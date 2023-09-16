В кыргызском Сузаке задержали "организаторов массовых беспорядков в июне 2010 года" (узбеков)

01:06 18.09.2023

В Сузаке задержали организаторов массовых беспорядков в июне 2010 года



Бактыгуль Акжолова



Задержаны лидеры сепаратистских групп Сузакского района, организовавшие массовые беспорядки в июне 2010 года, в том числе убийство жителя города Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.



