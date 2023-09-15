 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ташкенте открыт новый пафосный экспоцентр CAEx Uzbekistan
13:59 17.09.2023

Состоялось официальное открытие нового экспоцентра CAEx Uzbekistan

На правах рекламы.

Новая выставочная площадка Central Asian Expo (CAEx Uzbekistan) официально открыла свои двери и презентовала свою идею быть объединяющим мостом в Центральной Азии.



15 cентября состоялась церемония открытия новой выставочной площадки CAEx (Central Asian Expo). На торжественном открытии CAEx официально открыла свои двери и презентовала свою идею быть мостом в Центральную Азию. Во время мероприятия присутствовали представители международных компаний и иностранных посольств, крупные предприниматели, а также зарубежные и локальные организаторы мероприятий.

С территорией общей площадью в 33 тысяч кв. м. CAEx является крупной выставочной площадкой в Центральной Азии. Цель CAEx - помочь развитию малого и среднего бизнеса Узбекистана, организовывая тематические выставки по стратегическим направлениям различных индустрий, оказывая экспонентам весь комплекс или отдельные виды услуг по их участию в выставках, предоставляя индивидуальный подход к каждому клиенту.

CAEx готова предоставить площадку для организации мероприятий любого уровня как национального так и международного формата.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, МСГ "Баркамол", ул. Миллий бог, 1.
Ориентир: университет CAU (бывш. университет Akfa).
Сайт: caex-uzbekistan.com

Источник - Газета.uz
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