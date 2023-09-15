На Украине покончил с собой обвиненный в "сдаче Херсонщины" губернатор Лагута

|20:01 Таджикистан и Кыргызстан: Кто нацелен на переговоры, а кто на войну? - Николай Ростов
14:43 Президент Сердар предложил поставлять свой газ и электроэнергию в страны ЦА и через их территории на внешние рынки
14:42 Отложенная независимость Африки. Кто ее спасет? - Сергей Кожемякин
14:39 Константин Ремчуков: Китай-АСЕАН: от всеобъемлющего партнерства к сообществу единой судьбы
14:37 А.Бартош: Так мы Вавилонскую башню не построим. К вопросу о теории гибридной войны
14:36 Как США стравливают Вьетнам и Китай, - В.Ильин
14:30 Пашинян - второй Зеленский. Армения идет по пути Украины, - СП
14:08 Открытое два года назад Копетдагское водохранилище в Туркменистане почти полностью пересохло
14:01 Под антирос-санкции в KZ попало ледовое шоу Навки-Песковой
13:56 Первый президент Кыргызстана, совместо с ректором МГУ, выпустили монографию, посвященную прогнозу для мировой экономики
13:54 Глава правительства Кыргызстана пригрозил чиновникам увольнением в случае аварий в отопительный сезон
13:49 За что? Загнанный в угол Зеленский укоряет Запад, - Ростислав Ищенко
13:46 Центробанк Узбекистана срочно отменил свое решения о введении ограничений по валютным операциям
13:36 Юрий Попов. Николай Заболоцкий в Караганде (страницы истории)
09:35 Путин зловеще пообещал при Лукашенко пляски под "барыню" всему миру, - МК
08:58 Тимур Кулибаев (cтарший зять Назарбаева) переизбран президентом НОК Казахстана
08:55 Кайрата Боранбаева (свата Назарбаева) окончательно приговорили к шести годам л/с с конфискацией
08:41 Спутниковое телерадиовещание в Казахстане восстановлено
08:32 Очередной "болашакер" Шаймарданов возглавил Агентство по стратегическому планированию и реформам Казахстана
08:05 Исламисты (мусульмане) угрожают Франции и Швеции террористической атакой. За горящий Коран, - Le Figaro
07:38 Суровикин может возродить "Вагнер" в Африке, и Запад останется ни с чем, - СП
07:25 Скончался легендарный "узбекский" генерал Александр Шишлянников (в 1993-95 - министр обороны Таджикистана)
02:18 США разоряют Европу, превращая ее в рынок сбыта, - В.Прохватилов
00:25 Александр Храмчихин: Болгария гордится, что стала врагом России
00:22 Франция готова воевать за свой колониальный "заповедник", - Алексей Чичкин
00:20 Ось Москва - Пхеньян, - Валерий Панов
00:18 Кыргызский полупрез Ташиев призвал Таджикистан отказаться от территориальных претензий
00:15 ЕС пошел войной на китайские электромобили
00:12 Украина прокладывает зерновой путь по дну Дуная, - Св.Гамова
|На Украине покончил с собой обвиненный в "сдаче Херсонщины" губернатор Лагута
18:21 17.09.2023
На Украине покончил с собой 49-летний экс-губернатор Херсонской области Геннадий Лагута. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета от партии "Евросолидарность" Сергей Хлань в соцсетях.
Лагута умер в одной из больниц Киева в ночь на 17 сентября. Хлань утверждает, что его якобы довели до самоубийства обвинениями в "сдаче Херсона".
"Его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова о подготовке к обороне", - написал Хлань.
По его словам, власти просто хотели "кого-то обвинить" в потере Юга, "кого-нибудь бросить толпе". Также он сказал, что Лагута занимался эвакуацией, вывозом документов и блокировкой электронных ключей, в то время как офис президента Украины на протяжении трех дней после начала конфликта с Россией не отвечал на звонки губернатора.
Авторы: КАРИНА АЛЕКСЕЕВА