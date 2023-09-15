|Кыргызо-россиянке Валентине Шевченко не дали пояс UFC. Реванш не состоялся
14:19 17.09.2023
Плохое решение: как Валентине Шевченко не дали пояс UFC
Реванш россиянки не состоялся
Михаил Потапов
В ночь на воскресенье Валентина Шевченко провела бой с Алексой Грассо в рамках турнира UFC Noche в Лас-Вегасе. Это был второй поединок между ними, первый состоялся в марте 2023 года, и тогда сенсационную победу одержала мексиканка - удушающим приемом в четвертом раунде. Сейчас ей это сделать не удалось, но судьи все равно не отдали пояс Валентине. Подробности встречи - в материале "Известий".
Хорошая встряска
Поражение от Грассо в марте стало для Валентины Шевченко первым за пять лет. Россиянка с гражданством Перу и Киргизии утратила пояс чемпионки UFC в наилегчайшем весе, который успешно защищала рекордные семь раз. Она выигрывала бой, лидировала на карточках судей после трех раундов, но в четвертом нарвалась на болевой прием. Сама Валентина назвала то поражение хорошей встряской.
"Я пересматривала бой и почувствовала то же, что и во время боя. Я забирала весь бой, начиная с первого раунда и до самого последнего момента четвертого раунда, когда случилась та досадная ситуация. Так что все изменилось. Это была хорошая встряска для меня. Я не тот человек, который будет опустошен на долгое время", - заявляла Шевченко.
Валентина Шевченко провела бой с Алексой Грассо
Поединок Валентины Шевченко c Алексой Грассо 4 марта 2023 года
Позже Валентина говорила, что ошибок, которые она допустила в первом бою с Грассо, больше не повторится.
Шевченко выходила на реванш фаворитом
Несмотря на поражение в первом поединке, Валентина Шевченко считалась фаворитом реванша. Ее шансы на победу изначально оценивались в 70%. Однако чем ближе была дата боя, тем больше росли котировки на повторный успех Грассо. К выходу соперниц в октагон соотношение было примерно 55 на 45 в пользу 35-летней уроженки Бишкека.
С мнением букмекеров была согласна другая экс-чемпионка UFC, недавно утратившая свой титул, Роуз Намаюнас. Она была уверена, что Шевченко сделает работу над ошибками и вернет пояс.
"Я действительно считаю, что Валентина величайшая. Нет сомнений, что она вернет чемпионский пояс. Но нельзя недооценивать и Алексу - в первом поединке она выглядела лучше. Несмотря на это, я думаю, что Валентина снова станет чемпионкой", - сказала американка с литовскими корнями.
На те же грабли
Чтобы победить, Валентине нужно было провести бой намного лучше, чем полгода назад. Во-первых, чемпионом была уже не она, а отнять пояс всегда сложнее, чем удержать: судьи защищают чемпионов. Во-вторых, весь турнир был приурочен ко Дню независимости Мексики, и это тоже могло оказывать давление на рефери.
Сам бой получился очень похожим на первый поединок между Шевченко и Грассо: после трех раундов счет явно был 2:1 в пользу Валентины. Первую пятиминутку она забрала с небольшим, но очевидным преимуществом, вторую проиграла с нокдауном, третью снова забрала за счет активности в стойке. Оставалось лишь не повторить ошибок первого боя и спокойно довести дело до победы. Но это оказалось слишком сложно.
Грассо взвинтила темп в четвертом раунде и смогла сделать его как минимум равным. Ни у одной из соперниц не было преимущества ни в разменах, ни в партере. Четвертый раунд можно было отдать кому угодно - на усмотрение судей. Но это означало, что Шевченко нужно быть максимально внимательной в пятом. Проигрыш в нем легко мог означать поражение и во всем поединке.
И Валентине снова (как и в первом бою) не удалось избежать ошибок в ключевые моменты. За полторы минуты до финиша она неосмотрительно пошла в размен, пропустила правый боковой и оказалась в нокдауне. Мексиканка пошла на добивание, Валентина на опыте выстояла, но раунд проиграла. Теперь, как казалось, судьба пояса зависела от того, как судьи посчитали четвертую пятиминутку.
Скандальный ход рефери
Судьи зафиксировали ничью. Один рефери насчитал 48:47 в пользу Грассо, другой - в пользу Шевченко, а третий дал 47:47. Но тот третий рефери, чье имя Майк Белл, отдал пятый раунд Грассо со счетом 10:8. И это большой скандал. 10:8 - это разгромный счет, который дают в случае одностороннего избиения. Должно быть как минимум несколько нокдаунов или полное доминирование на земле, но ничего этого не было. Состоялся один нокдаун, но ничего критичного, у Шевченко тоже были успешные действия.
Если бы Майк Белл просто отдал пятый раунд Грассо, он был бы прав, и тогда Валентина бы выиграла бой, ведь четвертый раунд он отдал россиянке. Но каким-то образом он увидел в пятом раунде разгром, что и предопределило ничью. Пояс сохранила мексиканка.
"Я думаю, что счет - 3:2, я выиграла, я сделала достаточно для победы, но судьи находились под давлением из-за Дня независимости Мексики, поэтому отсудили бой в пользу мексиканского бойца", - сказала Шевченко после поединка.
Нет пояса, но есть наследие
До поражения от Грассо в марте этого года Шевченко установила уникальное достижение. В 2017 году Валентина спустилась в наилегчайший вес и завоевала чемпионский титул уже во втором бою - с Йоанной Йенджейчик. После этого она семь раз защитила пояс с семью разными соперницами. Семь защит - рекорд UFC среди женщин. До этого лучшей была Ронда Роузи с шестью успешными защитами в период с 2012 по 2015 год.
Ничья с Грассо в реванше не вернула Валентине Шевченко чемпионский пояс, но показала фанатам смешанных единоборств, что уровень экс-чемпионки все еще на месте. Возможно, это уже не лучшая версия Валентины, но по-прежнему хорошая.
Сейчас сложно сказать, как дальше будет развиваться карьера Валентины: ей уже 35 лет, и она добралась в своем виде спорта до всех существующих вершин. Она точно уже вошла в историю не только UFC, но и смешанных единоборств в целом.
Третий бой с Грассо вполне вероятен, но он точно не нужен самой мексиканке. Она дважды подралась с одной из величайших чемпионок в истории UFC, ни разу ей не проиграла, и для нее пришло время защищать титул с кем-то попроще и собирать собственное чемпионское наследие.