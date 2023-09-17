Вопрос о границах украинского государства остается открытым, - Сергей Жильцов

00:40 18.09.2023

17.09.2023

Киев предпочитает не замечать утрату территорий



Об авторе: Сергей Сергеевич Жильцов – доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии Дипломатической академии МИД РФ.



Украина остается под флагами ЕС и США.

Дискуссии о будущем украинского государства, прежде всего в каких границах оно может остаться после завершения конфликта, возобновились после февраля 2022 года, когда Россия была вынуждена начать проведение специальной военной операции. Этот вопрос находится в фокусе внимания многих государств.



Процесс утраты Украиной своих территорий начался в 2014 году, когда в состав России вошел Крым. Это событие положило начало изменению границ украинского государства. Причиной вхождения Крыма в состав России стали внутриполитические события в Украине. Государственный переворот в феврале 2014 года привел к кардинальному изменению внутренней политики, одновременно развернув внешнеполитический курс Киева в сторону Запада. В свою очередь, США и их союзники на протяжении длительного времени стремились добиться усиления прозападного вектора во внешней политике Украины и таким образом добиться снижения российского влияния. Западные страны не устраивало, что Украина учитывала длительную историю совместного существования и тесные экономические отношения с Россией. В реализации своих планов Запад использовал украинских националистов, которые выступали за разрыв отношений с Россией.



В 2014 году, после вхождения Крыма в состав Российского государства, Киев начал военные действия на востоке страны, на территории Луганской и Донецких областей. Это привело к утрате украинскими властями контроля над частью Донбасса, который в политическом и экономическом плане стал проводить самостоятельную политику. Несмотря на достигнутые договоренности о мирном разрешении конфликта, украинские власти продолжали проводить политику, которая была направлена на выдавливание неподконтрольных территорий из единого экономического и политического пространства страны. В итоге Киев фактически сам создал условия для потери своих территорий, сознательно обостряя отношения с неподконтрольными территориями. Данный курс Украины встречал полное одобрение и поддержку со стороны коллективного Запада, который, по сути, соглашался с возможным вариантом изменения границ украинского государства.



После февраля 2022 года дальнейшее изменение границ Украины продолжилось. В сентябре того же года президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, главы военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих территорий в состав России на правах новых субъектов.



Процесс постепенной утраты Украиной своих территорий усилил интерес к оценке будущей конфигурации украинского государства. Появилось большое количество оценок и прогнозов относительно того, в каких границах останется Украина и какие территории могут войти в состав других государств. Подобные исследования учитывают потенциальные варианты развития ситуации, которая складывается в ходе проведения специальной военной операции, проводимой Россией.



На Западе рассматривают различные сценарии в отношении Украины, допуская вхождение ряда ее территорий в состав сопредельных государств. В свою очередь, в России также не раз подчеркивали, что существует угроза перехода части нынешних территорий Украины под контроль ряда европейских государств. Так, пристальное внимание к западноукраинским территориям проявляет Польша, о чем не раз заявляли российские представители и зарубежные эксперты. Подобные планы в отношении украинских территорий опираются на историческое развитие Польши, которая в сложившихся условиях рассчитывает реализовать амбициозные геополитические задачи. Осуществление данного сценария произойдет с одобрения Запада, если он сочтет такой вариант предпочтительным с точки зрения своих долгосрочных интересов. Этот сценарий может быть реализован в случае расширения влияния России в ходе проведения специальной военной операции в Украине. На Западе не заинтересованы во вхождении других украинских территорий в состав России или установления над ними контроля. В свою очередь, для России по-прежнему ключевой задачей остается устранение угрозы, которая исходит от нынешнего украинского режима.



Несмотря на неблагоприятное развитие ситуации, украинские власти предпочитают не замечать угрозу дальнейшей утраты территорий и формирования государства в иных границах. В Украине по-прежнему ориентируются на Запад, который определяет внешнюю политику страны. К тому же Киев не имеет политической воли, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, и экономических возможностей. В условиях катастрофического положения в экономике, финансирования деятельности государственного аппарата за счет внешних источников и полного контроля внешнеполитического курса со стороны Запада не приходится ожидать каких-либо изменений в подходах Украины. Тем более что и западные страны намерены и дальше в полной мере использовать возможности, которые дает контроль над украинской политической элитой. Значительные финансовые ресурсы, выделенные украинским властям за последние полтора года, и масштаб поставок вооружений свидетельствуют о сохранении курса на поддержку Киева и использования Украины в борьбе против России.



В связи с этим не приходится ожидать отказа США от поддержки Киева, который имеет большое значение для американской политики в отношении России. Запад последовательно придерживается курса, который направлен на максимальное ослабление экономического потенциала, дестабилизацию внутриполитической ситуации и снижения влияния России в мире.



В русле американской политики действует и ЕС. Несмотря на серьезные экономические потери, которые понесли в последние годы европейские страны от антироссийских санкций и разрыва экономических отношений с Россией, Брюссель продолжает финансовую и политическую поддержку Киева. При этом ЕС не останавливают негативные последствия, связанные с поддержкой Украины: поток беженцев, увеличение черного рынка оружия, вопросы поставок зерна. Несмотря на это, европейские страны продолжают поддерживать Украину.



Запад не интересуют перспективы развития Украины, которая уже утратила свой промышленный потенциал и рискует лишиться значительной части территорий. США и их союзники готовы пожертвовать украинским государством, рассматривая его исключительно в качестве инструмента в геополитической борьбе. В свою очередь, нынешние украинские власти следуют в русле политики Запада, предпочитая не замечать, как постепенно меняются границы государства.