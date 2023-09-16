Опиум из Кыргызстана самый полезный и вкусный, - академик Суюнбаев

01:04 18.09.2023

Академик РАЕН привел доводы в пользу выращивания опиума в Кыргызстане



Профессор КНУ, доцент политологии и академик Российской академии естественных наук Мурат Суюнбаев убежден, что Кыргызстан в нынешней экономической ситуации по примеру Киргизской ССР мог бы начать выращивать опийный мак. Ниже он привел свои доводы, которые, надо признать, небезосновательны:



"Производство опийного мака в Киргизской ССР было сосредоточено в Таласской и Иссык-Кульской впадинах.



Киргизская ССР получала наивысшие в СССР урожайности – до 200 кг/га – в 4 раза выше чем в Турции. Урожай доходил до 225 тонн – что составляло 97% производимого в СССР. Около 90% этой продукции приходилось на Иссык-Кульскую впадину, остальное – на Таласскую. Т.е. в Таласской впадине производилось примерно 22,5 тонны.



Почти все государства – члены ООН являются участниками трех конвенций: Конвенции о наркотических средствах 1961 г. (95%); Конвенции 1971 г. (93%); Конвенции 1988 г. (97%). В них проживает примерно 99% населения мира.



Любая страна ООН может выращивать, производить и продавать законный опиум в соответствии с правилами Конвенции 1961 г.



В настоящее время немногим более 20 стран выращивает опийный мак на законных основаниях в соответствии с правилами Конвенции 1961 г. Австралия, Франция, Индия, Испания и Турция являются пятью основными экспортерами опиатов.



В статье 24 Конвенции 1961 года отмечается, что государствам–членам не запрещается "производить опиум в количестве, достаточном для их собственных нужд", т.е. это минимальная квота производства опия;



А также "экспортировать опий, изъятый в результате незаконного оборота" (что в настоящее время делает только Иран). Через КР тоже идет серьезный наркотрафик. Конфискованные опиаты продолжают просто уничтожаться. Нужно начать продавать их для производства медицинских препаратов. Одновременно обеспечить хорошие бонусы силовикам за конфискацию опиатов.



Соблюдение договорных требований ООН о наркотиках контролируется Международным комитетом по контролю над наркотиками (МККН) – независимым квазисудебным экспертным органом, учрежденным Конвенцией 1961 г.



РФ - единственная постсоветская страна, способная производить лекарственные препараты, где из-за санкций сняли запрет на выращивание опийного мака. Территорией, где РФ хочет культивировать мак, является Крым. Но из-за высокого уровня наркозависимости, полуостров не желателен для этой инициативы. КР должен стать сырьевой базой для РФ.



В РФ зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия. 9 из них включены в перечень "жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" (ЖНВЛП). Все 13 препаратов производятся из импортируемых фармацевтических субстанций. Между тем международный рынок этих компонентов контролируется группой всего из 10 компаний, 9 из которых относятся к юрисдикции стран, поддержавших санкции против РФ. Это естественная предпосылка обмена с КР "сырье – готовая продукция".



Индия – единственная страна, которой разрешено добывать опиум из латекса, т.е. ручным способом, как это было в Кыргызстане в советский период.



КР импортирует морфин на сумму 1,6 млн. долларов в основном из Венгрии. А Венгрия импортирует сырье для морфина на сумму 11 млн. долларов. Это естественная предпосылка обмена с КР "сырье – готовая продукция".



Китай болезненно относится к любым наркоугрозам, особенно в приграничных зонах.



Таким образом, естественными партнерами / консультантами КР в реализации маковой стратегии должны стать РФ, Индия, Венгрия, Иран, а также Турция (в рамках Организации тюркских государств) и Китай (в рамках ШОС). С ними нужно провести предварительные консультации до контактов с ООН.



Используемые в кулинарии и других целях семена мака приносят больше прибыли, чем продажа капсул (стручки) мака.



Для получения квоты на культивирование опийного мака от МККН и ЭКОСОС (в случае экспорта более 5 тонн) необходимо апеллировать к следующим факторам:



Кыргызстан является слаборазвитой страной с аграрной экономикой.



Кыргызстан является страной, не имеющей выхода к морю (land locked), наиболее удаленной от мировых морских торговых путей и соседствует одной из двух стран в мире, которая со всех сторон окружена странами, также не имеющими выхода к морю (Узбекистан и Лихтенштейн). Согласно правилам ООН, такие страны должны иметь преференции при решении социально-экономических и других вопросов, подобных получению квот.



Вследствие неразвитости промышленности, уровни загрязняющих веществ в биосфере КР минимальны, что очень важно при производстве лекарственного сырья.



Делать упор на привлечение внешних инвестиций, увеличение экспортного потенциала страны и развития технологий при переработке сырья.



Сбор маковой соломы в значительной степени механизированный метод, альтернативный традиционному трудоемкому ручному сбору латекса – засохшего на надрезах семенных стручков. Потому предпочтительно создание не отдельных мелких фермерских хозяйств (как в Турции), а крупных, государственных предприятий (ГП), которым будет выгодно приобретать и использовать технику. Механизированный метод позволит снизить большие потери опия-сырца из-за дождей, как это было в советский период.



При продвижении культивирования опийного мака в КР стратегически важно начать с Таласской области:



Потенциальная "производительность" Таласской области по сравнению с Иссык-Кульской невелика. Какая бы ни была первоначальная квота КР, на Иссык-кульскую область заказ достанется.



Таласская область по сравнению с Иссык-Кульской беднее: сказывается отсутствие транзита и низкий уровень туризма. Потенциал бедности (дестабилизации) в Таласской области надо снижать за счет культивирования опия.



Если начать с Иссык-Кульской области, это даст оппозиции повод для предвыборных спекуляций на следующих президентских выборах.



При агитации населения стратегически важно начинать с акцента на обеспечение гарантий от развития черного и серого рынка опия, наркомании, развития наркотрафика, коррупции, преступности и терроризма.



Все вышеуказанные естественные партнеры КР обладают технологиями, элементной базой и опытом применения дистанционного круглосуточного всепогодного контроля безопасности: радиолокация, рентгеноскопия, тепловизоры, кинологическая служба (служебные собаки), дроны и т.д. РФ может обеспечить и контроль из космоса в случае необходимости".