К нам приехал Ким Чен Ын, Путин выступил на Восточном экономическом форуме, - Дм.Попов

00:06 18.09.2023

Путин пригрозил олигархам граблями, а Запад напугал танцем

Новости недели с восточным курсом



К нам приехал Ким Чен Ын, Путин выступил на Восточном экономическом форуме, - и это были определяющие будущее события недели. А некоторые все еще гадают "какой может быть прок в троллейбусе, который идет на Восток". Им дал ответ госсекретарь США Энтони Блинкен.



Ким Чен Ын, человек, который последние годы постоянно пускает ракеты в море, и говорят, он единственный, кто сдерживает Годзиллу, не прочь сдержать и годзиллу мирового империализма – США. Чтобы ракеты все же перелетали через море-океан. Поэтому на космодром в Россию и приехал, чем здорово напугал коллективный Запад. Мы ведь тоже не прочь. Лавров вот заявил о США "они ведут против нас войну" – поставляют Украине оружие, боеприпасы, разведданные. Результаты визита Ким Чен Ына и станут ответом на вопрос: если они ведут против нас войну, то воюем ли мы против них?



Кроме того, раз уж Украина стала для Запада полигоном, местом отработки военных технологий, то почему бы тем же самым не заняться и Востоку? Иран вот занялся. Теперь в околовоенных сетевых ресурсах активно обсуждается, что именно может дать России в плане вооружений Северная Корея. На самом деле – много чего. А ведь есть и еще один фактор – у КНДР большие производственные мощности, но не очень с технологиями. А у нас традиционно – очень много изделий "аналогов нет", но с серийным их выпуском как-то… Ладно, скажем мягко, хотелось бы лучше.



Но, пожалуй, главное: визит лидера Северной Кореи – это еще одна реперная точка в изменении нашего внутреннего мировоззрения. Проще говоря, это для вас КНДР – страна-изгой, потому что смеет жить по-своему, а не подчинятся вашим лекалам, а для нас – друг и партнер. Удивительное совпадение, но именно во время поездки Ким Чен Ына по России стало известно, что слово "олигарх" исчезло из официальных документов ЕС по антироссийским санкциям. Его заменили на формулировку "влиятельный российский предприниматель".



Вот этим самым "влиятельным российским предпринимателям" Путин на Восточном экономическом форуме еще раз напомнил о том, где стоит держать деньги: "Не наступайте дважды на одни и те же грабли". Тем более, что вкладывать есть куда. "Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Будет сформирован единый транспортный коридор "Россия от Санкт-Петербурга до Владивостока", - сказал президент. И в целом, приоритетом на 21-й век для России будет "опережающее развитие дальневосточных регионов", а еще один наш стратегический приоритет - Арктика. "Я планов наших люблю громадье!". И название поэмы подходит: "Хорошо!". Стоит, кстати, перечитать – в ней многое о дне сегодняшнем.



Сразу после Ким Чен Ына Путин встретился с Лукашенко, где и произнес фразу недели: "Танго – это, конечно, хорошо, но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так и будут все время под чужую музыку и чужую дудку плясать. А плясать все равно так или иначе всем придется барыню". Тут комментировать – только портить. Но вот, что важно – империалисты постоянно говорят об имперском мышлении Путина. Даже если это так. В его фразе как раз и видна разница между двумя типами империй – подавляющей включенные в состав страны (колониальной) и развивающей, сохраняющей самобытность. "Для Украины важно гопак не забыть".



Однако, вернемся к визитам – видно, как мир зашевелился и начинают складываться интересные многоугольники. Башар Асад, например, засобирался в Китай. А в Африке, в противовес профранцузскому союзу, возник военный союз государств пояса Сахель (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) – региона, во многом определяющего жизнь континента. Не зря там работал "Вагнер", не зря туда ездили наши военные делегации во главе с замминистра обороны Евкуровым, не случайно в Африке неожиданно нашелся Суровикин (в летном комбинезоне без знаков различий).



И очень хорошо, что в новостях все больше места отдается не Западу, а тем регионам, с которыми и будет строится новый мир. Тут нельзя не согласится с философом Дугиным: "Надо научиться обсуждать вопросы Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Океании, Африки, Латинской Америки, Евразии как самое важное в мировой политике. Необходимо провинциализировать Запад. "А в заключении выпуска новостей хроника гей-парада в Париже. Трансгендеры напали на мигрантов. Пострадали все. Теперь о погоде...".



Тем более, что это не мы возводим "железный занавес", это делает Запад. Все неделю обсуждалась тема таможенных правил ЕС – отбирать у русских на границе трусы и туалетную бумагу или нет. Пока более-менее четко договорились об автомобилях. И вперед паровоза как всегда выскочили прибалтийские лимитрофы – Литва, Латвия и Эстония. Запрет на въезд машин с российскими номерами вводили именно в таком порядке, через день – начиная с 11 сентября. Потом уже подтянулась Финляндия, а за ней и Польша. По поводу Прибалтики уже какие-то смутные подозрения закрадываются. Вот эта оголтелась, она зачем? Зачем так откровенно нарываться? Может они на самом деле хотят по итогу обратно, к нам, чтобы зажить наконец-то сытно, как раньше?



Раскрыт главный интерес Ким Чен Ына к российскому авиазаводу



На украинском, как принято нынче говорить, информационном треке происходят два взаимосвязанных события: публику готовят к признанию провала наступления Украины и, одновременно, к ответному ходу России. Wall Street Journal пишет, что "Следующий враг Украины на поле боя: плохая погода". Мол, к "кустам и мелким растениям, помешавшим контрнаступу ВСУ", присоединяются новые противники - проливной дождь и холод, которые не дадут Украине осуществить прорыв на поле боя. Ну и в разных изданиях на разные лады повторяют одну мысль (то есть виноватый уже назначен): мы им говорили, как надо наступать, а они все по-своему сделали. И тут же идет гадание, как ответят русские. Вот тут с западной прессой можно согласится – пока есть одни предположения и никакой конкретики. А общие слова такие: "Мы должны подготовиться к длительной войне на Украине", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой медиа-группе Funke, опубликованном в воскресенье. Хотелось бы, конечно, услышать, к чему должны готовиться и мы, но в этом отношении мы уже развернулись на Восток и практикуем бусидо: у самурая нет цели, есть только путь.



Так вот о "троллейбусе" из начала статьи. Послушайте Блинкена: "Происходящие в мире события – это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это его конец. И то, что привело нас к этому моменту, станет предметом изучения и дискуссий на протяжении десятилетий". Дошло и до них наконец. А у нас ведь это уже в школьные учебники включили.



Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ