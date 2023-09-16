Жапаров и Рахмон провели тур переговоров в Душанбе

00:48 18.09.2023

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 14 сентября в городе Душанбе встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.



Как сообщила пресс-служба Администрации президента КР, лидеры стран обсудили вопросы кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества, широкий спектр тем, в том числе и вопросы делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.



Главы государств также обменялись мнениями по региональной и международной повестке дня и предстоящей Пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.



Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога в целях укрепления добрососедства между двумя государствами и народами, выразили готовность к открытой и содержательной беседе по всему спектру двусторонних отношений.