В Ташкенте открыт новый пафосный экспоцентр CAEx Uzbekistan

13:59 17.09.2023

Состоялось официальное открытие нового экспоцентра CAEx Uzbekistan



На правах рекламы.



Новая выставочная площадка Central Asian Expo (CAEx Uzbekistan) официально открыла свои двери и презентовала свою идею быть объединяющим мостом в Центральной Азии.



