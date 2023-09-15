Wall Street Journal: Зерно из Киева раскололо Европу - поддержка Украины висит на колоске

14:23 17.09.2023 The Wall Street Journal

США



Трения вокруг украинского зерна раскалывают Евросоюз



Решение Брюсселя снять эмбарго на импорт украинского зерна в ЕС раскололо Европу, пишет WSJ. Польша, Венгрия и Словакия, стремясь защитить своих фермеров, сразу пообещали запретить ввоз пшеницы из Украины в одностороннем порядке. Та, в свою очередь, пригрозила, что обратится в ВТО и потребует компенсации. Это стало лишь первым испытанием европейской поддержки Украины.



Томас Гроув



Блокирование украинского продовольственного экспорта Россией превратилось в болезненную политическую проблему, возникшую у самых границ Евросоюза, где в пятницу Брюссель принял решение отменить ограничения на продажу украинского зерна в странах блока - решение, против которого немедленного выступили восточные члены союза.



Решения Польши, Венгрии и Словакии о запрете украинского зерна обостряют давний спор между Брюсселем и восточными членами Евросоюза. Эти разногласия вновь разожгли напряженность внутри блока и вбили клин между Украиной и Польшей - страной, которая с первых дней военного конфликта оставалась одним из самых верных союзников Киева.



В пятницу, 15 сентября, после нескольких недель переговоров, направленных на поиски компромисса, Еврокомиссия приняла решение. Украина угрожала потребовать компенсацию через Всемирную торговую организацию. Польша, Венгрия и Словакия, которые граничат с Украиной и настаивают, что им пришлось принять на себя основной удар от притока дешевого украинского зерна, предупредили, что они самостоятельно примут меры, чтобы не пустить его на свои рынки.



Приближающиеся выборы в Польше осложняют ход переговоров. Правящая партия "Право и справедливость" проводит активную кампанию в сельской местности, обещая защитить польских фермеров, уже пострадавших от притока украинского зерна, причиной которого стал выход России из зерновой сделки.



"Мы продлим срок действия запрета [на импорт украинского зерна], несмотря на несогласие Украины, - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki), выступая на митинге на северо-востоке Польши. - Мы сделаем это, потому что это отвечает интересам польских фермеров".



В соответствии с новыми договоренностями с Евросоюзом Украина согласилась оперативно принять меры, чтобы не допустить резкого роста экспорта зерна в страны блока. Еврокомиссия пообещала воздерживаться от введения ограничений, пока принимаемые украинцами меры будут эффективно работать.



Государства-члены Евросоюза обязаны подчиняться решениям Брюсселя в сфере торговли. Чиновники блока ранее говорили, что односторонние запреты на импорт зерна, введенные весной Польшей и ее соседями, очевидно, идут вразрез с законодательством Евросоюза.



Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу вечером, что он поговорил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и поблагодарил ее за принятое решение.



"Крайне важно, чтобы европейская солидарность теперь работала на двустороннем уровне, - написал он в соцсети X. - Если их решения будут нарушать законодательство Евросоюза, Украина отреагирует цивилизованным образом".



После сообщений о решении Еврокомиссии Венгрия заявила, что она разрешит транзит зерна через страну, но при этом сохранит и расширит запрет на импорт украинского зерна. Власти будут опечатывать грузы на границе и внимательно следить за их транспортировкой, сообщил в своем посте в соцсети X госсекретарь правительства страны Золтан Ковач (Zoltan Kovacs).



Словакия тоже введет запрет на ввоз зерна и трех других сельскохозяйственных продуктов начиная с субботы, о чем заявил пресс-секретарь премьер-министра Петер Майер (Peter Majer).



Пока неясно, как именно эти страны будут вводить свои запреты, и представители Евросоюза еще не прокомментировали ситуацию.



Решение Евросоюза касательно запрета на импорт украинского зерна стало первым из нескольких испытаний европейской поддержки Украины. Кроме того, возникает масса вопросов относительно готовности Вашингтона соблюдать обязательства перед Киевом после окончания президентской гонки.



В сентябре в Словакии пройдут парламентские выборы, и результаты опросов указывают на высокую вероятность возвращения в правительство бывшего премьер-министра Роберта Фицо (Robert Fico). Ранее он неоднократно выступал против антироссийских санкций Запада.



Двадцать семь государств - членов Евросоюза должны к концу года принять решение по пакету экономической помощи Украине на сумму около 53 миллиардов долларов и предложению по оказанию военной помощи на сумму около 21 миллиарда долларов.



Трения вокруг зернового вопроса усилились еще в преддверии принятого в пятницу решения, которое положило конец договоренностям, позволявшим ввозить украинское зерно на территорию Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии только для транзита на другие рынки.



Киев предупредил, что, если запрет не будет снят, он обратится во Всемирную торговую организацию с требованием выплатить ему компенсацию.



Экспорт зерна является важной составляющей экономики Украины, которая в 2021 году была вторым по величине экспортером зерна в мире. В том году Украина экспортировала сельскохозяйственную продукцию на сумму около 27 миллиардов долларов, что составило около половины от ее общей экспортной выручки.



Когда после начала специальной военной операции Россия заблокировала украинские черноморские порты, это не только стало угрожать лишением Украины существенной части ее доходов, но и породило во всем мире страхи перед возможным дефицитом продовольствия, что повлекло за собой рост мировых цен на зерно.



Украина стала экспортировать больше своего зерна по суше в Польшу и по морю через Румынию, но возникшие в связи с этим разногласия вновь пробудили историческую напряженность между Польшей и Украиной, которые в первые месяцы военного конфликта сумели наладить тесное партнерство.



Зерновой вопрос расколол и Евросоюз. По словам дипломатов, большинство стран - членов блока выступали против продления действующего соглашения.



"Я хочу четко заявить о том, что мы не можем соглашаться на внезапный и неконтролируемый импорт [украинского] зерна, поскольку он приведет к нестабильности и дестабилизации польского рынка", - написал на этой неделе премьер-министр Польши Моравецкий.



Семья Друголецких, несколько поколений которой работали на принадлежащей им ферме площадью 60 гектаров в деревне Милево-Кульки, расположенной к северу от Варшавы, рассказала, что приток украинского зерна привел к такому значительному падению цен, что они до сих пор не продали свой прошлогодний урожай и не собираются продавать ничего в этом году, пока цены вновь не поднимутся.



Хотя украинская пшеница может ввозиться на территорию Польши исключительно с целью транзита в азиатские и африканские страны, часть этой пшеницы все равно попадает на польский черный рынок, где ее продают по очень низкой цене, а оставшаяся часть "создает пробки" в портах и хранилищах.



Данута Друголецкая (Danuta Dlugolecka) сказала, что, пока цены не вырастут, она планирует хранить урожаи прошлого и текущего года и жить за счет сбережений и денег, которые ферма зарабатывает на выращивании кур.



"Те, кому повезло меньше, вынуждены продавать часть своего урожая, но большинство придерживают его, ожидая подходящей цены", - сказала она.



В июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскритиковал Польшу за "недружественные и популистские" шаги в связи с введением запрета на импорт зерна. Это вызвало волну гнева в польском правительстве, которое согласилось принять миллионы украинцев в первые недели боевых действий. В июле советник президента Польши заявил, что Киеву следует демонстрировать больше благодарности за все, что для него сделала Варшава.



Хотя в Польше поддержка Украины в целом довольно сильна, отношения этих двух стран достаточно сложные.



Польша уже давно добивается от Украины извинений за истребление поляков, которое украинские националисты учинили в период с 1943 по 1945 год в Волыни и Восточной Галиции, ныне входящие в состав Украины. По оценкам историков, тогда было убито около 100 тысяч поляков.



В июле в попытке смягчить исторические трения президент Польши Анджей Дуда (Andrzej Duda) и президент Украины Владимир Зеленский вместе почтили память поляков, погибших в период войны, во время мессы в католическом храме на западе Украины.



Но ссора из-за зерна свела эти усилия на нет.



Пока европейская поддержка Украины остается достаточно твердой, несмотря на череду выборов, которые прошли в странах Евросоюза после начала российской специальной военной операции. Помимо предстоящих выборов в Словакии и Польше в ноябре также состоятся выборы в Нидерландах, а в июне пройдут выборы в Европарламент.



Чтобы сохранить единство, чиновники Евросоюза выделяют сотни миллионов евро фермерам в Польше и других странах, но у Брюсселя уже заканчиваются деньги на эти нужды.



Когда в апреле Польша, Венгрия и еще три страны ввели односторонние запреты на экспорт украинского зерна, продажи через Евросоюз сразу же упали всего до 2 миллионов тонн, лишив Киев столь необходимых ему доходов. В августе, после решения России выйти из Черноморской зерновой инициативы, экспорт Украины в Евросоюз составил около 4 миллионов тонн.



С наступлением сезона сбора урожая давление на зернохранилища и объекты для транспортировки в Польше и в других соседних с Украиной странах Евросоюза, вероятно, усилится.



В августе на границе между Украиной и Польшей дальнобойщики жаловались, что обработка заявок на ввоз зерна занимает по несколько дней из-за проблем, возникающих по обе стороны границы.



"Зерновозы стоят на границе по несколько дней, очередь огромная, - сказал 33-летний водитель грузовика Игорь Ворван, пытавшийся въехать в Польшу. - Они просто не могут пересечь границу". Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694949780





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Законы о международной деятельности одобрили сенаторы

- Реализацию приоритетных инфраструктурных и социальных проектов Жамбылской области обсудили в Правительстве

- 14 сентября состоялось заседание ЦИК РК по вопросам организации и проведения выборов акимов районов и городов областного значения

- Фракция "AMANAT" инициирует новый законопроект по обеспечению безопасности детей

- Ход исполнения поручений Главы государства рассмотрен в Правительстве

- Кадровые перестановки

- Внеочередная V сессия областного маслихата

- В Мажилисе обсудили вопросы обеспечения энергетической безопасности страны

- О противодействии незаконной миграции

