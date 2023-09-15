Измир. В Турции упал пожарный вертолет с кыргызстанским экипажем. Выжил один из трех пилотов

18:51 17.09.2023

В 23:53 16 сентября в водохранилище в провинции Измир упал пожарный вертолет, на борту которого находились 4 человека.



3 из них граждане Кыргызстана.



Как сообщает 17 сентября Генеральное консульство Кыргызстана в Стамбуле, вертолет тушил лесной пожар.



По данным Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, один кыргызстанец находится в больнице, поиски остальных граждан продолжаются.



Как пишут турецкие СМИ, выживший кыргызстанец - это второй пилот. Он в тяжелом состоянии.



На месте крушения находятся сотрудники Генконсульства.