его сменил 78-летний Байден. Не сказать, что он запомнится революционными преобразованиями, но при нем все либерально-глобалистские изменения в США вводятся, как по графику, и явно быстрее, чем с ними успевают смириться жители страны.



Старики достаточно радикальны для своего электората. Застоя нет и в помине. Ближайшие конкуренты на внутрипартийных праймериз набирают в разы меньше голосов. Очевидно, торжество геронтократии имеет какие-то иные причины.



Молодое поколение американских политиков (40−50 лет) не может пробиться во власть не из-за "заговора стариков", а просто потому, что в массе своей ощутимо тупее. За время жизни одного человека Америка очень сильно изменилась: был пройден путь от раздельного проезда белых и цветных в автобусах до введения расовых квот… уже для белых. От ультраконсервативных семейных ценностей до пропаганды смены пола среди подростков.



Молодые политики, выросшие в атмосфере ломки общественных отношений и идеологизации обыденной жизни, даже близко не смогут соревноваться с прожженными политиканами, повидавшими на своем веку и адмирала-трансгендера, и суды Линча. Строго очерченный рамками идеологии кругозор против богатейшего опыта. Никаких шансов.



США могли бы спасти ультрамолодые политики (20−30 лет): их энергия компенсировала бы отсутствие опыта. Но таковым переменам не бывать, Америку ждет постепенное угасание, ведь следующее поколение политиков не несет каких-то прорывных идей, но лишь паразитирует на развитии существующих.



- Скорее, тут пока можно говорить о циклах, - убежден директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. - Вспомним, что после возрастного Рональда Рейгана, избранного на второй президентский срок в 73 года и Джорджа Буша-старшего, который покинул этот пост в 69 лет, пришел Билл Клинтон, выигравший первые президентские выборы в 46. Мы и дальше наблюдали победы на президентских выборах в США достаточно молодых политиков - Джордж Буш-младший был впервые избран на этот пост в 54, а Барак Обама - и вовсе в 47. Новый период возрастных персонажей в качестве хозяев Белого дома длится пока не так уж долго - с 2017-го, когда в должность вступил на тот момент 70-летний Дональд Трамп.



Конечно же, более молодые политики, находящиеся на слуху, в США есть. Среди потенциальных оппонентов того же Трампа на республиканских праймериз можно вспомнить в очередной раз 45-летнего губернатора Флориды Рона Десантиса или 51-летнюю Никки Хейли. Среди вероятных претендентов на президентский пост от демократов, если Байден не сможет участвовать в выборах, называли, например, 41-летнего министра транспорта Пита Буттиджича или 52-летнюю Гретхен Уитмер, возглавляющую штат Мичиган.



То есть, никак нельзя сказать, что список претендентов на президентский пост в США - исключительно ровесники Трампа и Байдена.



"СП": Чем это явление можно объяснить?



- В случае с Трампом и Байденом не стоит забывать, что их выдвижение на президентские выборы в свое время было связано с ситуацией, когда вероятность победы того и другого была далеко не очевидна. Как известно, в вероятность победы Трампа в 2016 году очень многие не верили едва ли не до подведения итогов. Выдвижение Байдена в 2020-м многие тоже объясняли таким образом, что это нужно демократам просто для "демонстрации флага", чтобы кто-то из более сильных кандидатов от Демпартии боролся за победу уже в 2024-м.



В принципе, в США, когда вероятность победы представителя партии-соперника весьма высока, от их оппонентов, которым сложнее рассчитывать на успех, нередко выдвигаются именно возрастные кандидаты. В этих условиях более молодые игроки из того же лагеря, нередко предпочитают переждать до следующих выборов, когда для их партии сложится более благоприятная конъюнктура. Можно вспомнить участие в президентской гонке 1996 года 73-летнего Роберта Доула от республиканцев в ситуации, когда позитивная для этой партии инерция победы ее представителей на промежуточных выборах в Конгресс в 1994-м была уже во многом исчерпана. Или Джона Маккейна, который в возрасте 72 лет представлял ту же партию на выборах 2008 года, когда возвращение их оппонентов-демократов в Белый дом воспринималось, как весьма вероятное событие.



Если говорить о более широком явлении - присутствия на первом плане в США возрастных политиков, то одна из причин здесь очевидна: стало больше возможностей для активной жизни в более солидном возрасте. Причем "застегнутые на все пуговицы" политики-"бюрократы" в таких реалиях получают больше попыток, чтобы "высидеть" возможность для выдвижения на первые роли. Но и политики, выступающие в образе "трикстеров", нарушающих правила, обретают новые возможности - общество считает вполне органичным, когда возрастной деятель может выступить в амплуа "вечного хулигана", а не "мудрого аксакала".



"СП": Может, не так уж и плохо - политики умудренные, опытные…



- Главная проблема того же Джозефа Байдена все же не в возрасте как таковом, а в том, что он не воспринимается как активный лидер, способный эффективно реагировать на кризисные ситуации. Есть примеры, когда политик до самого конца активной деятельности воспринимается как жесткий игрок - как, например, в свое время премьер Израиля Ариэль Шарон. Или как искусный дипломат, как экс-президент той же страны Шимон Перес, покинувший эту должность в 90 лет.



"СП": После того как одна сверхдержава впадает в геронтократию, почему получается так, что другая делает ровно то же самое 40 лет спустя? Ответ заключается в политическом тупике - все боятся перемен, как считает Лазар? К чему приведет геронтократия в США?



- Если проводить аналогии с периодом "Холодной войны", можно вспомнить, что завершающий этап, накануне победы США в этом противостоянии, пришелся именно на президентство Рональда Рейгана, которому внутриполитические оппоненты, например, на фоне его выдвижения на второй срок в 1984 году припоминали и возраст, и забывчивость. При этом во главе СССР в преддверии распада страны оказался 54-летний (на момент прихода к власти) Михаил Горбачев, воспринимавшийся как молодой и современный, особенно на фоне предшественников.



Выдвижение ряда возрастных политиков на первый план вряд ли является фатальной проблемой для США сама по себе.



"СП": В ближайшее время возможно появление нового поколения политиков? Поможет ли это выйти из тупика?



- Как уже было сказано, более молодые политики в США, безусловно, есть. Даже если президентская кампания-2024 и правда пройдет в формате противостояния Трамп-Байден (а здесь тоже многое может произойти до выборов), в последующие четыре года запрос на более молодых политиков, скорее всего, возрастет. Источник - svpressa.ru

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