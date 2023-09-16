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В кыргызском Сузаке задержали "организаторов массовых беспорядков в июне 2010 года" (узбеков)
01:06 18.09.2023

В Сузаке задержали организаторов массовых беспорядков в июне 2010 года

Бактыгуль Акжолова

Задержаны лидеры сепаратистских групп Сузакского района, организовавшие массовые беспорядки в июне 2010 года, в том числе убийство жителя города Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.



По ее данным, 12 сентября 2023 года на территории Сузакского района задержаны граждане КР: "К.Х.М." 1980 г.р., "А.А.А." 1972 г.р., "К.П.Т." 1961 г.р., "А.А.А." 1965 г.р., "М.А.И." 1958 г.р., "К.Ш.Т." 1971 г.р., уроженцы и жители Сузакского района Джалал-Абадской области.

Установлено, что задержанные являясь лидерами сепаратистских групп на территории Сузакского района Жалал-Абадской области, призывали к массовым беспорядкам, организовывали перекрытия дорог путем установления блокпостов, нападали на мирных жителей, пытавшихся выехать из контролируемых сепаратистами районов. Также установлено, что один из задержанных причастен к убийству с особой жестокостью жителя г.Джалал-Абад - "Т.З.К", 1962 г.р., совершенного на одном из указанных блокпостов.

В рамках возобновленного уголовного дела задержанные лица водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области, ведется следствие.

ГКНБ продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности организаторов и активных участников июньских событий 2010 года.

Источник - Вечерний Бишкек
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