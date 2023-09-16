Политика Белграда: слова и дела президента Александра Вучича, - А.Веселов

06:36 17.09.2023 16.09.2023 | АНТОН ВЕСЕЛОВ



Сербия активизирует военно-техническое сотрудничество с американцами



8 сентября Александр Вучич в очередной раз "обратился к общественности по всем важным вопросам". Свое выступление он анонсировал как "крайне важное", что, однако, никого не заинтриговало – с начала года президент Сербии уже выступал с обращениями через национальное телевидение более 190 раз. Главным в очередной речи стало сообщение о том, что Белград обратился к Китаю и России, а также США и ЕС с просьбой рассмотреть на предстоящей 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (19-25 сентября) положение дел в Косове и Метохии. Президент Сербии заявил, что в Нью-Йорке "его ждет несколько чрезвычайно важных встреч" и он намерен представить свою страну "достойно, серьезно и ответственно". Он даже готов запросить проведение срочного заседания СБ ООН, а также намерен требовать от Сил НАТО для Косово (KFOR) демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев. Поскольку то же самое лидер страны говорил и месяц назад, и полгода, и год, очередное выступление стало, по мнению многих, всего лишь попыткой отвлечь внимание от тех шагов, которые предпринимаются руководством страны вопреки менталитету сербов, традициям и религии.



Речь о событии, которое произошло в Белграде 9 сентября, а именно – гей-парад. Это отвратительное по всем канонам нравственности шествие было санкционировано властями и становится традиционным – первый шабаш был проведен в прошлом году. Позиция А. Вучича демонстрирует степень его гибкости под давлением Запада: "Я получил письмо о том, что должен повесить флаг ЛГБТ. Там говорится "ответьте срочно – повесили ли вы флаг". Я избран как президент Республики Сербии, чтобы представлять интересы граждан и делаю это тем способом, который считаю наилучшим. Не знаю, повесит ли этот флаг правительство..." Любопытно, что правительство возглавляет открытая лесбиянка, которая стала премьером исключительно благодаря протекции Вучича.



Гибкость сербских властей поразительна: потребовалось всего несколько телефонных звонков, и они быстро и кардинально изменили свою позицию. Вместо объявленного было запрета гей-действа последовало не просто разрешение на его проведение, но обеспечение безопасности участников силами полиции! Как и в прошлом году, во главе шествия в историческом центре Белграда прошли главы дипмиссий США и ЕС, а большинство среди примерно трех тысяч ликующих "экземпляров с лишней хромосомой" составили иностранцы. Были среди них и "релоканты" из РФ... Группы молодых сербов пытались бросать файеры, но сотрудники полиции стали активно применять спецсредства не только против них, но и вышедших с протестом служителей православной церкви.



9 сентября, выступая на церемонии по случаю присвоения первичного офицерского звания 175 выпускникам нескольких военных вузов страны, А. Вучич отметил, что "предстоит приложить еще много усилий для того, чтобы никому на планете и в голову не могло прийти нападать на Сербию". И посетовал: "Нам нелегко вас вооружать и экипировать, потому что мы хотим купить оружие на Востоке и не можем, потому что нам не позволяют эти с Запада". Трудно сказать, чего здесь больше – наивности, цинизма или лукавства?



Про безвозмездные поставки российского вооружения в Сербию написано немало – среди переданной техники и танки, и системы ПВО, и истребители. В 2020 году Белград получил 56 автомобилей УАЗ-3163 Patriot для военной полиции и МВД. Глава МО Сербии и посол РФ А. Боцан-Харченко тогда подтвердили, что отношения Москвы и Белграда находятся на наивысшем историческом уровне и "отметили значение продолжения военно-технического сотрудничества". В Белграде проявляли интерес и к таким образцам, как С-400, комплексам РЭБ "Красуха" и "Репеллент", но неизменно подчеркивая – денег нет.



При этом Белград заключал контракты на поставку техники с США, причем техники для ведения боевых действий. Так, 28 декабря 2021 года тогдашний министр обороны Небойша Стефанович объявил, что в рамках контракта с американской AM General страна получит 118 бронированных HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) со сроком исполнения до 2024 года. Поставки начались в июне 2023 года через аэропорт Белграда, к концу июля на базу ВС Сербии в Панчево доставлено уже 66 машин.



Показательно, что, в отличие от УАЗов, это техника боевая – бронированные машины с поворотными турелями вооружены 12,7-мм пулеметом и автоматическим гранатометом. На церемонии передачи американский офицер прямо заявил: техника предназначена для "оперативной совместимости". Нелишним будет добавить, что в 2012-2017 годах США подарили ВС Сербии в рамках программы "Иностранное военное финансирование" 40 бронеавтомобилей Humvee на сумму более 7,5 млн. долл. Они вошли в состав сил специальных операций и 31-го батальона 3-й армейской бригады.



Особо следует остановиться на "партнерстве" МО Сербии с нацгвардией (НГ) американского штата Огайо. Программа по сотрудничеству НГ различных штатов была задумана как механизм "привязки" зарубежных армий к США. Началом сотрудничества стал визит командующего НГ Огайо генерал-майора Грегори Вейта во главе делегации из 40 военнослужащих в Сербию в сентябре 2007 года при президенте Борисе Тадиче. С тех пор ВС Сербии и НГ Огайо ежегодно проводят 10-15 совместных мероприятий, рекордным стал 2019-й – 30 совместных учений. 5 сентября 2023 г. посольство США в Белграде опубликовало фотографии прибытия очередной американской военной делегации с комментарием о "традиционно теплом приеме".



Дело не сводится к визитам: процесс "шефской помощи" координирует Европейское командование Вооруженных сил США. В соответствии с американской доктриной, особый упор делается на обучении сержантов сербской армии ("именно сержант - основа армии"). При проведении ежегодных декабрьских учений по кибербезопасности американские инструкторы исходят из сценария "негативного российско-китайского воздействия в киберсфере". В рамках проекта "Гуманитарное сотрудничество" особое внимание уделяется работам по совместному ремонту и оборудованию объектов, имеющих общественное значение: школ, детских садов. Обязательной является установка соответствующей таблички – дети должны знать о "доброте и гуманизме" американской армии. Что-то сюрреалистическое есть в том, что в 2021 году заместитель командующего НГ Огайо генерал-майор Стивен Стайверс, а в 2022-м – его начальник генерал-майор Джон Харрис были награждены орденами Сербского знамени!



К 1 сентября в сербские школы поступили новые учебники биологии, в которых есть целый раздел про гендерную идентичность и сексуальные ориентации. Книгу временно изъяли из учебной программы после жалоб родителей и реакции патриарха Порфирия, но только временно. Образовательные организации страны теперь консультируются с прозападными НКО и по вопросам ЛГБТ-инклюзивности, а основная масса сербских учебников выпускается в ЕС. При этом русский язык как иностранный в начальной школе в Сербии изучают всего 7% учеников, а в средней и того меньше.



А. Вучич постоянно подчеркивает, что в отношении конфликта на Украине он выступает за поддержание территориальной целостности. Непризнание Крыма и новых территорий российскими он объясняет тем, что это лишит Сербию права отстаивать свои права на Косово и Метохию. Ситуации кардинально разнятся и проводить между ними аналогии нелепо, и долго извиваться не получится. О том, куда клонится сербская политика, говорят факты.



21 августа в столице Греции состоялась встреча лидеров стран Балканского региона и ЕС с В. Зеленским. После встречи "с глазу на глаз" президенты Сербии и Украины оценили ее весьма высоко, назвав переговоры "открытыми и продуктивными". Сербский политолог Борис Варга отметил: "Суть подписанной в Афинах декларации состоит в том, что Сербия поддержала мирный план президента Зеленского". Всего день спустя, 23 августа, глава правительства Сербии Ана Брнабич выступила по видеосвязи перед участниками проходившего в Киеве саммита "Крымская платформа" и сказала: "Сербия не нейтральна, мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Также Сербия готова участвовать в ее послевоенном восстановлении. Сербия очень сопереживает страданиям народа Украины".



Первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич позже объявил, что "подход Сербии к "Крымской платформе" и Афинской декларации был позитивно воспринят в России"! Как известно, в РФ эту платформу с полным основанием считают "антироссийской" и "русофобской", о чем неоднократно сообщалось официально и на высоком уровне. Бывший заместитель главы МИД Душко Лопандич дал такую оценку: "Каждый шаг в одном направлении в нашей внешней политике в точном соответствии с "принципом изворотливости" зачастую сопровождается двумя шагами назад".



Впрочем, в незатухающей амплитуде "колебаний" тенденция просматривается довольно отчетливо. Штрихом, делающим картину более выпуклой, может служить участие супруги президента Сербии в т. н. саммите первых леди и джентльменов. Мероприятие проводится уже в третий раз, инициатором считается Елена Зеленская, однако во всем чувствуется американская длань: от финансирования, которое взяло на себя запрещенное в России агентство USAID, до видеоприветствий от Хиллари Клинтон и Энтони Блинкена.



Примечательны темы, предлагаемые для обсуждения. Если в 2021 году это была "мягкая сила в новой реальности", то на нынешнем междусобойчике "леди и джентльменов" во главе оказались "проблемы ментального здоровья". Очень символично и актуально!



Со вступительной речью выступил В. Зеленский, который приветствовал жен президентов Чехии, Эстонии, Австрии, Албании, супруг премьер-министров Великобритании, Армении и Японии, мужей глав Словении и Дании и других. Первая леди Сербии Тамара Вучич выступила на тему защиты психического здоровья молодежи в соцсетях. Жена сербского лидера является постоянной участницей "саммита леди и джентльменов" и выложила на своей странице в запрещенной в России экстремистской соцсети совместное фото с президентом Украины и его супругой Еленой. И это тоже позиция. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694921760





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Законы о международной деятельности одобрили сенаторы

- Реализацию приоритетных инфраструктурных и социальных проектов Жамбылской области обсудили в Правительстве

- 14 сентября состоялось заседание ЦИК РК по вопросам организации и проведения выборов акимов районов и городов областного значения

- Фракция "AMANAT" инициирует новый законопроект по обеспечению безопасности детей

- Ход исполнения поручений Главы государства рассмотрен в Правительстве

- Кадровые перестановки

- Внеочередная V сессия областного маслихата

- В Мажилисе обсудили вопросы обеспечения энергетической безопасности страны

- О противодействии незаконной миграции

