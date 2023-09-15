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РосМИД проснулся... Лавров заявил, что Запад ведет войну против России
12:39 17.09.2023

Лавров назвал поставки дальнобойных ракет на Украину войной Запада против России
Запад ведет войну против России, заявил 17 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных поставках в Киев более дальнобойных западных ракет.

Лавров назвал поставки дальнобойных ракет на Украину войной Запада против России
"Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников - они ведут против нас войну", - скаал министр в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Фрагмент записи опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Сами по себе такие поставки существа происходящего на Украине не изменят, добавил министр.

Ранее обозреватели газеты Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что власти Украины рассчитывают получить одобрение на поставку США ракет дальнего действия ATACMS до начала Генеральной Ассамблеи ООН (пройдет 19–26 сентября 2023 года).

20 сентября президент США Джозеф Байден встретится с киевским лидером Владимиром Зеленским, рассказали ранее в американской администрации, добавив, что на будущей неделе, 18–24 сентября, Украине также будет предоставлен новый пакет военной помощи.

Ранее также сообщалось, что администрация Байдена рассматривает передачу ВСУ ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км, а также GMLRS с кассетными бомбами. При этом официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отмечал, что США не торопятся с принятием решения по поставкам ВСУ ракет ATACMS.

Даже если США решат поставить Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS, российские системы радиоэлектронной борьбы смогут их подавить, заявил ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире, отметил эксперт.

Никакие поставки западного оружия не помогают ВСУ одерживать успехи в ходе своего контрнаступления, киевская армия только несет огромные потери, при этом Россия констатирует, что у западных стран, кажется, не осталось никаких ограничений на поставки оружия в Киев, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин.

Власти США отбросили всякую осторожность в отношении конфликта на Украине, они поставляют ВСУ все более опасные виды вооружения и могут довести дело до ядерного конфликта, заявил ранее профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс.

Источник - ИА Регнум
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