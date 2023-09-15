На Украине покончил с собой обвиненный в "сдаче Херсонщины" губернатор Лагута

18:21 17.09.2023

На Украине покончил с собой 49-летний экс-губернатор Херсонской области Геннадий Лагута. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета от партии "Евросолидарность" Сергей Хлань в соцсетях.



Лагута умер в одной из больниц Киева в ночь на 17 сентября. Хлань утверждает, что его якобы довели до самоубийства обвинениями в "сдаче Херсона".



"Его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова о подготовке к обороне", - написал Хлань.



По его словам, власти просто хотели "кого-то обвинить" в потере Юга, "кого-нибудь бросить толпе". Также он сказал, что Лагута занимался эвакуацией, вывозом документов и блокировкой электронных ключей, в то время как офис президента Украины на протяжении трех дней после начала конфликта с Россией не отвечал на звонки губернатора.



Авторы: КАРИНА АЛЕКСЕЕВА