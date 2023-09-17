Крах атомной энергетики Франции, - В.Прохватилов

12:10 17.09.2023 17.09.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



О кризисе атомной энергетики Франции

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Лето-2023 во Франции прошло под знаком всенародной экономии воды. План водной трезвости" (plan de sobriété sur l'eau) был анонсирован президентом Пятой республики в конце марта. Эмманюэль Макрон потребовал от министерств, предприятий и даже простых фермеров сократить потребление воды на десять процентов, чтобы уберечь национальную экономику от последствий очередной засухи и аномальной жары.



План Макрона вызвал шоковую реакцию у специалистов по атомной энергетике еще на этапе его подготовки. Служба статистических данных и исследований (SDES) министерства экологического перехода произвела перерасчет водопотребления французскими АЭС, снизив его в три раза.



"Потребление воды для охлаждения реакторов в настоящее время оценивается примерно в 0,5 миллиарда кубических метров в год по сравнению с примерно 1,7 миллиарда в предыдущей оценке, что снижает долю атомной энергетики с 31% до 12% в общем потреблении Франции", – сообщала SDES в день оглашения Макроном плана "водной трезвости".



Представители министерства экологического перехода сообщили, что снизили оценку водопотребления французских АЭС в ходе тесного сотрудничества со специалистами по энергетике.



Однако снижение водопотребления на АЭС Франции усугубило кризис в атомной отрасли страны.



Почти 70% электроэнергии во Франции вырабатывается на АЭС. На сегодняшний день 19 французских АЭС c их 56 энергоблоками вырабатывают три четверти всей электроэнергии в стране и обеспечивают работой 40 тысяч человек. Франция занимает первое место в мире по доле атомной энергии в энергобалансе страны и второе по абсолютному объему электроэнергии, производимому АЭС.



Эпоху мирного атома во Франции открыл Шарль де Голль, создавший Комиссариат по атомной энергии, во главе которого встал Нобелевский лауреат Фредерик Жолио-Кюри. В 1948 году был запущен первый французский ядерный реактор на тяжелой воде.



После нефтяного кризиса 1973 года ставка на атомную энергетику стала во Франции приоритетной. Премьер-министр Франции Пьер Мессмер выступил с амбициозной инициативой строительства тринадцати АЭС, чтобы добиться энергетической независимости страны. Правительство намеревалось использовать преимущества Франции - развитую промышленность, научную базу и опыт, полученный в ходе военной ядерной программы. Строительством атомных электростанций занялась государственная компания Électricité de France (EDF). В планах было строительство около 170 энергоблоков к 2000 году и практически полный переход на атомную энергетику.



Однако после того, как Франция оказалась под сильнейшим давлением европейского "зеленого лобби", ей пришлось сдать свои "ядерные" позиции под натиском блока "антиатомных" стран во главе с Германией, Австрией и Люксембургом.



В 2012 году президент Франции Франсуа Олланд предложил сократить долю атома в производстве энергии с 75% до 50% к 2025 году. В 2015 году Национальное собрание приняло соответствующий закон. Уже в 2016 году было остановлено 20 из 58 атомных энергоблоков, что вызвало рост цен на электроэнергию во Франции и в соседних государствах, куда экспортировались излишки электроэнергии.



Придя к власти, Макрон продолжил линию Олланда на отказ от атомной энергетики. В 2018 году он объявил, что к 2035 году в стране будут отключены 14 атомных реакторов мощностью 900 МВт.



В XXI веке во Франции не было построено ни одного нового атомного реактора. Большая часть действующих французских АЭС была построена в конце 70-х–начале 80-х, первоначально срок службы реакторов планировался в 30-40 лет, но его уже дважды продлевали на 10 лет. Рано или поздно весь парк АЭС придется выводить из строя, а замещающих мощностей во Франции нет.



Да и строить новые АЭС без брака и превышения сроков и смет французы разучились. Последний проект АЭС – два введенных в строй блока АЭС "Фламанвиль" и один строящийся – сопровождались серьезными авариями. Запуск третьего блока постоянно откладывается. Смета давно переросла саму себя, сроки сдачи объекта в эксплуатацию растягивались и неоднократно переносились. Строящая новый реактор компания Framatome недавно заявила, что он будет запущен не ранее первого квартала 2024 года, но отраслевые аналитики сомневаются в этом.



Многолетнее игнорирование проблем атомной отрасли привело к тому, что ряд французских атомных реакторов пострадал из-за "коррозии под напряжением" сварных швов. В 2019 году Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) в ходе проверки французских АЭС установило, что "в двадцати атомных реакторах обнаружены проблемы в парогенераторах: места сварки паровых котлов представляют опасность и могут привести к разрушению генератора".



Устранить ржавчину на паропроводах, не останавливая АЭС, не удалось, и в мае 2022 года глава Управления ядерной безопасности (ASN) страны Бернар Дорощук сообщил телеканалу BFM, что потребуется остановка работы реакторов, а устранение проблем займет годы. "На данном этапе в связи с коррозией под напряжением энергетическая корпорация EDF остановила или продлила плановые простои 12 реакторов для углубленной оценки и при необходимости ремонта", - подчеркнул он.



Дорощук добавил, что ржавчиной покрылись сварные швы, которые идут к трубам аварийной системы охлаждения реакторов. Он предупредил, что коррозия может стать причиной образования трещин. Коррозия была обнаружена на относительно новых реакторах производства американской компании Westinghouse Electric Company и не связана со старением металла.



С 1974 по 1982 год на французские АЭС было установлено 16 энергоблоков PWR (pressurized water reactor) Westinghouse Electric. В мае 2022 года больше половины французских АЭС были остановлены из-за обнаруженной "коррозии под напряжением" (stress corrosion), или микротрещин вблизи сварных швов. Эксперты EDF пришли к выводу, что все эти дефекты носят конструктивный характер и приступили к ремонту 16 реакторов Westinghouse.



Российское ОКБ "Гидропресс" (г. Подольск) в течение последних десятилетий мониторит повреждения трубопроводов на энергоблоках во всем мире. Ведущий специалист компании Владимир Бергункер отмечает, что Westinghouse многократно меняла один неудачный сплав для сварных швов на другой, и, хотя конечный результат был негативный, французы применяют разработанные американцами сплавы по причине отсутствия собственных разработок.



Эмманюэль Макрон в конце 2021 года призвал к возрождению французской атомной промышленности, заявив, что он хочет построить 14 новых реакторов. Однако в начале своего первого мандата Макрон держал курс на сокращение атомной генерации и вынудил EDF закрыть два старейших реактора. Кроме того, Макрон в его бытность министром экономики позволил американской General Electric захватить ключевые ядерные активы у французской Alstom. Это привело к фатальной утрате технических кадров, и в ответ на призыв Макрона к возрождению атомной отрасли глава Управления ядерной безопасности Франции Бернар Дорощук ответил, что для этого нужен новый "план Маршалла", то есть помощь США. Французское правительство отреагировало на это, наняв для ремонта своих АЭС сотню сварщиков Westinghouse.



Проблемы ядерной энергетики Пятой республики связаны и с чрезмерной ставкой на реакторы с прямоточным охлаждением, которые забирают воды из реки и затем возвращают почти всю ее назад в реку. Кстати, в России уже более 15 лет Водный кодекс запрещает использовать прямоточное охлаждение АЭС. Поэтому все новые блоки АЭС, построенные за это время, строятся с градирнями для охлаждения реакторной воды. Даже Ленинградская АЭС-2, расположенная на берегу Финского залива, использует градирни.



Во время аномальной жары летом прошлого года ряд французских АЭС был остановлен из-за превышения экологических нормативов температуры сбрасываемой в реку воды.



Проблемы французского мирного атома были усугублены в январе 2022 года конъюнктурным решением Макрона, который заставил EDF продавать электроэнергию с убытком, стремясь обеспечить себе массовую поддержку на президентских выборах.



Весь этот клубок проблем ставит под сомнение амбициозные планы Макрона по реанимации атомной энергетики страны. Кстати, о том, как был выполнен план Макрона по "водной трезвости" французские СМИ, не пишут ни слова. Источник - fondsk.ru

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