Кыргызо-россиянке Валентине Шевченко не дали пояс UFC. Реванш не состоялся

14:19 17.09.2023

Плохое решение: как Валентине Шевченко не дали пояс UFC

Реванш россиянки не состоялся



Михаил Потапов



В ночь на воскресенье Валентина Шевченко провела бой с Алексой Грассо в рамках турнира UFC Noche в Лас-Вегасе. Это был второй поединок между ними, первый состоялся в марте 2023 года, и тогда сенсационную победу одержала мексиканка - удушающим приемом в четвертом раунде. Сейчас ей это сделать не удалось, но судьи все равно не отдали пояс Валентине. Подробности встречи - в материале "Известий".



