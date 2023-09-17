Бухарская медаль на груди моряков Русского флота

14:07 17.09.2023 Published on 17.09.202317.09.2023

in Зарубежные награды/Награды Российской империи/Фотографии



Статья продолжает серию исследований иностранных наград, которые можно встретить на старых фотографиях нижних чинов русской армии и флота. Ранее мы уже рассмотрели некоторые прусские и бельгийские награды в статьях: "Прусские кресты для моряков канонерской лодки "Кореец"", "Геройский гвардейский артиллерист, кто ты?" и "Бельгийская "Военная медаль" для русских солдат".



Сегодня рассмотрим одну иностранную медаль, которую можно увидеть среди других наград у моряков и нижних чинов русской армии. А интерес к этой награде возник после знакомства с фотографией моряка с эскадренного миноносца "Эмир Бухарский".



Моряк с эскадренного миноносца "Эмир Бухарский"



Эту фотографию моряка с эскадренного миноносца "Эмир Бухарский" можно встретить на нескольких интернет-ресурсах. Чаще всего эта фотография вызывает интерес в связи с наградами. На груди у моряка светло-бронзовая медаль "В память 300-летия царствования дома Романовых", и неизвестная иностранная медаль. Именно последняя непонятная медаль и вызывает вопросы у многих. Кроме вопроса об этой медали меня заинтересовала возможность установить имя и фамилию моряка.



Неизвестный моряк с эскадренного миноносца "Эмир Бухарский", и увеличенный фрагмент его наград. Фото из сети Интернет



Для начала попытался установить первоисточник этой фотографии, может там есть зацепки. Фотография продавалась на forums-su.com[1]. К сожалению, там остались только миниатюры фотографии, но на них можно разобрать что на обороте есть подпись. При дальнейшем поиске на форуме alteorden.com[2] есть эти фотографии лучшего качества, где можно хорошо рассмотреть оборот. На нем имеется надпись: "Александре Васильевне Орловой. Г. Ковров Владимирской губ. Треумовская больница". Судя по тексту, это фотооткрытка отправлена матери или жене и можно предложить, что человек на фото тоже носит фамилию Орлов и является уроженцем города Ковров Владимирской губернии. Хотя фамилия Орлов и распространенная, но, учитывая не очень большой численный экипаж эсминцев (около 100 человек), можно попытаться найти сведения о людях с такой фамилией в экипаже "Эмира Бухарского".



Неизвестный моряк с эскадренного миноносца "Эмир Бухарский" оборот фотографии. Фото из сети Интернет



Просматривая документы Штаба начальника Минной обороны Балтийского моря (1915-1918), были обнаружены сведения, что Сигнальный боцманмат эскадренного миноносца "Эмир Бухарский" Яков Орлов был награжден Георгиевской медалью 4-й степени №239553[3].



Документ со сведениями о наградах матросов эскадренного миноносца "Эмир Бухарский"



Сведений о том, что у Якова Орлова есть также светло-бронзовая медаль "В память 300-летия царствования дома Романовых" и иностранная медаль в том документе не было. Конечно, большая вероятность, что на фото именно он, но мог быть и просто однофамилец. Поэтому нужно было найти и другие сведения о нем. В Алфавите (списке) нижних чинов, награжденных Георгиевскими медалями, с указанием звания, наименования судна и номера медали, также приводится сведения, что сигнальный боцманмат Яков Орлов с "Эмира Бухарский" был награжден Георгиевской медалью 4-й степени №239553[4], но никаких дополнительных сведений о нем нет.



В Циркуляре Штаба Командующего флотом Балтийского моря от 15 Мая 1915 года № 353 находим сведения о награждении Орлова "Штаб, по приказанию Командующего Флотом, при сем объявляет номера Георгиевских медалей 4-й степени, пожалованных приказами покойного Адмирала фон-Эссена от 24 февраля, 1 и 17 Марта сего года за №№ 208, 209, 225 и 301"[5] и в нем "Эскадренного миноносца "Эмир Бухарский":



строевому боцм. Семену Андрееву Арнаутову № 239552



сигнальн. ун.-оф. Якову Иванову Орлову № 239553



кочегарн. у.-о. 1 ст. Петру Тихонову Корнейцеву № 239554



машин. у.-о. 1 ст. Алексею Ануфриеву Цешковскому № 239555"[6]



Дальнейшие попытки поиска дополнительной информации на Якова Орлова долго не приводили к успеху. Но все же в "Алфавите матросов срочной службы 1911 г. Балтийского флота"[7] в книге литер К-М удалось найти интересные сведения. Мы узнали, что Яков Иванович Орлов происходил из мещан г. Богородицка Тульской губернии. Был призван на срочною службу в 1911 году и попал в 1-й Балтийский флотский экипаж, затем прошел обучение в учебном минном отряде, произведен в матросы 2-й статьи. 5 июня 1913 года уволен в годичный отпуск, на тот момент был в звании телеграфного унтер-офицера 1-й статьи.



Страница из Алфавита матросов срочной службы 1911 г. Балтийского флота с указанием о службе Якова Орлова



Тут не указано на каком именно корабле служил Яков Орлов, но, вполне возможно, что на "Эмире Бухарском", поскольку он тоже относился к минному отряду. На февраль 1913 года он был на службе так, что должен был быть награжден медалью "В память 300-летия царствования дома Романовых".



Если это добавить к имеющимся сведениям, то получается, что позже (скорее всего после начала мобилизации 1914 года) Яков Орлов был снова призван уже на сверхсрочную службу и попал на эскадренный миноносец "Эмир Бухарский", где получил Георгиевскую медаль 4-й степени.



А вот неизвестная медаль имеет явно восточное происхождение, а учитывая названия корабля можно предположить, что и награда эта Бухарского эмирата. В подтверждение этой версии коротко рассмотрим историю эскадренного миноносца "Эмир Бухарский" и его почетных шефов.



Эскадренный миноносец "Эмир Бухарский"



После Русско-Японской войны руководство России, проанализировав все произошедшее, пришло к выводу о необходимости модернизации вооруженных сил. Помимо выделения на эти цели из бюджета России сотен миллионов рублей, в пользу флота был объявлен сбор пожертвований среди населения. Всего за время с 1905 по 1911 годы было построено около 60 эскадренных миноносцев, из них 19 – на добровольные пожертвования.



Сбором пожертвований и их использованием руководил Особый комитет по усилению военного флота на добровольные пожертвования, учрежденный императором Николаем II. В документах комитета отражены пожертвования, собранные в каждом из регионов России, в том числе и в Средней Азии. Здесь можно прочесть, что всего в "Среднеазиатском регионе собрано 319.090,04 рублей (а если принять во внимание I.000.000 рублей, поступивших от Его Высочества Эмира Бухарского, то всего – 1.319.090,04 рублей". Здесь же указано, что "в пожертвованиях преимущество было за туземными жителями, чинами разных ведомств и войсковыми чинами. На последнем месте среди жертвователей – духовенство и рабочие".



Интересно, что один миллион золотых рублей (беспрецедентный по тем временам дар!) был сделан на восстановление русского флота не подданным России, а главой формально независимого государства Бухарского ханства (эмирата).



Эскадренный миноносец (до 1907 года - минный крейсер), получивший после спуска на воду имя "Эмир Бухарский", был из серии кораблей типа "Финн" ("Московитянин", "Финн", "Эмир Бухарский", "Доброволец") Проект минных крейсеров типа "Финн" фирмы Шихау представлял собой слегка увеличенный проект миноносца типа "Бдительный" времен Русско-японской войны.



Эти минные крейсера предназначались для отражения торпедных атак на крупные корабли, а также постановки минных заграждений, конвоирования и разведки. От миноносцев, строившихся для флота ранее, их отличали усиленное вооружение и большие размеры.



"Эмир Бухарский" был заложен летом 1904 года по заказу "Особого Комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования" на судоверфи завода акционерного общества Сандвикского кораблестроительного дока и механического завода в Гельсингфорсе. Зачислен в списки судов Балтийского флота в 11 сентября 1904 года и спущен на воду 30 декабря 1904 года.



Минный крейсер имел водоизмещение в 620 тонн, мощность паровых машин корабля в 6200 лошадиных сил, что обеспечивало ему скорость в 25 узлов и дальность плавания свыше 1000 морских миль.



Первоначальное вооружение корабля было из двух 75-мм орудий Канэ, шести 57-мм пушек и четырех 7,62-мм пулеметов. В 1910 году корабль перевооружили. Теперь у него было две 102-мм орудия обуховского завода, одна 37-мм салютная пушка и 4 пулемета. Минное оружие включало три однотрубных 457-мм торпедных аппарата. Корабль мог принимать до 20 мин заграждения.



Экипаж корабля насчитывал 91 человека, в том числе 5 офицеров и 4 кондуктора (по другим сведениям, 99 человек).



В строй "Эмир Бухарский" вошел 1 августа 1905 года. Служба корабля в составе Балтийского флота сразу началась с бурных революционных событий. Во время Первой русской революции экипаж корабля отказался стрелять по восставшему гарнизону Свеаборгской крепости, прикрывавшей вход в гавань Гельсингфорс.



Перед войной "Эмир Бухарский" совершает регулярные выходы в море и тренировки экипажа. В сентябре 1907 года его, как и другие корабли подобного типа, переклассифицировали из минных крейсеров в эскадренные миноносцы.



В плавании императора в 1909 году во Францию (Шербур и Коус) со "Штандартом" и "Полярной звездой" вместе с "Рюриком" и "Адмиралом Макаровым" в почетном конвоировании участвовали "Московитянин" и "Эмир Бухарский". Позже "Эмир Бухарский" еще неоднократно выступал эскортом разных царских и королевских яхт, находился в заграничных плаваниях, а на его борту были высокие гости.



Император Николай Второй на эскадренном миноносце "Эмир Бухарский" пробует пищу. Финские шхеры, 1912 год. У моряка, стоящего у торпедного аппарата на груди последняя медаль в колодке похожая на Бухарскую. Фото из сети Интернет



В 1910 году "Эмир Бухарский" прошел капитальный ремонт с заменой вооружения.



В годы Первой мировой войны "Эмир Бухарский" в составе 5-го дивизиона эскадренных миноносцев участвовал в нападениях на вражеские коммуникации и в минно-заградительных действиях в районе Виндавы и Рижского залива, за что экипаж был отмечен наградами.



В октябре 1917 года вошел в состав Красного Балтийского флота. После перехода из Гельсингфорса в Кронштадт был выведен в резерв в апреле 1918 года.



В октябре 1918 года переведен из Петрограда по Мариинской водной системе в Астрахань. В 1919-1920 годах вел бои с белогвардейской флотилией и английскими интервентами в районе Царицына и в Азербайджане, чтобы не допустить их проникновения в Волгу.



Весной 1919 года в северной части Каспийского моря в составе Астрахано-Каспийской военной флотилии выставлял мины и здесь корабль получил свое новое имя "Яков Свердлов".



Входил в состав Волжско-Каспийской военной флотилии с 31 июля 1919 года и в состав Морских сил Каспийского моря с 5 июля 1920 года. В январе-марте 1923 года - стационер в Энзели. 13 июня 1923 года был сдан Бакинскому военному порту на долговременное хранение, а 1 декабря 1925 года исключен из состава РККФ с передачей Комгосфондов для разборки. После был разобран на металлолом в Астрахани.



Эмиры Бухарского эмирата



Деньги на строительство минного крейсера пожертвовал Эмир Бухарского эмирата Сеид Абдулахад-хан (1859 - 1910). В отличие от современных ему мусульманских лидеров, эмир много путешествовал, в особенности в Европейской части Российской Империи.



Бухарский эмир Сеид-Абдул-Ахад-хан в военном мундире. Фото с сети Интернет



Эмир Бухары с 1902 года имел свитское звание генерал-адъютанта, являлся генералом от кавалерии Русской армии (1900), наказным атаманом Терского казачьего войска, шефом 5-го Оренбургского казачьего полка. Эмир носил титул "высочество", пожалованный императором Николаем II в 1896 году. Был кавалером многих российских и иностранных орденов. В 1906 году пожалован в кавалеры высшего ордена России - Святого Апостола Андрея Первозванного.



Эскадренный миноносец "Эмир Бухарский" и Сеид Абдулахад-хан в честь которого был назван корабль. Фото из сети Интернет



Эмир Абдул-Ахад Бахадур-хан скончался в ночь с 26 на 27 ноября 1910 года в г. Кермине. Его наследником стал сын Сейид Алим-хан.



Последний эмир Бухарского эмирата Сеид Мир Мухаммед Алим-хан (1880-1944), как и его отец, поддерживал хорошие отношения с рядом государств, в том числе с Российской империей. На деньги эмира Бухарского в Санкт-Петербурге были выстроены Санкт-Петербургская соборная мечеть и Дом эмира Бухарского.



Цветная фотография Сеид Алим-хана, снятая С. М. Прокудиным-Горским в 1911 году. Фото из сети Интернет



В мае 1911 года Его Высочество Эмир Бухарский Сеид Алим был произведен в чин генерал-майора с зачислением в Свиту Его Императорского Величества и с оставлением по Терскому казачьему войску. 22 февраля 1913 года Саид Алим-хан вместе с хивинским ханом Асфандияр-ханом принял участие в открытии первой соборной мечети в Санкт-Петербурге.



Во время своего пребывания в России бухарские эмиры, по своему усмотрению, щедро одаривали российских подданных орденами и медалями Бухарского эмирата.



А были ли Эмиры Бухарского эмирата на борту подшефного эсминца? Да они не только были на борту "Эмира Бухарского" но и выходили на нем в море. Об этом можно найти упоминания в книге Мельникова "Эскадренные миноносцы класса "Доброволец"".



"18 мая 1911 г. "Эмир Бухарский", подняв флаг начальника дивизии, вышел в море, имея на борту своего прибывшего из Бухары именитого шефа."[8]



Так, что неудивительно, что у моряков с экипажа "Эмира Бухарского" были награды Бухарского эмирата. Они ее могли получить в ходе выхода Эмира Бухарского в море в мае 1911 года или в ходе посещения им Санкт-Петербурга в феврале 1913 года. В обоих этих событиях Яков Орлов мог был представлен шефу корабля. А Эмир Бухарский мог наградить его и других моряков бухарской медалью.



Но бухарская медаль встречается и у моряков с других кораблей Балтийского флота. Рассмотрим, что известно о них.



Неизвестный моряк с супругой и Бухарской медалью



Продолжая поиски информации об этой награде на форуме alteorden.com в теме "Фотографии кавалеров орденов и медалей Бухарского эмирата"[9] была найдена и еще одна фотография моряка с такой Бухарской медалью. Она была подписана как "матрос Vecvectevs". Вполне возможно, что это была его фамилия Веквецев.



Неизвестный моряк с супругой и четырьмя наградами, фото с форума alteorden.com



На фотографии запечатлен моряк с молодой женщиной, предположительно супругой, с неизвестного корабля, так как на фото у него нет бескозырки с лентой то и место службы установить не представляется возможным. Что касается воинского звания, то это рулевой боцманмат, об этом говорят три нашивки на погонах и штат на рукаве. На груди у него четыре награды: предположительно первая Георгиевская медаль 4-й степени, вторая серебряная медаль "За усердие" на Аннинской ленте, далее светло-бронзовая медаль "В память 300-летия царствования дома Романовых" и Бухарская медаль. Наличие Георгиевской медали говорит о том, что фото сделано в ходе Первой мировой войны.



Поиск среди награжденных в "Алфавите (списке) нижних чинов, награжденных Георгиевскими медалями" по фамилии, не дал результатов. Не были найдены похожие фамилии и среди рулевых боцманматов в "Книге сверхсрочно служащих 1-го разряда"[10].



Выявленные моряки, награжденные Бухарской медалью



Просматривая документы Штаба начальника Минной обороны Балтийского моря (1915-1918) с целью поиска награжденных и правильного наименования этой Бухарской награды, были обнаружены сведения на других моряков, пожалованных этой медалью. Несмотря на то, что иностранные награды нижних чинов указаны в документах далеко не всех кораблей, но все же были выявлены пять кавалеров награды.



Среди наград Бухарская медаль была указана у следующих моряков:



Живодеров Михаил – минный унтер-офицер 1 статьи эскадренного миноносца "Казанец". Награды: Георгиевская медаль 4-й степени №638040, светло-бронзовая медаль "В память 300-летия царствования дома Романовых", светло-бронзовая медаль "В память 200-летия Гангутской победы" и Бухарская медаль[11].



Литвинов Мартын – артиллерийский кондуктор эскадренного миноносца "Пограничник". Награды: Георгиевский крест 4-й степени №12094, Георгиевские медали 3-й степени №79630 и 4-й степени №487060, медаль "За усердие", светло-бронзовая медаль "В память 100-летия Отечественной войны", светло-бронзовая медаль "В память 300-летия царствования дома Романовых". Иностранные медали: французская, греческая и бухарская[12].



Пальцев Иосиф – рулевой боцманмат эскадренного миноносца "Боевой". Срок службы 1910 г. Награды: медаль "За усердие" на Станиславской ленте, светло-бронзовая медаль "В память 300-летия царствования дома Романовых", светло-бронзовая медаль "В память 200-летия Гангутской победы" (на руки не получена). Иностранные медали: Медаль Его Высочества Эмира Бухарского[13].



Потапенко Иван – строевой боцманмат эскадренного миноносца "Боевой". Срок службы 1910 г. Награды: медаль "За усердие" на Станиславской ленте, светло-бронзовая медаль "В память 100-летия Отечественной войны", светло-бронзовая медаль "В память 300-летия царствования дома Романовых", светло-бронзовая медаль "В память 200-летия Гангутской победы" (на руки не получена). Иностранные медали: Медаль Его Высочества Эмира Бухарского[14].



Храмков Федор Хрисанфович – строевой боцманмат эскадренного миноносца "Охотник". Срок службы 1910 г. Награды: Георгиевские медали 3-й степени №79648 и 4-й степени №174604, светло-бронзовая медаль "В память 100-летия Отечественной войны", светло-бронзовая медаль "В память 300-летия царствования дома Романовых". Иностранные медали: бухарская и черногорская[15].



Документы со сведениями о наградах матросов эскадренных миноносцев, где указаны Бухарские медали



По этим обнаруженным записям можно сделать несколько выводов.



В документах не приводится точного названия награды. В них она носит наименование Бухарская медаль или Медаль Его Высочества Эмира Бухарского.

Награда довольно редкая. Чаще всего приходится одна-две награды на корабль класса эсминец, но в экипажах многих кораблей награжденных ими вообще нет.

Награда присутствует у моряков срока службы 1910 года. Следовательно, она вручалась морякам в промежутке времени с 1910 года по 1914 год.

Тут для объективности нужно конечно упомянуть, что возможно в документах имеются ввиду разные Бухарские медали. Хотя, на мой взгляд, это маловероятно.



Фотографии награжденных этой Бухарской медалью



Кроме моряков такую медаль можно встретить на фотографиях и у армейских чинов, причем служба которых тоже пересекалась с Эмирами Бухары. Такую медаль можно увидеть у офицеров Бухарской армии.



Неизвестный офицер Бухарской армии с бухарскими наградами. Фото из сети Интернет



Такая же бухарская медаль присутствует в наградной колодке казака Пономарева Николая Петровича.



Подхорунжий 6-й сотни 18-го Оренбургского казачьего полка Пономарев Николай Петрович (из стан. Звериноголовская). Третья с конца Бухарская медаль. Фото из сети Интернет



Пономарев Николай Петрович. Из казаков 3-го Военного Округа Оренбургского казачьего войска. Уроженец Звериноголовской станицы Челябинского уезда.



Будучи вахмистром 6-й сотни 12-го Оренбургского казачьего полка принимал участие в русско-японской войне, за время которой заслужил три Знака отличия Военного ордена:



ЗОВО 4-й степени №103339 "За мужество и храбрость, оказанные им в разведке 2 июля 1904 г. у Эрдофаньшан";



ЗОВО 3-й степени №4988 "За мужество и храбрость, оказанные им разновременно в делах с японцами";



ЗОВО 2-й степени №1446 "За отличия, оказанные им в делах против японцев".



Участник Первой мировой войне в составе 6-й сотни 18-го Оренбургского казачьего полка. Уже будучи подхорунжим награжден Георгиевским крестом 1-й степени № 1778: "за то, что в ночь на 9.03.1915г., будучи начальником офицерского разъезда, высланного на шоссе, на с. Перес, под перекрестным ружейным огнем противника, собрал и доставил важное сведение о расположении противника; того же числа, днем, с разъездом из 8 человек, высланном на разведку в д. Цигле, несмотря на убийственный ружейный огонь (из разъезда выбыло 2 убитыми, 1 ранен, 1 лошадь убита) из окопов противника, оставаясь в сфере огня, собрал и дал точное сведение о силе и расположении противника в окопах."



В апреле 1915 года "за боевые отличия" произведен в прапорщики. Войну окончил в звании сотника. Был награжден орденами: Святой Анны 4-й степени с надписью "За храбрость" (Аннинское оружие), Святого Станислава 3-й степени, с мечами и бантом, Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. Также у него были три иностранные медали.



В гражданскую войну активный участник Белого движения. Есаул 18-го Оренбургского казачьего полка. С июня 1918 года командир Петровской дружины Султаевского отряда в III Уральском Армейском Корпусе. В 1918 году был ранен (Приказ по Оренбургскому казачьему войску №86 04-07.03.1919 г.). Был уличен в мародерстве. Погиб в Енисейской тайге в ходе карательной экспедиции.



Тут конечно возникает резонный вопрос, где путь Пономарева мог пересечься с Эмирами Бухары. Ответ довольно простой. Согласно "Списка генералам по старшинству"[16] эмир Бухарский Сеид-Алим на 1916 год числился в Оренбургском казачьем войске. И соответственно, геройскому оренбургскому казаку и георгиевскому кавалеру, отличившемуся в войнах – Николаю Пономареву и были дарованы Бухарские награды.



Бухарская медаль



Но что же это за медаль? Ответить на это вопрос не так легко. Как и со многими иностранными медалями в документах нет ее точного названия. Как и неизвестно положение о ней. Скорее всего, она вручалась на усмотрение Эмира Бухары военным невысокого звания. В протекторате не существовало жестко регламентированного порядка награждения, подобного тому, что был заведен в России. Эмир единовластно решал, кому, когда, в каком случае и какой орден или медаль он вручит.



Бухарская медаль с частной коллекции, фото с alteorden.com



Медаль выполнена в форме круга с прорезями вокруг шестиконечной звезды (Звезда Давида) из позолоченной бронзы.



На аверсе присутствует надпись: точный перевод которой мне не известен, не помогли с переводом и специалисты арабского и фарси. Есть версия перевода, встреченная на одном из форумов, что там написано "В память 25-летия". Но возникает вопрос в память чего она изготовлена?



Медаль носилась на ленте, но цвет ее точно не понятен.



На фотографии Якова Орлова с эскадренного миноносца "Эмир Бухарский" и второго неизвестного моряка лента одноцветная (предположительно зеленая, синяя или красная). Зная, что большинство бухарских медалей носилось на красной ленте, последняя наиболее вероятна.



А вот у казака Николая Пономарева лента двухцветная из семи вертикальных полос. У неизвестного офицера Бухарской армии тоже похоже лента полосатая.



Также интересно и наличие клейма производителя на реверсе медали "Е. МИЛЛЮСЪ", это говорит, что изготавливались медали в по заказу Эмира Бухарского в Европейской части России. Этим, кстати, можно и обусловить невозможность перевода надписи на медали. В мастерской гравер не знал языка и просто вырезал похожие символы.



В исследованиях по фалеристике также найти информацию о нужной нам медали сложно. Так Иван Георгиевич Спасский в своей книге "Иностранные и русские ордена до 1917 года"[17] пишет о медалях в разделе "Бухара под русским протекторатом" следующее:



"…Снова повторяется дата 1303, указывая лишь на то, что знаки изготовлены в правление Абдалахад-хана; ее имеют три из четырех бухарских орденов собрания Эрмитажа и оба знака Исторического музея. Эта же дата стоит на медалях (тоже покрывавшихся эмалью), с надписью "за усердие и заслуги": в Эрмитаже имеется золотая, в Историческом музее - серебряная и бронзовая (рис. 3, 6-8). Во время своего путешествия эмир раздавал их в большом количестве дворцовой прислуге, низшим служащим на пароходе и железной дороге и т. д."[18]



Бухарские награды иллюстрация к книге "Иностранные и русские ордена до 1917 года" 1 - орден Благородной Бухары, золотой; 2 - такой же орден низшей степени, серебряный (ГИМ); 3 - золотой знак того же ордена; 4-5 - орден Короны государства Бухары; 6-8 - медали За усердие и заслуги (6 - золотая; 7-8 - серебряная и бронзовая, из собрания ГИМ)



Бухарские награды иллюстрация к книге "Иностранные и русские ордена до 1917 года" 1 - орден Благородной Бухары, золотой; 2 - такой же орден низшей степени, серебряный (ГИМ); 3 - золотой знак того же ордена; 4-5 - орден Короны государства Бухары; 6-8 - медали За усердие и заслуги (6 - золотая; 7-8 - серебряная и бронзовая, из собрания ГИМ)



И еще ниже:



"Бухарские медали, благодаря общности техники изготовления, тесно примыкают к орденам. Историческому музею принадлежит восьмиугольная медная заготовка под эмаль с тою же надписью, что и на всех упомянутых выше медалях. В сохранившейся при ней старой записке сказано, что медаль предназначалась для русских унтер-офицеров. В Эрмитаже имеется серебряная медаль грушевидной формы с надписью по синей и сиреневой эмали "память о войне преданным рабам. Благородная Бухара. 1334" (1915-1916 г.). Она относится к правлению эмира Алима и датирована по событию, а не по началу правления."[19]



Медаль "В память о войне преданным рабам. Благородная Бухара. 1915-1916 гг." без эмалей. Фото из сети Интернет



Из этих данных можно сделать вывод, что в собраниях Эрмитажа и Исторического музея нет искомой нами медали, и Спасский в своей книге ее не упоминает.



Абдуфаррух Мирзаиров в статье "Награды Благородной Бухары" о медалях написал:



"В конце XIX века в Бухаре появились и медали, выдававшиеся за разные заслуги. Медали покрывались разноцветной эмалью и разделялись на три степени. Высшая степень - восьмигранная, такую медаль носили на шее на красной ленте, медаль второй степени была круглая, и ее носили на такой же ленте на груди. В последние годы существования Бухарского эмирата их стали делать из бронзы, позолоченными, медаль третьей степени была серебряной."[20]



В одной интернет статье можно прочесть:



"В Бухаре, наряду с орденами, были в ходу и награды низшего достоинства - медали, которые изготавливались из золота, серебра, бронзы и меди. Они представляли собой кружки, покрытые разноцветной эмалью, с различными надписями. Надпись могла содержать имя награжденного и причину вручения награды ("За усердие и заслуги"). Медали были трех степеней. Высшая степень, восьмигранная, золотая, носилась на шее на красной ленте. Вторая степень, золотая, круглая, носилась на груди на красной ленте. Позднее их стали делать бронзовыми и позолоченными. Третья степень была серебренной. В 1915 г. эмир учредил еще одну, каплевидную медаль с надписью: "В память о войне преданным рабам. Благородная Бухара. 1915-1916 гг.". Она выдавалась бухарцам, мобилизованным на военную службу. Учреждением этой медали закончилось формирование наградной системы Бухарского эмирата."[21]



Получается ни у одного из известных исследователей фалеристики Бухары нет упоминаний именно об этой медали.



Заканчивая наше небольшое исследование, хотелось бы поблагодарить Николая Родина (г. Санкт-Петербург) за помощь в поиске документов



Каркотко Андрей Юрьевич

Директор ГУ "Вилейский краеведческий музей"

Магистр политических наук, историк



Изображения предоставлены автором

(с удовольствием укажем не найденных собственников)



Полный текст с фото

https://sammlung.ru/?p=67935 Источник - Журнал Sammlung/Коллекция

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694948820





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