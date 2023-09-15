На торги московского аукциона "Знак" выставлены крайне редкие Оренбургские боны

14:11 17.09.2023

Лот 78. Оренбург.

Пригородное садо-огородное мясо-молочное кооперативное хозяйство Коопхоз Средне-Волжского Крайпотребсоюза.

Трудовая марка 15 копеек.

Текущая цена 100 000

Белявцев, том 7, № 3.36.1.6.1.

Крайне редкая частная бона!

https://www.znak-auction.ru/online/159/0/8/ce19b8378e/



Лот 79. Оренбург.

Пригородное садо-огородное мясо-молочное кооперативное хозяйство Коопхоз Средне-Волжского Крайпотребсоюза.

Трудовая марка 1 рубль.

Текущая цена 160 000

Белявцев, том 7, № 3.36.1.н.

Данный номинал в каталоге не описан.

Уникальная частная бона!

https://www.znak-auction.ru/online/159/0/8/5276cf05ea/